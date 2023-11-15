እንደ ዱኔ ያሉ አስደሳች ጊዜዎች፡ መነቃቃት ወደ ቀድሞ የተዘጋ የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ገባ

ፈንኮም፣ ፈጠራው የጨዋታ ልማት ኩባንያ፣ በጣም የሚጠበቀው MMO፣ Dune: Awakening፣ ወደ መጀመሪያው የተዘጋ የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ደረጃ በፍጥነት እየቀረበ መሆኑን በቅርቡ አስታውቋል። ቡድኑ የተጫዋቾች አስተያየት ለጨዋታው መሻሻል እና ስኬት ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንደሚያበረክት ስለሚያምን ይህ ለጨዋታው እድገት ወሳኝ እርምጃ ነው።
ዱኔ፡ መነቃቃት በአራኪስ ግርማዊት ፕላኔት ላይ ተቀናብሯል፣ ሰፋ ያለ ክፍት አለም ተደጋጋሚ አደጋዎች፣ ማራኪ ግኝቶች እና አካባቢዎን በስትራቴጂያዊ መንገድ የመገንባት እና የመጠቀም ፍላጎት። በአራኪስ በረሃ አሸዋ ውስጥ መትረፍ ቀላል ስራ አይደለም, ይህም ለተጫዋቾች ለመመርመር እና ለማሸነፍ አስደሳች እና ይቅር የማይባል ሁኔታ ያደርገዋል.
ይህን አስደሳች አዲስ ኤምኤምኦ ለማየት ከመጀመሪያዎቹ መካከል ለመሆን ጓጉተው ከሆነ፣ ገንቢዎቹ በዱኔ፡ መቀስቀሻ ድህረ ገጽ ላይ አዲስ የምዝገባ ቅጽ እንዲከታተሉ ያበረታቱዎታል። በመመዝገብ፣ በተዘጋው የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ላይ የመሳተፍ እድል ያላቸውን የተመረጡ የተጫዋቾች ቡድን መቀላቀል ትችላለህ። የመጀመርያው ዙር ግብዣ ሁሉንም ሰው ባያስተናግድም፣ ቡድኑ የሙከራው ደረጃ ሲሄድ ብዙ እድሎች እንደሚከተሉ ያረጋግጣል። ስለዚህ፣ መጀመሪያ ላይ ያልተመረጡ ቢሆንም፣ አሁንም ፍላጎትዎን ከግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው።
ሁሉም ሙከራዎች የሚካሄዱት ይፋ ባልሆነ ስምምነት (ኤንዲኤ) ስር መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ይህ በዚህ የመጀመሪያ የእድገት ደረጃ ላይ የጨዋታው ይዘት እና ዝርዝሮች ሚስጥራዊ መሆናቸውን ያረጋግጣል። በቅድመ-ይሁንታ ሙከራው ላይ በመሳተፍ ለጨዋታው ልዩ መዳረሻን ማግኘት ብቻ ሳይሆን ጠቃሚ በሆነ አስተያየትዎ በኩል በማስተካከል እና በማጣራት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ዱኔ፡ መቀስቀስ መሳጭ እና ማራኪ ተሞክሮ እንደሚሆን ቃል ገብቷል፣የሰርቫይቫል ጨዋታን ልዩ እና ፈታኝ በሆነ ሁኔታ ውስጥ አንድ ላይ በማሰባሰብ። የተዘጋው የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ሲጀመር ተጫዋቾች በአራኪስ በኩል የማይረሳ ጉዞ ለማድረግ በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ፣ ይህም የጨዋታውን የወደፊት እድል በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ስለዚህ፣ ማንጠልጠያ፣ እንደሌላው ጀብዱ ተዘጋጁ፣ እና ዱኔን ለመቅረጽ ለመርዳት ተዘጋጁ፡ ወደሚችለው ምርጥ የህልውና MMO መነቃቃት።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ለዱኔ፡ መነቃቃት ለተዘጋው የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ እንዴት መመዝገብ እችላለሁ?
ለተዘጋው የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ለመመዝገብ የዱኔ፡ መቀስቀሻ ድህረ ገጽን ይጎብኙ እና አዲሱን የመመዝገቢያ ቅጽ ይከታተሉ። ለሙከራ ደረጃ ግምት ውስጥ መግባት ያለበት አስፈላጊውን መረጃ ቅጹን ይሙሉ።
2. መጀመሪያ ላይ ካልተመረጥኩ በተዘጋው የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ላይ ለመሳተፍ ተጨማሪ እድሎች ይኖሩ ይሆን?
አዎ፣ የሙከራው ደረጃ እየገፋ ሲሄድ ገንቢዎቹ በተዘጋው የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ላይ ለመሳተፍ ተጨማሪ እድሎች እንደሚገኙ አረጋግጠዋል። በመጀመሪያዎቹ ዙሮች ውስጥ ያልተመረጡ ቢሆንም፣ ለወደፊት ግብዣዎች ግምት ውስጥ ለመግባት ፍላጎትዎን ማስገባትዎን ያረጋግጡ።
3. ለዝግ የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ይፋ ያልሆነ ስምምነት (ኤንዲኤ) አለ?
አዎ፣ ሁሉም የተዘጉ የቅድመ-ይሁንታ ሞካሪዎች ይፋ ያልሆነውን ስምምነት (ኤንዲኤ) እንዲያከብሩ ይጠየቃሉ። ይህ የጨዋታው ይዘት እና ዝርዝሮች በመጀመሪያ የእድገት ደረጃው ውስጥ ሚስጥራዊ ሆነው መቆየታቸውን ያረጋግጣል።
4. ለዱኔ እድገት እና መሻሻል እንዴት አስተዋፅዖ ማድረግ እችላለሁ፡ በተዘጋው የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ወቅት መነቃቃት?
በተዘጋው የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ላይ በመሳተፍ ለገንቢዎች ጠቃሚ ግብረመልስ ለመስጠት እድል ይኖርዎታል። ይህ ግብረመልስ ከስህተት ሪፖርቶች እስከ ማሻሻያ ጥቆማዎች ድረስ፣ ቡድኑ በይፋ ከመለቀቁ በፊት ጨዋታውን እንዲያጣራ እና እንዲያጸዳው መርዳት ይችላል። የእርስዎ ግብአት የዱኔ፡ መነቃቃትን የወደፊት ሁኔታ በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።