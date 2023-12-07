ሳንዲያጎ ያልተለመደ የኤልኒኖ ክረምት እያጋጠማት ነው።

ሳንዲያጎ በአሁኑ ወቅት በዚህ ክረምት ታይቶ የማያውቅ የኤልኒኖ የአየር ንብረት ሁኔታ ገጥሟታል፣ ይህም ካለፉት አመታት በተለየ በደረቁ የላኒና ሁኔታዎች ተጠቃሽ ነው። ሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች በአየር ሁኔታቸው ላይ ከፍተኛ ለውጥ እያጋጠማቸው ቢሆንም ሳንዲያጎ እስካሁን ብዙ ለውጥ አላየም።
የአየር ትንበያ ባለሙያዎች ኤልኒኖ እስከ ክረምት መጀመሪያ ድረስ በ90 በመቶው ወደ ጸደይ የመዝለቅ እድል እንዳለው ሲተነብዩ፣ ሳንዲያጎ የውሃው አመት ከጀመረበት ኦክቶበር 1 ጀምሮ ከመደበኛ በታች የሆነ የዝናብ መጠን አይታለች። በሁለቱ ወራት መካከል የተከማቸ ከአንድ ኢንች ያነሰ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ ይህ አዝማሚያ እስከ ወሩ መጨረሻ ድረስ እንደሚቀጥል ይጠበቃል፣ የአየር ሁኔታ አመለካከቶች ወደ እርጥብ ወቅት አዝጋሚ ጅምር ያመለክታሉ።
በዲሴምበር ውስጥ የሳን ዲዬጎ ካውንቲ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ እድሎች ብቻ ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። የክልሉ የወሩ የሙቀት መጠን በእርግጠኝነት አይታወቅም፣ ከወቅታዊ አማካዮች በላይ ወይም በታች የመሆን እድሎች እኩል ናቸው። በአየር ንብረት ትንበያ ማእከል የተለቀቀው የአየር ሁኔታ ትንበያ በአዲሱ ዓመት የሳንዲያጎ እርጥበታማ ሁኔታ ላይሆን ይችላል ኤልኒኖ ሲጠናከር ከመደበኛው የሙቀት መጠን ጋር አብሮ ይመጣል።
ይሁን እንጂ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ሊተነብዩ የማይችሉ መሆናቸውን መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነው, እና ትንበያዎች በአጠቃላይ ሁኔታዎችን ከአንድ ሳምንት በፊት በትክክል ለመተንበይ ይታገላሉ. የአጭር ጊዜ አመለካከቶች እንደሚገምቱት በሚቀጥሉት ሳምንታት የክልሉ ክፍሎች ከፍ ያለ የዝናብ እና የሙቀት መጠን ሊያጋጥማቸው ይችላል፣ ይህም የረጅም ርቀት ትንበያዎችን በማነፃፀር ነው።
ወደ አመቱ የመጀመሪያ ወራት ሲቃረብ፣ ትንበያ ባለሙያዎች የኤልኒኖ ክረምት ከታሰበው በላይ መድረቅ እንደሚቀጥል ለማወቅ የቀረውን ይገመግማሉ። በመጨረሻ፣ የሳንዲያጎ የአየር ሁኔታ በተለዋዋጭ ሁኔታ ውስጥ ይቆያል፣ እና ወደ አዲሱ ዓመት ስንሄድ የበለጠ ግልጽ ይሆናል።