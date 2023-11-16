የሌዊን እቅድ የምድርን ብዝሃ ህይወት ለመጠበቅ፡ የጄኔቲክ የህይወት ኮድን ማቀድ

የአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ጁሊ አን ራይግሊ ግሎባል ፊውቸርስ ላብራቶሪ የወቅቱን የብዝሀ ሕይወት ችግር ለመቅረፍ የታዋቂውን የጂኖም ሳይንቲስት ሃሪስ ሌዊን እውቀት ጠየቀ። ሌዊን የምድርን ባዮጂኖም ፕሮጄክትን እየመራ ነው፣ በአስር አመቱ መጨረሻ ላይ በምድር ላይ ያሉ ሁሉንም የላቁ ፍጥረታት አጠቃላይ የዲኤንኤ ካታሎግ ለማጠናቀቅ ያለመ ነው።
የምድር ባዮጂኖም ፕሮጀክት ከመላው ዓለም የተውጣጡ ሳይንቲስቶችን ያሰባስባል እና ከ50 በላይ ቀጣይ ፕሮጀክቶችን ያጠቃልላል። ዋናው ዓላማው ለ1.8 ሚሊዮን ለሚገመቱ ዝርያዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የዲኤንኤ ማመሳከሪያ ጂኖም መፍጠር ሲሆን ይህም የአካልን የተሟላ የዘረመል ኮድ እና ቅደም ተከተል ለመረዳት እንደ ወርቅ ደረጃ ያገለግላል።
ይህንን ሰፊ ካታሎግ በመጠቀም ተመራማሪዎች በፕላኔታችን ላይ ስላለው የብዝሃ ህይወት ጥልቅ ግንዛቤ ያገኛሉ። በአሁኑ ጊዜ 10% የሚሆኑት የነባር ዝርያዎች ተለይተው የተገለጹት እና ስያሜ የተሰጣቸው ሲሆን ይህም አብዛኞቹ የህይወት ቅርጾች ለእኛ ያልታወቁ ናቸው። እንደ ሌዊን ገለጻ፣ ይህ የእውቀት ማነስ ስለ ባዮሎጂ ያለንን ግንዛቤ የሚያደናቅፍ እና ወሳኝ የስነምህዳር ፈተናዎችን የመፍታት አቅማችንን ይከለክላል።
በሰዎች እንቅስቃሴ እና በተለዋዋጭ የአየር ጠባይ ምክንያት የመጥፋት አደጋ የተጋረጡ ሁለት ሦስተኛ የሚሆኑት ከፍተኛ ፍጥረታት ሲሆኑ በፍጥነት እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው። የምድር ባዮጂኖም ፕሮጀክት ሳይንቲስቶች ስነ-ምህዳሮችን ወደነበሩበት ለመመለስ እና ለማስተካከል የሚያስችሉ ሞዴሎችን እንዲያዘጋጁ ያስችላቸዋል፣ ይህም በውስጣቸው ስላሉት ፍጥረታት ዝርዝር ግንዛቤን ይሰጣል።
ብዝሃ ህይወትን መጠበቅ ለሥነ-ምህዳር ሚዛን ብቻ ሳይሆን ለምግብ እና ለመድኃኒት ምርት ሊሰጠው የሚችለውን ጥቅምም ጭምር ነው። አንድ ዝርያ ከጠፋ በኋላ ህይወትን ማቆየት የሚቻልበትን ዘዴ ለማጥናት ወይም የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ለማሻሻል ያለውን አቅም ለመጠቀም እድሉን እናጣለን.
ሃሪስ ሌዊን በ ASU ግሎባል ፊውቸርስ ላቦራቶሪ ፕሮፌሰር ሆነው መሾማቸው የፕላኔቶችን ስርዓት ተግዳሮቶች ለመፍታት አጠቃላይ ስልታቸውን ያጠናክራል። እንደ Earth BioGenome ፕሮጀክት ባሉ ተነሳሽነቶች አማካኝነት የፕላኔታችንን የተለያዩ ስነ-ምህዳሮች ለመጠበቅ እና ወደ ነበሩበት ለመመለስ አዳዲስ መፍትሄዎችን ለማግኘት አላማ አላቸው።
በየጥ:
ጥ፡ የመሬት ባዮጂኖም ፕሮጀክት ምንድን ነው?
መ: የምድር ባዮጂኖም ፕሮጀክት በምድር ላይ ላሉ ከፍተኛ ፍጥረታት ሁሉን አቀፍ የዲኤንኤ ካታሎግ ለመፍጠር ዓለም አቀፍ ተነሳሽነት ነው።
ጥ፡ የፕሮጀክቱ ግብ ምንድን ነው?
መ፡ ፕሮጀክቱ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የዲኤንኤ ማመሳከሪያ ጂኖም ወደ 1.8 ሚሊዮን የሚጠጉ ዝርያዎችን ለማጠናቀቅ ያለመ ሲሆን ይህም ብዝሃ ህይወትን ለመረዳት እና የስነምህዳር ችግሮችን ለመፍታት መሰረት ይሰጣል።
ጥ፡ ለምንድነው የብዝሀ ሕይወት አስፈላጊ የሆነው?
መ፡ ብዝሃ ህይወት የስነ-ምህዳር ሚዛንን ለመጠበቅ ወሳኝ ነው እና እንደ ምግብ እና መድሃኒት ምርት ባሉ አካባቢዎች ጥቅማጥቅሞችን የመክፈት አቅም አለው።
ጥ፡- የብዝሃ ሕይወት አደጋዎች ምንድን ናቸው?
መ፡ የመኖሪያ አካባቢ መጥፋትን እና የአየር ንብረት ለውጥን ጨምሮ የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ለብዝሀ ህይወት ከፍተኛ አደጋን ይፈጥራል፣ ከሁለት ሶስተኛው ከፍያለ ህዋሳት የመጥፋት ስጋት ተጋርጦባቸዋል።
ጥ፡ ብዝሃ ህይወትን መረዳቱ ስነ-ምህዳሮችን ወደነበረበት ለመመለስ የሚረዳው እንዴት ነው?
መ: በሥርዓተ-ምህዳር ውስጥ ያሉ ፍጥረታት ዝርዝር እውቀት ሳይንቲስቶች ለሥነ-ምህዳር መልሶ ማቋቋም እና ማሻሻያ ሞዴሎችን እንዲያዘጋጁ ያስችላቸዋል።