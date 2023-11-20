Armored Core 6 Mod አስደሳች የትብብር ጨዋታን አስተዋውቋል

የታጠቀ ኮር 6፡ ፋየርስ ኦፍ ሩቢኮን ቀድሞውኑ አስደናቂ ጨዋታ ነው፣ ነገር ግን ከጓደኞችዎ ጋር በግዙፍ ሜችዎች መታገል ያለውን ደስታ አስቡት። ደህና፣ ለ modder LukeYui ምስጋና ይግባውና ያ ህልም እውን ሊሆን ነው። ከዚህ ቀደም የትብብር ተግባርን ወደ Elden Ring እና Sekiro: Shadows Die Twice ያመጣው LukeYui በ Armored Core 6 ውስጥ የትብብር ጨዋታን የሚያስችል ሞድ እየሰራ ነው።
በቅርቡ በሉክዩይ በተለቀቀው ቪዲዮ ላይ የጨዋታው የ“ጥቃት መመልከቻ ነጥብ” ተልዕኮ ቅንጭብጭ አስደሳች የሁለት-ተጫዋች ትብብር ተሞክሮ ያሳያል። ይሁን እንጂ ሞድደሩ የበለጠ ይሄዳል, የመጨረሻው መልቀቂያ እስከ ስድስት ተጫዋቾች በአንድ አስተናጋጅ እና አምስት እንግዶች ውስጥ እንዲቀላቀሉ ያስችላቸዋል. ይህ ማለት እርስዎ እና ጓደኞችዎ በጋራ በጠላቶች ላይ የሚሳኤል ወረራ መልቀቅ ይችላሉ ማለት ነው።
ሞጁሉ የደረጃ ልኬትን ያስተዋውቃል፣ ይህም አስተናጋጁ በተጫዋቾች ብዛት ላይ በመመስረት ችግሩን እንዲያስተካክል ያስችለዋል። ሁሉም ተልእኮዎች በትብብር ሊጫወቱ ይችላሉ፣ እና ፓርቲዎ በተልዕኮዎች መካከል ይቆያል። ይህ ማለት ያለማቋረጥ ዳግም መገናኘት አያስፈልግም፣ ይህም የትብብር ልምዱን እንከን የለሽ እና አስደሳች ያደርገዋል።
ለ Armored Core 6 Co-op mod የተለየ የሚለቀቅበት ቀን ባይኖርም፣ አንዴ ዝግጁ ሲሆን በ LukeYui NexusMods ገጽ ላይ እንደሚያገኙት መጠበቅ ይችላሉ። እስከዚያው ድረስ፣ የሉኪዩዪን የቀድሞ የኤልደን ሪንግ እና ሴኪሮ የትብብር ሞዶችንም ማየት ይችላሉ።
የታጠቀ ኮር 6፡ ፋየርስ ኦፍ ሩቢኮን በአስደናቂ ድርጊቱ እና በሚያስደንቅ የሜች አጠቃቀም ምስጋና አግኝቷል። ነገር ግን፣ የትብብር ጨዋታ ሲጨመር ጨዋታው የበለጠ አስደሳች እና ማራኪ እንደሚሆን ተስፋ ይሰጣል። ስለዚህ ጓደኞችህን ሰብስብ፣ ሜክስህን ጨምር እና በ Armored Core 6 አለም ውስጥ ለጠንካራ ጦርነቶች ተዘጋጅ።
በየጥ:
ጥ፡ የ Armored Core 6 Co-op modን እያዘጋጀ ያለው ማነው?
መ: ሞጁን በ LukeYui እየተገነባ ነው፣ እንደ ኤልደን ሪንግ እና ሴኪሮ ባሉ ሌሎች የፍሮድስ ሶፍት ጨዋታዎች የትብብር ተግባርን በመተግበር ይታወቃል።
ጥ፡ ስንት ተጫዋቾች በመተባበር ሁኔታ መጫወት ይችላሉ?
መ: ሞጁሉ ከአንድ አስተናጋጅ እና አምስት እንግዶች ጋር እስከ ስድስት ተጫዋቾችን ይደግፋል።
ጥ፡ ሞጁል ደረጃ ልኬቱን ያሳያል?
መ: አዎ፣ ደረጃ ልኬቱ ተግባራዊ ይሆናል፣ ይህም አስተናጋጁ በተጫዋቾች ብዛት ላይ ተመስርቶ ችግሩን እንዲያስተካክል ያስችለዋል።
ጥ፡ Armored Core 6 co-op mod የት ማግኘት እችላለሁ?
መ: ሞጁሉ አንዴ እንደተጠናቀቀ በ LukeYui NexusMods ገጽ ላይ ይገኛል።