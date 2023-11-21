የሚሞት ብርሃን 2 ለ Epic Crossover Event ለክብር የሰው አጋሮች ይቆዩ

በሁሉም ቦታ ተጫዋቾችን እንደሚያስደስት በሚያስደስት ትብብር፣የክፍት አለም ትብብር ዞምቢ ፓርኩር ጨዋታ ዳይing ላይት 2Stay Human ከታዋቂው የክብር ርዕስ ጋር ተባብሯል። ይህ ሽርክና ለተጫዋቾች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ልዩ የሆነ የጨዋታ ልምድ የሚሰጥ አስደሳች የመስቀል ክስተት ያስተዋውቃል።
በዚህ የሁለት ሳምንት ክስተት የዳይንግ ላይት 2 ስታይን ሂውማን ተጫዋቾች Kensei፣ Wardens እና Berserkersን ጨምሮ ከFor Honor አስፈሪ ተዋጊዎችን ያጋጥማሉ። በጠንካራ ጦርነቶች ውስጥ መሳተፍ እና እነዚህን ታዋቂ ተዋጊዎች ማሸነፍ የጨዋታ ጨዋታዎን ሊያሻሽሉ የሚችሉ አስደሳች ሽልማቶችን ያስከፍታል። እንደ የበርሰርከር ሃንድ መጥረቢያ መሳሪያ እና ብሉፕሪንት፣ ቄንጠኛው የቤርሰርከር አልባሳት እና ሌላው ቀርቶ የቫይኪንግ ፋክሽን ፓራግላይደር ላሉ አስደናቂ ምርምሮች እራስዎን ያዘጋጁ። እነዚህ ብቸኛ ዕቃዎች ሊያመልጡ አይገባም።
የዳይንግ ላይት 2 ስታይን ሰው ደጋፊም ሆንክ የክብር ተጫዋቹ ይህ ክሮስቨር ክስተት የጨዋታ ግንዛቤን ለማስፋት ጥሩ እድል ይሰጣል። ከታዋቂው የድርጊት ጨዋታ የታወቁ ተዋጊዎችን እየወሰዱ እራስዎን በፓርኩር በተሞላው የዞምቢ መትረፍ ዓለም ውስጥ አስገቡ።
የዳይing ብርሃን 2 ቆይታ ሂውማን ኤክስ ለክብር ተሻጋሪ ዝግጅት አሁን በቀጥታ ስርጭት ላይ ነው እና እስከ ዲሴምበር 5 ለ PlayStation 4፣ PlayStation 5፣ Xbox እና PC ይገኛል። ጀብዱውን ለመቀላቀል እና የጨዋታ ልምድዎን ከፍ የሚያደርግ ልዩ ሽልማቶችን ለመክፈት እድሉ እንዳያመልጥዎት።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. በዳይንግ ብርሃን 2 ቆይ የሰውን ኤክስ ለክብር ማቋረጫ ክስተት በማንኛውም መድረክ መሳተፍ እችላለሁን?
አዎ፣ ክስተቱ ለ PlayStation 4፣ PlayStation 5፣ Xbox እና PC ተጫዋቾች ይገኛል።
2. ተዋጊዎቹን ከፎር ክብር በማሸነፍ ምን ሽልማቶችን ማግኘት እችላለሁ?
ኬንሴይ፣ ዋርደንስ እና ቤርሰርከርን በማሸነፍ ተጨዋቾች እንደ ቤርሰርከር የእጅ መጥረቢያ መሳሪያ እና ብሉፕሪንት፣ በርሰርከር አልባሳት፣ ቫይኪንግ ፋክሽን ፓራግላይደር እና ሌሎችም ያሉ አስደሳች ሽልማቶችን መክፈት ይችላሉ።
3. የመሻገሪያው ክስተት መቼ ያበቃል?
የዳይንግ ብርሃን 2 ቆይታ ሂውማን ኤክስ ለክብር ተሻጋሪ ዝግጅት እስከ ዲሴምበር 5 ድረስ የሚቆይ ሲሆን ይህም ለተጫዋቾች በቂ ጊዜ በመስጠት ልዩ ሽልማቶችን ያገኛሉ።