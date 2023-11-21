በዳዋርፍ ጋላክሲዎች ውስጥ የዘገየውን የጋዝ ፍንዳታ ማሰስ፡ የኮከብ አፈጣጠርን ለመረዳት ቁልፍ

በሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ድዋርፍ ጋላክሲዎች ስለ ኮከቦች አፈጣጠር አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ፣ እነዚህ ከዋክብት ያነሱ ጋላክሲዎች ትልልቅ የኮከብ ፋብሪካዎች ክልሎች እና ከግዙፍ ጋላክሲዎች ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛ የኮከብ አፈጣጠር መጠን አላቸው። ይህ ክስተት፣በሚሼል ጄክመን እና ሳሊ ኦይ በተመራው ጥናት መሰረት፣በእነዚህ ድንክ ጋላክሲዎች አካባቢ የሚገኘውን ጋዝ በማጥፋት የ10 ሚሊዮን አመት መዘግየት ጋር የተያያዘ ነው።
እንደ እኛ ሚልኪ ዌይ ባሉ በዝግመተ ለውጥ በተሻሻሉ ጋላክሲዎች ውስጥ ግዙፍ ከዋክብት እንደ ሱፐርኖቫ ይፈነዳሉ፣ ይህም ጋዝ እና አቧራ ከጋላክሲ ውስጥ የሚያወጣ የጋራ ሱፐር ንፋስ ያመነጫሉ። ይህ ሱፐር ንፋስ የኮከብ መፈጠርን ያቆማል። ይሁን እንጂ ብዙም ባልተበከሉ ድንክ ጋላክሲዎች ውስጥ ግዙፍ ኮከቦች ከመፈንዳት ይልቅ ወደ ጥቁር ጉድጓዶች ይወድቃሉ፣ ይህም በከዋክብት በሚፈጥሩት ክልሎች ውስጥ ጋዝ እና አቧራ እንዲቆይ ያደርጋል። ይህ የጋዝ መጥፋት መዘግየት ረዘም ያለ የኮከብ መፈጠርን እና ከፍተኛ መጠን ያለው ውህደት እንዲኖር ያስችላል።
የጥናቱ ግኝቶች በድዋፍ ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ አፈጣጠር ተለዋዋጭነት ላይ ብርሃን ማብራት ብቻ ሳይሆን የቀደመውን አጽናፈ ሰማይ በመረዳት ረገድ ትልቅ አንድምታ አለው። ይህ የ10-ሚሊዮን አመታት የዘገየ የጋዝ ንፋስ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከጠፈር ንጋት ጋር የሚመሳሰሉ ሁኔታዎችን ለመመልከት ልዩ እድል ይሰጣል ይህም ከBig Bang በኋላ ያለውን ጊዜ ነው። በእነዚህ ንፁህ ድንክ ጋላክሲዎች ውስጥ የጋዝ መጨማደዱ አልትራቫዮሌት (UV) ጨረሮች ሊያመልጡባቸው የሚችሉ ክፍተቶችን ይፈጥራል፣ ይህ ሂደት በኮስሚክ ንጋት ወቅት ከተከሰተው ጋር ተመሳሳይ ነው።
ዝቅተኛ ሜታሊሲቲ ድንክ ጋላክሲዎችን በብዛት የ UV ጨረሮች መመልከታቸው ሳይንቲስቶች ያለፈውን ጊዜ እንዲያዩ እና ስለ ጽንፈ ዓለሙ የመጀመሪያ ደረጃዎች ግንዛቤ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። ይህ ጥናት በአሁኑ ጊዜ በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በኮስሚክ ጎህ ላይ እየተስተዋሉ ያሉትን ጋላክሲዎችን ለማጥናት ጠቃሚነት አለው።
የቡድኑ ምርመራዎች ከሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በተገኘ አስትሮፊዚካል ምስሎች የተደገፉ ናቸው። ተመራማሪዎቹ የሶስትዮሽ ionized ካርቦን ብርሃን የገዛ አዲስ የማጣራት ዘዴን በመጠቀም ሚርክ 71 በተባለው ጋላክሲ ውስጥ ያላቸውን መላምት የሚደግፉ የምልከታ ማስረጃዎች አግኝተዋል። , የሱፐር ንፋስ መፈጠርን ይከላከላል.
እነዚህ ግኝቶች በድዋፍ ጋላክሲዎች ውስጥ በኮከብ አፈጣጠር ላይ አዲስ እይታን ይሰጣሉ፣ ይህም የጋዝ መጥፋት መዘግየት አስፈላጊነትን በማጉላት ረዘም ያለ የኮከብ ምስረታ ጊዜ እንዲኖር ያስችላል። እነዚህን ሂደቶች መረዳታችን ስለ አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ ሰፋ ያለ እውቀታችን አስተዋፅዖ ያደርጋል እና የጠፈር ንጋት እንቆቅልሾችን ለመክፈት ይረዳል።
በየጥ
1. ድዋርፍ ጋላክሲዎች ምንድን ናቸው?
ድዋርፍ ጋላክሲዎች ከትላልቅ አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ ጥቂት ኮከቦችን ያካተቱ ትናንሽ ጋላክሲዎች ናቸው። እነሱ በተለያዩ ቅርጾች ይመጣሉ, እነሱም መደበኛ ያልሆነ, ሞላላ እና ጠመዝማዛ.
2. በዝግመተ ለውጥ ያነሱ ድዋርፍ ጋላክሲዎች ትልቅ ኮከብ የሚፈጥሩ ክልሎች እንዴት አላቸው?
ባነሰ የዝግመተ ለውጥ ድዋርፍ ጋላክሲዎች ውስጥ፣ የ10-ሚሊዮን አመታት ጋዝን በማፍሰስ የዘገየ የኮኮብ ፈጠራ ክልሎች ጋዝ እና አቧራቸውን እንዲይዙ ያስችላቸዋል። ይህ ረጅም ጊዜ የሚቆይ የጋዝ ክምችት ከፍተኛ የኮከብ አፈጣጠር ፍጥነት እንዲኖር ያስችላል።
3. በዚህ ምርምር ውስጥ የአልትራቫዮሌት ጨረር ጠቀሜታ ምንድነው?
አልትራቫዮሌት (UV) ጨረሮች ሃይድሮጂንን ionizes ያደርጋል፣ ይህ ሂደት ከቢግ ባንግ በኋላም ተከስቷል። ሳይንቲስቶች ከፍተኛ መጠን ያለው የአልትራቫዮሌት ጨረር ያላቸውን ዝቅተኛ ሜታሊሲቲ ድዋርፍ ጋላክሲዎችን በማጥናት ስለ ኮስሚክ ንጋት እና ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ።
4. የቡድኑ ምልከታ በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተደገፈው እንዴት ነበር?
ተመራማሪዎቹ የሶስትዮሽ ionized የካርቦን ብርሃንን ለመያዝ ከሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ጋር አዲስ የማጣሪያ ዘዴ ተጠቅመዋል። ይህ ዘዴ በአቅራቢያው በሚገኘው ድዋርፍ ጋላክሲ Mrk 71 ውስጥ ያላቸውን መላምት የሚደግፉ የመመልከቻ ማስረጃዎችን አቅርቧል።
[ምንጭ፡ የሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ](http://umich.edu)