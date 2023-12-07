የኤልደን ሪንግ አስደናቂ ስኬት፡ ከሶፍትዌር ግራ ግራ ተጋባ

ማጠቃለያ፡ የተግባር ሚና-ተጫዋች ጨዋታ ኤልደን ሪንግ እጅግ አስደናቂ ስኬት ቢኖረውም በFromSoftware ላይ ያለው ቡድን ለታዋቂነቱ ትክክለኛ ምክንያቶች እርግጠኛ አይደሉም። የኤልደን ሪንግ ፕሮዲዩሰር ያሱሂሮ ኪታኦ በቅርቡ በጃፓን በተካሄደው የPlayStation Partner Awards 2023 በጨዋታው መጠነ ሰፊ ሽያጭ የተሰማውን ስሜት ገልጿል። ከሶፍትዌር, አስደሳች እና ጠቃሚ ጨዋታዎችን ለመፍጠር ባለው ቁርጠኝነት የሚታወቀው በኤልደን ሪንግ ስኬት ላይ የተመሰረተ የእድገት አቀራረቡን ለመለወጥ አላሰበም.
በጣም አድናቆት የተቸረው ኤልደን ሪንግ ሁለቱንም ደጋፊዎች እና የኢንዱስትሪ ባለሙያዎችን በአድናቆት እንዲተው አድርጓል። ጨዋታው ወደ ሁለት አመት የምስረታ በዓሉ ሲቃረብ በFromSoftware ላይ ያሉ ገንቢዎች ከአስደናቂው ድሉ ጀርባ ያሉትን ምክንያቶች ሙሉ ለሙሉ መተንተን አልቻሉም። እንደ ኪታዎ ገለፃ ቡድኑ የተጫዋቾችን ምላሽ እና ጨዋታው ያገኘውን ታይቶ የማይታወቅ የሽያጭ አሃዝ መረዳት አልቻለም።
ፍሮሶፍትዌር ሁል ጊዜ በግላቸው የሚያዝናኑ እና ትርጉም ያላቸው ጨዋታዎችን በመፍጠር ዙሪያ ያማከለ ፍልስፍናን ይከተላል። የኤልደን ሪንግ ትልቅ ስኬት ቢኖርም ይህ መሰረታዊ አካሄድ ሳይለወጥ ይቆያል። ስቱዲዮው አዳዲስ የብሎክበስተር ስኬቶችን በማሳደድ የጨዋታውን ስኬት ለመድገም አይጥርም።
ያልተለመደው የኤልደን ሪንግ አፈጻጸም ከሶፍትዌር እስከ ዛሬ በጣም የተሳካ ርዕስ እንዲሆን አድርጎታል። በዓመት ውስጥ 20 ሚሊዮን ቅጂዎችን በዓለም አቀፍ ደረጃ በመርከብ፣ ጨዋታው አጠቃላይ የጨለማ ነፍስ ተከታታዮችን በአንድ ላይ ተሸጧል። ለአውሮፓ እና አሜሪካ ገበያዎች ኃላፊነት ያለው አሳታሚ ባንዲ ናምኮ የኤልደን ሪንግ ድል ለመጪው አርሞርድ ኮር 6 ሪከርድ የሰበረ የሽያጭ አሃዞችን እንደሚያመጣ ይገምታል።
በኤልደን ሪንግ DLC ዙሪያ ያሉ ዝርዝሮች በምስጢር እንደተሸፈኑ ቢቀሩም፣ አዘጋጆቹ በእድገቱ ላይ ያለው መሻሻል ያለማቋረጥ እየገሰገሰ መሆኑን ለአድናቂዎቹ አረጋግጠዋል። የDLC ልዩ የሚለቀቅበት ቀን ገና ይፋ ባይሆንም፣ የወሰኑት የደጋፊዎች መሰረት ለጨዋታው ያላቸውን ፍቅር እና ቁርጠኝነት ለማጠናከር ቃል የሚገቡትን ማስፋፊያ በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።
ከአስደናቂው የኤልደን ሪንግ ስኬት አንፃር ደጋፊዎች እና ተጫዋቾች ወደፊት ለ FromSoftware ምን እንደሚመጣ በጉጉት ይጠባበቃሉ። ስቱዲዮው በፈጠራ ራዕያቸው ላይ የተመሰረቱ ማራኪ ልምዶችን ለማቅረብ ትኩረት መስጠቱን ሲቀጥል፣ የጨዋታ ማህበረሰቡ ሃሳባቸውን እንደገና የሚማርክ ፈጠራ እና አሳታፊ ይዘትን መጠበቅ ይችላል።