የቪዲዮ ጨዋታ ዋጋዎችን በመለወጥ ላይ ያለውን ገጽታ ማሰስ

በቅርቡ በተደረገ የማሳያ ዝግጅት ላይ ካፕኮም በመጋቢት 2 ቀን 26 እንደሚለቀቅ በከፍተኛ ጉጉት የሚጠበቀውን የድራጎን ዶግማ 2024 ገልጿል። ሆኖም ይህ የተግባር ሚና መጫወት ጨዋታ የኩባንያው የመጀመሪያው በ70 ዶላር ገቢ ስለሚሆን ማስታወቂያው የኢንዱስትሪ ለውጥን አድርጓል። የዋጋ ክልል. የ PS5፣ Xbox Series X/S እና የጨዋታው የእንፋሎት ስሪቶች መደበኛ እትሞች ሁሉም ዋጋ በ70 ዶላር ሲሆን የዴሉክስ እትም በ80 ዶላር ይገኛል።

ባለፉት ጥቂት አመታት፣ የቪዲዮ ጌም ኢንዱስትሪ ቀስ በቀስ ከአዲስ የዋጋ አወጣጥ አዝማሚያ ጋር እየተላመደ ነው። የ"Triple A" ቪዲዮ የዋጋ ጭማሪ ተብሎ የሚጠራው ጨዋታዎች ከባህላዊ የ$60 ምልክት ወደ 70 ዶላር በዋጋ እየጨመሩ ነው። እንደ Street Fighter 6 ባሉ አርእስቶች የሚታወቀው ካፕኮም ከዚህ ቀደም ይህን አዲስ የዋጋ አወጣጥ ስልት ከመከተል ተቆጥቧል። ሆኖም፣ የድራጎን ዶግማ 2 መለቀቅ፣ ኩባንያው የዚህን ከፍተኛ የዋጋ ነጥብ ውሃ ለመሞከር ፈቃደኛ የሆነ ይመስላል።

የካፒኮም ውሳኔ በሴፕቴምበር ወር ላይ በቶኪዮ ጨዋታ ሾው ላይ ከፕሬዝዳንታቸው ሃሩሂሮ ቱጂሞቶ ንግግር ጋር የሚስማማ ሲሆን ይህም የቪዲዮ ጨዋታ ዋጋ “በጣም ዝቅተኛ” ነው የሚለውን እምነት ገልጿል። Tsujimoto የጨዋታዎች የእድገት ወጪዎች ካለፉት ጊዜያት ጋር ሲነፃፀሩ የሶፍትዌር ዋጋ በተመሳሳይ ፍጥነት እየጨመረ አይደለም ሲል ተከራክሯል። የዋጋ መጨመር ለኢንዱስትሪው "ጤናማ አማራጭ" እንደሆነ ጠቁመዋል, ይህም የደመወዝ ጭማሪ እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ጨዋታዎች ፍላጎት ይቀጥላል.

አንዳንዶች በዋጋ ውድ በሆኑ ጨዋታዎች ሽያጭ ላይ ሊፈጠር የሚችለውን የኢኮኖሚ ውድቀት ተፅእኖ ሊጠራጠሩ ቢችሉም፣ ቱጂሞቶ በራስ የመተማመን መንፈስ አላቸው። ከሌሎች የመዝናኛ ኢንዱስትሪዎች ጋር ተመሳሳይነት በማሳየቱ፣ በኢኮኖሚ ውድቀት ወቅት ሰዎች አሁንም ፊልሞችን እና ኮንሰርቶችን እንደሚገኙ ጠቁሟል። እሱ እንደሚለው, ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ጨዋታዎች ኢኮኖሚያዊ የአየር ሁኔታ ምንም ይሁን ምን መሸጥ ይቀጥላሉ.

የድራጎን ዶግማ 2 እንደ Starfield፣ The Legend of Zelda: The Tears of the Kingdom፣ Forspoken፣ Dead Island 70፣ Hogwarts Legacy እና Wild Heart የመሳሰሉ የተለቀቁትን ጨምሮ በ2 ዶላር የሚገመተውን የጨዋታ ዝርዝርን ይቀላቀላል። የጨዋታው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ሲዳብር፣ ሸማቾች ለእነዚህ ከፍ ያለ የዋጋ ነጥቦች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ እና ሌሎች ገንቢዎች እና አታሚዎች ይከተላሉ እንደሆነ መታየት አለበት።

ተደጋጋሚ ጥያቄዎች

1. የቪዲዮ ጨዋታ ዋጋ ለምን እየጨመረ ነው?

እንደ ካፕኮም ፕሬዝዳንት ሃሩሂሮ ቱጂሞቶ ያሉ የኢንዱስትሪ መሪዎች እንደሚሉት፣የጨዋታ ልማት ወጪዎች መጨመር እና የደመወዝ ጭማሪ ማካካሻ አስፈላጊነት የቪዲዮ ጨዋታ ዋጋ እንዲጨምር ምክንያት ናቸው። አሁን ያሉት ዋጋዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ጨዋታዎች ለመፍጠር የሚያስፈልጉትን ሀብቶች የሚያንፀባርቁ አይደሉም ብለው ይከራከራሉ.

2. የ 70 ዶላር ዋጋ ነጥብ ለቪዲዮ ጨዋታዎች አዲሱ መስፈርት ይሆናል?

ብዙ ጨዋታዎች የ 70 ዶላር የዋጋ ነጥብን ቢቀበሉም, ይህ አዲሱ የኢንዱስትሪ መስፈርት እንደሚሆን ገና ግልጽ አይደለም. እያንዳንዱ አታሚ እና ገንቢ በዋጋ አወጣጥ ስልቶቻቸው ላይ ከመወሰናቸው በፊት የሸማቾችን ምላሽ እና የገበያ አዝማሚያዎችን ይገመግማሉ።

3. በኢኮኖሚ ውድቀት ወቅት የጨዋታ ዋጋ መጨመር በጨዋታ ሽያጭ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል?

እንደ Haruhiro Tsujimoto ያሉ የኢንዱስትሪ መሪዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ጨዋታዎች በኢኮኖሚ ውድቀት ወቅት እንኳን መሸጥ እንደሚቀጥሉ ያምናሉ። ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ቢያጋጥሟቸውም ሰዎች አሁንም በመዝናኛ እንቅስቃሴዎች ከሚሳተፉባቸው ሌሎች የመዝናኛ ኢንዱስትሪዎች ጋር ተመሳሳይነት አላቸው።

4. አማራጭ የዋጋ አሰጣጥ ሞዴሎች አሉ?

በአሁኑ ጊዜ 70 ዶላር ለብዙ ጨዋታዎች ቀዳሚ የዋጋ ነጥብ ሆኖ ሳለ ገንቢዎች እና አታሚዎች የተለያዩ ሸማቾችን ለማሟላት እና የተለያዩ የግዢ አማራጮችን ለማቅረብ እንደ ደረጃ ያለው የዋጋ አሰጣጥ ወይም የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎቶችን አማራጭ የዋጋ ሞዴሎችን ማሰስ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ኢንዱስትሪው አሁንም በሙከራ እና በማጣጣም ደረጃ ላይ ነው.