የአዳማ ትራኦሬ ተጫዋች አፍታዎች SBC፡ የመጨረሻውን ካርድ በEA FC 24 መክፈት

ማጠቃለያ፡ የአዳማ ትራኦሬ ተጫዋች አፍታዎች ኤስቢሲ አሁን በEA FC 24 ውስጥ ይገኛል፣ ይህም ተጫዋቾች ለ Ultimate ቡድኖቻቸው ልዩ ካርድ እንዲወስዱ እድል ይሰጣል። ይህ ጽሑፍ SBCን እንዴት ማጠናቀቅ እንደሚቻል መመሪያ ይሰጣል እና በካርዱ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ያለውን ብቃት ይመዝናል።
በ EA FC 24 ውስጥ የአዳማ ትራኦሬ ተጫዋች አፍታዎችን ኤስቢሲ ማጠናቀቅ ነፋሻማ ነው፣ ለማከናወን ሁለት ቀጥተኛ ስራዎች ብቻ አሉ። ለመጀመሪያው ተግባር ቢያንስ 1 ተጫዋች ከስፔን ፣ 1 በቅርፅ ተጫዋች ፣ በቡድን ቢያንስ 83 እና በአጠቃላይ 11 ተጫዋቾች በቡድኑ ውስጥ ያስፈልግዎታል። ሁለተኛው ተግባር ከፕሪምየር ሊግ ቢያንስ 1 ተጫዋች፣ ቢያንስ 86 የቡድን ደረጃ እና በድጋሚ 11 ተጫዋቾችን በቡድኑ ውስጥ ይፈልጋል።
የዚህን SBC ዋጋ ለመገመት አስፈላጊውን መኖ ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። በአሁኑ ጊዜ ሁሉንም አስፈላጊ ካርዶች ከገበያ መግዛት ወደ 120,000 ሳንቲሞች ይደርሳል. ነገር ግን፣ አሁን ባለው የ Ultimate Team ስብስብ ውስጥ ተስማሚ ካርዶች ካሉዎት፣ ይህን ወጪ በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ እንደ Squad Battles እና Division Rivals ባሉ ሌሎች የ EA FC 24 ሁነታዎች መሳተፍ በኤስቢሲ ውስጥ ለመጠቀም ተጨማሪ መኖ መስጠት ይችላል።
አንዴ እንደተጠናቀቀ፣ ST፣ RM እና RWን ጨምሮ በተለያዩ የስራ መደቦች ላይ የመጫወት ችሎታ ያለው 87 ደረጃ የተሰጠው RWB ካርድ ይከፍታሉ። ጎልቶ የሚታየው ባህሪው የሚያብለጨልጭ 95 ፍጥነት ነው፣ ይህም በ Ultimate ቡድን ውስጥ ካሉት በጣም ፈጣን እቃዎች አንዱ ያደርገዋል። በተጨማሪም ካርዱ የፈጣን እርምጃ ፕሌይስቲል+ን ያሳያል፣ይህም በአሁኑ ሜታ ትልቅ ትርጉም አለው። ሁሉንም ሁኔታዎች ግምት ውስጥ በማስገባት የአዳማ ትራኦሬ የተጫዋች ቅጽበት ካርድ ለመግዛት የሚያስፈልገው የሳንቲም ኢንቨስትመንት ዋጋ ያለው መሆኑ አያጠያይቅም።
በማጠቃለያው የአዳማ ትራኦሬ ተጫዋች አፍታዎች ኤስቢሲ ለተጫዋቾች Ultimate ቡድናቸውን በከፍተኛ ሁለገብ እና ፈጣን ካርድ ለማሳደግ ልዩ እድል ይሰጣል። በትንሹ የተግባር ብዛት እና በቀላሉ ሊደረስባቸው በሚችሉ ሁኔታዎች፣ ይህ ኤስቢሲ ለጀማሪዎች እና ለፊፋ ተጫዋቾች ለሁለቱም ተደራሽ ነው። ስለዚህ፣ በቡድንዎ ውስጥ ዋና ተጫዋች ለመጨመር ከፈለጉ፣ በ EA FC 24 ውስጥ የአዳማ ትራኦሬ ተጫዋች አፍታዎችን SBC ማጠናቀቅ ጠቃሚ ስራ ነው።