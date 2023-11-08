DualSense መቆጣጠሪያዎች አሁን ለጥቁር ዓርብ በሽያጭ ላይ ናቸው።

መልካም ዜና ለተጫዋቾች፡ የDualSense የ PlayStation 5 ተቆጣጣሪዎች ወደ የጥቁር አርብ መሸጫ ዋጋ 49.99 ዶላር ወርደዋል፣ ይህም እርስዎ በመረጡት የቀለም ልዩነት እስከ 25 ዶላር እንዲቆጥቡ ያስችልዎታል። ይህ ስምምነት እንደ Amazon፣ Best Buy እና PS Direct ባሉ ዋና ቸርቻሪዎች ይገኛል። ለመጠበቅ ፍቃደኛ ከሆኑ Walmart ተቆጣጣሪዎቹን በቅርቡ በ$1 ርካሽ ያቀርባል። ልዩነቱ ጉልህ ባይመስልም ምርጡን አቅርቦት ለሚፈልጉ አሁንም ግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው።
እንደ እሳተ ገሞራ ቀይ ፣ ኮባልት ብሉ ፣ ጋላክቲክ ሐምራዊ ወይም ግራጫ ካሞ ያሉ ታዋቂ የቀለም ልዩነቶችን መምረጥ ይመከራል ፣ ምክንያቱም እነዚህ በሽያጭ ዝግጅቶች በፍጥነት ይሸጣሉ እና በተለምዶ በ $ 74.99 ይሸጣሉ። በጥቁር ዓርብ ሽያጭ ጊዜ በ$49.99 ማግኘት ቁጠባዎን ከፍ ያደርገዋል።
የ$49-50 ዶላር የመሸጫ ዋጋ ለ PlayStation gamepad መደበኛ ቅናሽ ሆኗል፣ ይህም ለበዓል ግዢ ወይም ለ PlayStation ደጋፊዎች ስጦታ እንዲሆን አድርጎታል። GameStop በተጨማሪም ተጨማሪ ቅናሽ እያቀረበ ነው, ዋጋውን ወደ $44.99 ጠቅ በማድረግ እና ለመሰብሰብ. በአቅራቢያ ያለ ሱቅ ካለዎት ይህ ገንዘብ ለመቆጠብ ሌላ ጥሩ አማራጭ ነው።
የቀደምት ጥቁር አርብ ቅናሾችን መግዛት አለቦት?
የጥቁር ዓርብ ስምምነቶች ለዓመታት ተሻሽለዋል፣ ከምስጋና ቀን በኋላ ካለው ባህላዊ ቀን ባሻገር የኖቬምበርን ወር ሙሉ ይሸፍናል። ቀደምት ስምምነቶች ብቅ እያሉ፣ እነሱን ለመጠቀም ወይም ጥቁር ዓርብ እራሱን ለመጠበቅ ለመወሰን ፈታኝ ሊሆን ይችላል።
ነገር ግን፣ ለእንደዚህ አይነት የPlayStation ቅናሾች፣ አሁን ያሉትን ቅናሾች ለመጠቀም በጣም ይመከራል። የDualSense ተቆጣጣሪዎች አሁን በዝቅተኛ ዋጋቸው በ$49 ይገኛሉ፣ ይህም ካለፈው አመት ጀምሮ ወጥ የሆነ የጥቁር አርብ ቅናሽ ነው። አዲሱ የኮባልት ሰማያዊ እና የእሳተ ገሞራ ቀይ ቀለም ልዩነቶች ለመጀመሪያ ጊዜ በሽያጭ ላይ መሆናቸውንም ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። እነዚህ ከተለምዷዊ የጥቁር ዓርብ የሽያጭ ሳምንት በፊት ሊሸጡ ይችላሉ፣ ስለዚህ እነዚህን ቀደምት የጥቁር ዓርብ ቅናሾች ምርጡን መጠቀም የተሻለ ነው።
ከመቆጣጠሪያው ቅናሾች በተጨማሪ፣ Spider-Man 2 PS5 Bundle በ$499.99 የሚገኝ ሲሆን ይህም አዲስ የPS5 ብቸኛ ጨዋታን ያካትታል። ይህ አዋጭ ስምምነት ነው፣ በተለይ ጨዋታው በተለምዶ በ70 ዶላር ይሸጣል። የ2020 ሞዴል PS5ን ከስራ ጥሪ ጋር የሚያሳይ ሌላ ጥቅል፡ ዘመናዊ ጦርነት 3 በኖቬምበር 10 በBest Buy በተመሳሳይ ዋጋ ይወጣል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
በሽያጭ ላይ የDualSense መቆጣጠሪያዎችን የት ማግኘት እችላለሁ?
የDualSense መቆጣጠሪያዎች ለ PlayStation 5 እንደ Amazon፣ Best Buy እና PS Direct ባሉ ዋና ቸርቻሪዎች በሽያጭ ላይ ይገኛሉ። ዋልማርት በቅርቡ በትንሹ ዝቅተኛ ዋጋ ያቀርብላቸዋል።
የDualSense መቆጣጠሪያዎች በየትኛው ቀለሞች ውስጥ ይገኛሉ?
የDualSense መቆጣጠሪያዎች የእሳተ ገሞራ ቀይ፣ ኮባልት ብሉ፣ ጋላክቲክ ሐምራዊ እና ግራጫ ካሞን ጨምሮ በተለያዩ ቀለሞች ይመጣሉ። እነዚህ ታዋቂ የቀለም ልዩነቶች በሽያጭ ዝግጅቶች ወቅት በፍጥነት ይሸጣሉ.
በጥቁር ዓርብ ሽያጭ ወቅት በDualSense መቆጣጠሪያዎች ላይ ምን ያህል መቆጠብ እችላለሁ?
በጥቁር ዓርብ ሽያጭ ወቅት በDualSense መቆጣጠሪያዎች ላይ እስከ $25 ዶላር መቆጠብ ትችላለህ፣የሽያጭ ዋጋውም ከተለመደው $49.99 74.99 ዶላር ነው።
ለጥቁር ዓርብ ስምምነቶች ቀደም ብሎ መግዛት ጠቃሚ ነው?
ለእንደዚህ አይነት የPlayStation ቅናሾች ቀደምት የጥቁር አርብ ቅናሾችን መጠቀም በጣም ይመከራል። የDualSense ተቆጣጣሪዎች በአሁኑ ጊዜ በዝቅተኛ ዋጋቸው ላይ ናቸው፣ እና የቀለም ልዩነቶች ከባህላዊው የጥቁር ዓርብ የሽያጭ ሳምንት በፊት ሊሸጡ ይችላሉ።
ሌሎች የ PlayStation ቅናሾች አሉ?
አዎ፣ እንዲሁም Spider-Man 2 PS5 Bundle በ$499.99 ይገኛል፣ ይህም አዲስ የPS5 ብቸኛ ጨዋታን ያካትታል። የ2020 ሞዴል PS5ን ከስራ ጥሪ ጋር የሚያሳይ ሌላ ጥቅል፡ ዘመናዊ ጦርነት 3 በኖቬምበር 10 በBest Buy በተመሳሳይ ዋጋ ይወጣል።
ምንጭ፡ IGN Deals፣ @IGNDeals በቲዊተር