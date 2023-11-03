በ Microsoft እና Activision Blizzard ውህደት ላይ አዲስ እይታዎች

በቅርቡ የወጣው የማይክሮሶፍት እና Activision Blizzard ውህደት በቪዲዮ ጌም ኢንደስትሪ አስደንጋጭ ሞገዶችን ልኳል። ብዙዎች ስለ ማጠናከር እና በውድድር ላይ ስላለው ተጽእኖ ስጋቶችን ቢያነሱም፣ የኤሌክትሮኒክስ አርትስ (EA) ዋና ስራ አስፈፃሚ አንድሪው ዊልሰን የተለየ እይታን ይሰጣሉ። እንደ ዊልሰን ገለጻ ይህ ውህደት ለኢንዱስትሪው በአጠቃላይ አዎንታዊ እድገት ነው።
ከሲኤንቢሲ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ዊልሰን ጉጉቱን ገልጿል፣ “የማይክሮሶፍት-አክቲቪዥን ውህደት ለቪዲዮ ጌም ኢንደስትሪ ጨዋታ ቀያሪ ነው ብዬ አምናለሁ። ከዓለማችን ትልልቅ ኩባንያዎች አንዱ ኢንዱስትሪያችንን ለመደገፍ እና ለማስፋት የረዥም ጊዜ ቁርጠኝነት እያደረገ መሆኑን ያሳያል። ይህ እንደ ማይክሮሶፍት ካለው ግዙፍ የቴክኖሎጂ ኩባንያ የድጋፍ ምልክት ለኢንዱስትሪው የወደፊት ዕጣ ፈንታ ጠንካራ እምነት እንደሚሆን ጥርጥር የለውም።
በ EA ላይ ሊኖሩ ስለሚችሉ ችግሮች ስጋት ቢኖርም, ዊልሰን የእሱ ኩባንያ ከዚህ ውህደት ብዙ ጥቅም እንዳለው ያምናል. ከቀሩት ጥቂት ዋና ዋና ነጻ የጨዋታ ስቱዲዮዎች አንዱ እንደመሆኑ፣ EA የዓለም ደረጃውን የጠበቀ የአዕምሮ ንብረት እና የ700 ሚሊዮን ተጫዋቾች ሰፊ ማህበረሰብ አለው። ዊልሰን ውህደቱ EA ስትራቴጂካዊ አጋርነቶችን እና ትብብርን ለመፍጠር አዳዲስ እድሎችን እንደሚፈጥር ይተነብያል፣ በመጨረሻም ሁለቱንም ተጫዋቾች እና ኢንዱስትሪውን ይጠቅማል።
ዊልሰን EA ራሱ የማግኘት እድል ሲጠየቅ በችሎታ ውይይቱን ወደ EA የራሱ አቅም ወደ ስቱዲዮዎች አዛወረው። ልዩ አእምሯዊ ንብረት ያላቸውን ስቱዲዮዎችን በማግኘት፣ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በማካተት ወይም ከተጫዋቾች ጋር የመተሳሰርን የአውታረ መረብ አቅምን በማሳደግ ፖርትፎሊዮችንን ለማስፋት እድሎችን በንቃት እንፈልጋለን። ይህ ምላሽ EA በኢንዱስትሪው ውስጥ እድገትን እና ፈጠራን በንቃት እንደሚፈልግ ይጠቁማል።
ሪፖርቶች ቀደም ሲል EA ከኤንቢሲ ዩኒቨርሳል ጋር ለመዋሃድ ያለውን ፍላጎት ፍንጭ ቢሰጡም፣ በዋጋ እና መዋቅር ላይ በተፈጠሩ አለመግባባቶች ድርድር የፈረሰ ይመስላል። ቢሆንም፣ ዊልሰን ስለወደፊቱ እና EA የራሱን ጥንካሬ ተጠቅሞ በፍጥነት በማደግ ላይ ባለው ኢንዱስትሪ ውስጥ ማደጉን ለመቀጠል ተስፈኛ ሆኖ ይቆያል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. የኤሌክትሮኒክስ አርትስ (EA) ዋና ስራ አስፈፃሚ አንድሪው ዊልሰን የማይክሮሶፍት እና አክቲቪስ ብሊዛርድ ውህደትን እንዴት ይመለከቱታል?
እንደ አንድሪው ዊልሰን ውህደቱ ለቪዲዮ ጌም ኢንዱስትሪ አወንታዊ እድገት ነው። የማይክሮሶፍት ኢንቨስት ለማድረግ እና ኢንዱስትሪውን ለማስፋፋት ያለውን ቁርጠኝነት ማሳያ አድርጎ ይመለከተዋል።
2. ለኤሌክትሮኒካዊ ጥበባት (ኢኤ) ውህደት ምን ጥቅሞች አሉት?
ዊልሰን ውህደቱ EA ስትራቴጂካዊ አጋርነቶችን እና ትብብርን ለመፍጠር አዳዲስ እድሎችን ይፈጥራል ብሎ ያምናል። ከቀሩት ጥቂት ዋና ዋና ነጻ የጨዋታ ስቱዲዮዎች አንዱ እንደመሆኖ፣ የ EA ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የአእምሮአዊ ንብረት እና ትልቅ የተጫዋች ማህበረሰብ ኩባንያውን ለዕድገት እና ለስኬታማነት ቦታ ያዙት።
3. EA ለማግኘት እያሰበ ነው?
ዊልሰን ጥያቄውን በቀጥታ ባያነሳም የ EA ፍላጎት ስቱዲዮዎችን ለማግኘት ያለውን ፍላጎት አጽንኦት ሰጥቷል። ይህ EA በኢንዱስትሪው ውስጥ የእድገት እና የፈጠራ እድሎችን በንቃት እየፈለገ መሆኑን ያሳያል።
4. የ EA ሪፖርት ከኤንቢሲ ዩኒቨርሳል ጋር መቀላቀል ምን ላይ ደረሰ?
በ EA እና በኤንቢሲ ዩኒቨርሳል መካከል የነበረው ስምምነት በዋጋ እና መዋቅር ላይ በተፈጠሩ አለመግባባቶች ፈርሷል። ምንም እንኳን ይህ መሰናክል ቢኖርም ዊልሰን ስለ EA የወደፊት ተስፋዎች እና እየተሻሻለ ካለው የኢንዱስትሪ ገጽታ ጋር የመላመድ ችሎታው ላይ ብሩህ ተስፋ አለው።