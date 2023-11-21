የዶከር-ኦኤስኤክስ የወደፊት ጊዜ፡ የMacOS የመሬት ገጽታን በመቀየር ላይ

የዶከር-ኦኤስኤክስ ፕሮጀክት በሊኑክስ ወይም በዊንዶውስ ሲስተሞች ላይ የሃኪንቶሽ አካባቢን የመፍጠር ችሎታን ቀይሮታል። Docker ምስልን በመጠቀም ተጠቃሚዎች በአፕል ብራንድ ሃርድዌር ላይ መጫንን የሚገድብ ጥብቅ የሶፍትዌር ፍቃድ ቢኖረውም, MacOS ን ያለምንም ጥረት ማሄድ ይችላሉ. ይህ አወዛጋቢ ፕሮጀክት በ2021[^ምንጭ] በቀደመው ዘገባችን ላይ እንደገለጽነው በሕጋዊነቱ ዙሪያ ክርክሮችን አስነስቷል።
ነገር ግን፣ በMacOS ስርዓተ ክወና ዝግመተ ለውጥ ምክንያት የ Docker-OSX የወደፊት ሁኔታ አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል። አፕል ወደ አፕል ሲሊኮን በመሸጋገሩ እና በስርዓታቸው ውስጥ የኢንቴል x86_64 አርክቴክቸር በመቋረጡ Docker-OSX ወደፊት እርግጠኛ ያልሆነ መንገድ ይገጥመዋል። MacOS Sonoma (14) አሁንም x86_64ን የሚደግፍ ቢሆንም፣ አፕል ይህንን ድጋፍ ወደፊት በሚመጣው ስሪቶች (እንደ ማክኦኤስ 15 ወይም 16) ሊያስወግደው ይችላል።
ይህ ሽግግር በ x86_64 ስርዓቶች ላይ ለሚተማመኑ ለ Docker-OSX ተጠቃሚዎች ትልቅ ፈተና ይፈጥራል። Docker-OSXን ከ Apple Silicon-only MacOS ምስል ጋር ማስኬድ በAArch64 ላይ የተመሰረተ ARM ስርዓት ያስፈልገዋል፣ ምናልባትም ከዝቅተኛው ጫፍ አፕል ሲሊኮን (ARMv8.5-A ለ M1) ጋር የሚስማማ የISA ማራዘሚያ ደረጃ ያለው ይሆናል። ይህ ለውጥ Docker-OSX ን በሊኑክስ እና በዊንዶውስ ሲስተሞች ላይ የማስኬድ ወጪን ሊያወሳስበው እና ሊጨምር ይችላል፣ አሁን ካለው ተደራሽነት ይስታል።
ከDocker-OSX ተጠቃሚዎች ስለ ተሞክሯቸው እና ስለሚመጣው ለውጥ እቅዳቸውን መስማት እንወዳለን። ወደ አፕል ሲሊኮን የሚደረገውን ሽግግር ለመቀበል ተዘጋጅተዋል ወይስ በ x86_64 ላይ በተመሰረቱ ስርዓቶች MacOS ን ማስኬዱን ለመቀጠል አማራጭ መንገዶችን ይዳስሳሉ? የእርስዎን ግንዛቤዎች እና ስልቶች ከእኛ ጋር ያካፍሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. Docker-OSX ህጋዊ ነው?
Docker-OSX MacOSን አፕል ባልሆኑ ሃርድዌር ላይ ማስኬድ ቢያደርግም፣ በቴክኒክ የአፕል ሶፍትዌር ፍቃድ ውሎችን ይጥሳል። ነገር ግን፣ የፕሮጀክቱ ገንቢ፣ Sick Codes፣ በዋነኛነት በ Apple's Bug Bounty ፕሮግራም ውስጥ ለተሳተፉ የደህንነት ተመራማሪዎች ለገበያ ያቀርባል። ይህ ግራጫ አካባቢ Docker-OSX በአንፃራዊነት ያልተፈታተነ እንዲሰራ አስችሎታል።
2. Docker-OSX ወደፊት ሊኑክስ እና ዊንዶውስ ሲስተምስ ላይ ይሰራል?
የዶከር-ኦኤስኤክስ ከወደፊቱ ሊኑክስ እና ዊንዶውስ ሲስተሞች ጋር ያለው ተኳሃኝነት በአብዛኛው የተመካው ለApple Silicon እና ARM-based architectures በሚሰጠው ድጋፍ ላይ ነው። Docker-OSX በ AArch64-based ስርዓቶች ላይ ማስኬድ በ x86_64 ላይ በተመሰረቱ ስርዓቶች ላይ ከማሄድ ጋር ሲነፃፀር የበለጠ ውስብስብ እና ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ እንደሚሆን ይጠበቃል።
3. MacOSን በአፕል ሃርድዌር ላይ ለማሄድ ምን አማራጮች አሉ?
Docker-OSX ታዋቂ አማራጭ ቢሆንም፣ MacOSን በአፕል ሃርድዌር ላይ ለማሄድ ሌሎች አማራጮች አሉ። እነዚህ እንደ VMWare ወይም VirtualBox ያሉ የቨርቹዋል ማሽን ሶፍትዌሮችን፣ እንዲሁም እንደ OpenCore እና Clover ያሉ በማህበረሰብ የሚመሩ የሃኪንቶሽ ማዋቀርን የሚያመቻቹ ፕሮጄክቶችን ያካትታሉ።
4. በ Docker-OSX የወደፊት እድገቶች ላይ እንዴት እንደተዘመኑ መቆየት እችላለሁ?
ስለ Docker-OSX እድገት እና ከMacOS ስሪቶች እና ሃርድዌር አርክቴክቸር ጋር መላመድን ለማወቅ የ GitHub ማከማቻቸውን እና እዚያ የተለጠፉትን ተዛማጅ ማስታወቂያዎችን ወይም ዝመናዎችን ጨምሮ የህመም ኮድን ኦፊሴላዊ ቻናሎችን እንዲከተሉ እንመክራለን።