የኤልደን ሪንግ ደጋፊዎች በጨዋታ ሽልማቶች ላይ የDLC ማስታወቂያ ይጠብቃሉ።

የኤልደን ሪንግ ደጋፊዎች በጉጉት የሚጠበቀውን DLC በተመለከተ ማስታወቂያ ተስፋ በማድረግ የጨዋታ ሽልማቶችን እየጠበቁ ናቸው። ደጋፊዎቹ ደስታቸውን ለመግለጽ እና የዲኤልሲ መውጣቱን ለማሳየት በማህበራዊ ድህረ ገጽ ላይ በመገኘታቸው ጉጉው በማህበረሰቡ መካከል ትኩሳት ደረጃ ላይ ደርሷል።
የ Elden Ring subreddit በውይይቶች እና በዱር ክሮች የተሞላ ነው። አንዳንድ ተጠቃሚዎች በሌሎች ተጠቃሚዎች በተጠቆሙ ያልተለመዱ ግንባታዎች ጨዋታውን ለማሸነፍ ቃል ገብተዋል ፣ ሌሎች ደግሞ ደስታቸውን በግራፊክ ጉጉት ገልጸዋል ። ነገር ግን፣ በጣም ታዋቂው አዝማሚያ Bloodborne በፒሲ ላይ እንዲለቀቅ ተማጽኖ ነው፣ ይህም ለደጋፊዎች ተጨማሪ ደስታን ይጨምራል።
የምሽቱን ማስታወቂያ በተመለከተ ምንም ማረጋገጫ ባይኖርም፣ ከሶፍትዌር ቀደም ሲል በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ “የኢርድትሪ ጥላ” የተባለውን የDLC እድገት አስታውቋል። ምንም እንኳን ዝርዝሮች እምብዛም ባይቀሩም፣ የቲዘር ምስል አሳዛኝ ትዕይንትን እና እንቆቅልሹን ርዕስ አሳይቷል። ባለፈው ወር የካዶካዋ የፍሮሶፍትዌር እናት ኩባንያ ልማቱ ያለችግር እየሄደ መሆኑን ገልጿል።
ምንም እንኳን DLC መቼ እንደሚለቀቅ እርግጠኛ ባይሆንም፣ የመጀመሪያው ጨዋታው የተጀመረበት የሁለት አመት ክብረ በዓል እየተቃረበ ነው፣ እና ኤልደን ሪንግ ከዚህ ቀደም በጨዋታ ሽልማቶች ላይ ታይቷል። ይህን በአእምሯችን ይዘን፣ ደጋፊዎቸ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው DLC በመጨረሻ ይፋ እንደሚሆን ተስፈኞች ሆነው ይቆያሉ።
ለኤልደን ሪንግ አድናቂዎች የጉጉት እና የአብሮነት ጊዜ ነው። የጨዋታ ሽልማቶች እየተቃረቡ ሲሄዱ፣ ደጋፊዎች በኤልደን ሪንግ ዩኒቨርስ ውስጥ ለአዲስ ይዘት ያላቸውን ረሃባቸውን የሚያረካ አስደሳች ማስታወቂያ ተስፋ በማድረግ የመጥሪያ ክበቦቻቸውን ማቋቋም ይቀጥላሉ።