የማርቭል ስታር ዞቺትል ጎሜዝ በከዋክብት ወቅት 32 ዳንሱን አሸነፈ

By

32ኛው የጭፈራ ከዋክብት ጋር በአስደሳች የፍጻሜ ፍፃሜ ተጠናቀቀ፣ ዞቺትል ጎሜዝን የሻምፒዮንነት ዘውድ ጨምሯል። ጎሜዝ አሜሪካ ቻቬዝ በDoctor Strange in the Multiverse of Madness በሚጫወተው ሚና የምትታወቀው፣ በችሎታዋ እና በቆራጥነትዋ በውድድር ዘመኑ በሙሉ ዳኞችን እና ተመልካቾችን አስደምማለች።

የጎሜዝ የመጨረሻዎቹ ሁለት ዳንሶች በመጨረሻው ውድድር ወቅት፣ ፎክስትሮት እና ፍሪስታይል የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ሁለቱም ፍጹም ውጤቶችን አግኝተዋል። ዳኛ ካሪ አን ኢናባ የጎሜዝ ነፃ ስታይል አሞካሽታለች፣ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ደፋር እና ደፋር ጎኗን ያሳየች መሆኑን ገልጿል።

የውድድር ዘመኑ አስገራሚ ተወዳዳሪ የሆነው ጄሰን ምራዝ በፍጻሜው ውድድር ድንቅ ብቃት አሳይቷል። መጀመሪያ ላይ ለዳንስ የሚያስፈልገውን አካላዊ እና አትሌቲክስ አሳንሶ የሰጠው ምራዝ ልምዱ እንዴት እንደ ሰው እንደለወጠው ገልጿል። ወደፊት በሚያደርጋቸው የሙዚቃ ትርኢቶች ውስጥ ዳንስን ለማካተት ያለውን ፍላጎትም ገልጿል።

ምሽቱ በአብዛኛው በአዎንታዊ ጊዜያት የተሞላ ቢሆንም፣ የኢናባ ትችቶችን በተመለከተ አንዳንድ ድራማዎች ነበሩ። ደጋፊዎቹ የኢናባ ወጥነት የጎደለው ነጥብ አጠራጣሪ እና ለተወሰኑ ተወዳዳሪዎች ያለውን አድልዎ ጠይቀዋል።

በመጨረሻው ምሽት ቀደም ሲል የተወገዱ ጥንዶችን ለትልቅ የመክፈቻ ቁጥር እና ልዩ ትርኢቶች መመለሳቸውን ያሳያል፣ ይህም ካለፈው የውድድር ዘመን አሸናፊ ቻርሊ ዲ አሚሊዮ የዳንስ አሰራርን ጨምሮ።

የXochitl Gomez ድል ከዋክብት ጋር በዳንስ ያስመዘገበችው በመዝናኛ ኢንደስትሪ ያላትን ተሰጥኦ የሚያጠናክር ብቻ ሳይሆን በታዋቂው ባህል ውስጥ የውክልና አስፈላጊነትንም ያጎላል። የእሷ ስኬት በሁሉም ቦታ ለሚመኙ ዳንሰኞች እና ተዋናዮች እንደ መነሳሳት ያገለግላል።