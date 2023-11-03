አዲስ የWRC ጨዋታ የራሊ ጨዋታን ወደ ቀጣዩ ደረጃ ይወስዳል

በWRC የጨዋታ ተከታታዮች ውስጥ ከአዲሱ ግቤት ጋር ወደ አስደማሚው የድጋፍ እሽቅድምድም ይግቡ። በከፍተኛ ደረጃ የተመሰከረለት የ Dirt Rally ተከታታይ መሰረት ላይ የተገነባው ይህ ጨዋታ እንከን የለሽ የ Dirt Rally አያያዝን ከ WRC መኪናዎች እና ደረጃዎች ትክክለኛነት ጋር ያጣምራል። የሃርድኮር እሽቅድምድም አድናቂም ሆንክ ተራ ተጫዋች፣ ይህ ጨዋታ የድጋፍ እሽቅድምድም ያለዎትን ፍላጎት እንደሚያድስ እርግጠኛ ነው።
የጨዋታው ጎልቶ የሚታይ ባህሪ በማይታመን ሁኔታ ዝርዝር እና ተጨባጭ አያያዝ ሞዴል ነው። ከ Dirt Rally እና ከተከታዮቹ ስኬት በመነሳት ጨዋታው በሚያስደንቅ ትክክለኛነት በተለያዩ ገጽታዎች ላይ የመንዳት ሁኔታን ይይዛል። ከሞንቴ ካርሎ ራሊ በረዷማ መንገዶች አንስቶ እስከ አታላይው የጠጠር መንገድ ድረስ እያንዳንዱ ገጽ የተለየ እና ፈታኝ ሆኖ ይሰማዋል። በጨዋታ መቆጣጠሪያም ሆነ በከፍተኛ ደረጃ የማስመሰል ዝግጅት እየተጫወቱ፣ እያንዳንዱ ግርግር ይሰማዎታል እና እርስዎ እራስዎ ከመንኮራኩሩ በስተጀርባ ያሉ ያህል ይንሸራተቱ።
ከጨዋታው ዋና ዋና ነገሮች አንዱ የተሽከርካሪዎች ምርጫ ነው። ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ዲቃላ Rally1 ተሽከርካሪዎችን ኃይል እና ፍጥነት ይለማመዱ፣ ምንም እንኳን አስደናቂ አፈፃፀም ቢኖራቸውም ለመንዳት በሚያስደንቅ ሁኔታ ቀላል ናቸው። ለእውነተኛ አድሬናሊን ፍጥነት፣ በከፍተኛ ፍጥነት እና ለመቆጣጠር አስቸጋሪነታቸው የሚታወቁትን የ1980ዎቹ ቡድን B መኪኖችን ይውሰዱ።
ይህን ጨዋታ ከቀደምቶቹ የሚለየው የገሃዱ ዓለም የድጋፍ ሰልፍ ደረጃዎችን ለመፍጠር ለዝርዝር ትኩረት መስጠት ነው። ገንቢዎቹ የትክክለኛ ልዩ ደረጃዎችን ክፍሎች በጥንቃቄ መርጠዋል፣ ይህም በጨዋታ ታሪክ ውስጥ አንዳንድ ምርጥ የድጋፍ ደረጃዎችን አስገኝቷል። እነዚህ ደረጃዎች አስደናቂ መልክዓ ምድሮችን ብቻ ሳይሆን የሚመስሉትን የሰልፎችን ግላዊ ባህሪም ያንፀባርቃሉ። በማንኛውም የመድረክ ሰልፍ ጨዋታ ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት የሚሹ ጠባብ መንገዶችን እና አንዳንድ ረጅሙን መንገዶችን ይጠብቁ።
ከአስደሳች አጨዋወት ባሻገር ጨዋታው መሳጭ የስራ ሁኔታን ያሳያል። እንደ ሰራተኞች መቅጠር፣ በጀት ማስተዳደር እና የጊዜ ሰሌዳ ማቀናበር የመሳሰሉ ወሳኝ ውሳኔዎችን በማድረግ የሰልፈኛ ሹፌር እና ስራ አስኪያጅን ሚና ይውሰዱ። ለፈጠራ አእምሮዎች የውስጥ ክፍሎቹን እና ውጫዊውን ገጽታ በማበጀት የራስዎን የምርት ስም-አልባ WRC መኪና ለመስራት እንኳን አንድ አማራጭ አለ።
በተጨማሪም ጨዋታው ለውድድር ውድድር ሻምፒዮና እና ባለብዙ-ተጫዋች ሁነታዎችን ያቀርባል፣ እንዲሁም በተከታታይ የዘመነ 'አፍታ' ሁነታ በገሃዱ አለም የድጋፍ ሰልፍ ተነሳሽ ፈታኝ ሁኔታዎችን ያቀርባል። ባጠቃላይ ባህሪያቱ እና ወደር በሌለው ተጨባጭነት ይህ ጨዋታ ቀላል ትስስር ከመሆን ባለፈ በሁሉም ደረጃ ላሉ ተጫዋቾች የላቀ የድጋፍ ውድድር ተሞክሮ ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ የአዲሱ የWRC ጨዋታ ልዩ ባህሪ ምንድነው?
መ: ጨዋታው በማይታመን ሁኔታ ዝርዝር እና ተጨባጭ የአያያዝ ሞዴል ይመካል።
ጥ: - ተጫዋቾች በጨዋታው ውስጥ ምን አይነት ተሽከርካሪዎች ሊለማመዱ ይችላሉ?
መ: ተጫዋቾች በከፍተኛ ደረጃ የተዳቀሉ Rally1 ተሽከርካሪዎች እና ፈታኝ የ1980ዎቹ የቡድን B መኪኖች ውስጥ መወዳደር ይችላሉ።
ጥ፡ በጨዋታው ውስጥ ያሉት የድጋፍ ደረጃዎች ከቀደምት አርእስቶች እንዴት ይለያሉ?
መ፡ ጨዋታው አስደናቂ የመሬት አቀማመጦችን በማቅረብ እና የእያንዳንዱን ሰልፍ ግለሰባዊ ባህሪ የሚያንፀባርቅ በጥንቃቄ የተፈጠሩ የእውነተኛ አለም የድጋፍ መድረኮችን ያሳያል።
ጥ፡- ተጫዋቾቹ የድጋፍ ሹፌር እና አስተዳዳሪን ሚና እንዲጫወቱ የሚፈቅደው በምን አይነት ሁኔታ ነው?
መ፡ የጨዋታው የስራ ሁኔታ ተጫዋቾቹ እንደ ሰልፍ ሹፌር እና ስራ አስኪያጅ፣ ሰራተኞችን መቅጠር፣ በጀት ማስተዳደር እና መርሃ ግብሮችን እንዲወስኑ ያስችላቸዋል።
ጥ: በጨዋታው ውስጥ ምን ተጨማሪ ሁነታዎች ይገኛሉ?
መ፡ ጨዋታው ሻምፒዮና እና ባለብዙ-ተጫዋች ሁነታዎችን እንዲሁም በተከታታይ የዘመነ የ'አፍታ ጊዜ' ሁነታን በገሃዱ አለም የድጋፍ ሰልፍ አነሳሽነት ያቀርባል።