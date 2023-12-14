በዶገርቲ ካውንቲ የአምቡላንስ እጥረት ህይወትን አደጋ ላይ ይጥላል

በዶገርቲ ካውንቲ ከፍተኛ የአምቡላንስ እጥረት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ ይህም ህይወትን አደጋ ላይ ጥሏል። የካውንቲው የኢ.ኤም.ኤስ ዳይሬክተር ሳም አለን የአምቡላንስ መርከቦች ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን ገልጸው፣ ከ14 አምቡላንሶች ውስጥ ሰባቱ በመደበኛነት የሚሽከረከሩ ሲሆን ቀሪዎቹ መጠባበቂያዎች ጥገና ወይም ምትክ ያስፈልጋቸዋል። ከእነዚህ ተሽከርካሪዎች ውስጥ ብዙዎቹ ከ160,000 እስከ 200,000 ማይል የሚደርስ ከፍተኛ ርቀት አላቸው።
ባለፈው ሳምንት የአምቡላንስ እጥረቱ አስከፊ መዘዝ ከአምቡላንስ አንዱ የተኩስ ተጎጂውን ወደ ሆስፒታል ሲያጓጉዝ ሲሰበር ታይቷል። ሕመምተኛው በአቅራቢያው ወደሚገኝ ሌላ አምቡላንስ መዛወር ነበረበት, ይህም ለሕይወት አስጊ የሆነ መዘግየትን ያስከትላል. አለን ይህ ክስተት በካውንቲው ውስጥ ተጨማሪ አምቡላንሶችን አስቸኳይ ፍላጎት እንደሚያሳይ አፅንዖት ሰጥቷል።
ችግሩ ከዶገርቲ ካውንቲ ባሻገር ይዘልቃል፣ የአምቡላንስ አገልግሎቶች በጆርጂያ እና በአገር አቀፍ ደረጃ ተመሳሳይ ፈተናዎች ገጥሟቸዋል። አምራቾች ለአምቡላንስ በቂ ልዩ ተሽከርካሪዎችን ለማምረት እየታገሉ ነው, ይህም ጉዳዩን ያባብሰዋል. ካውንቲው አዳዲስ አምቡላንሶችን ለመግዛት ቢያደርግም የአቅርቦት ሰንሰለት ችግሮች አቅርቦቱን አዘግይተዋል። ኮሚሽኑ አራት የጭነት መኪናዎችን ግዢ ፈቅዷል፣ ነገር ግን እስከ ግንቦት ድረስ አይገኙም። ይህ ማለት የዶገርቲ ካውንቲ ከአምቡላንስ ጋር ለተጨማሪ ስድስት ወራት ወሳኝ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ይቆያል።
አለን ካውንቲው ያለ በቂ አምቡላንስ ለመያዝ አቅም እንደሌለው አፅንዖት ሰጥቷል። አሁን ያሉት መርከቦች እድሜያቸው እየጨመረ ሲሄድ እና ብዙ ኪሎሜትር ሲከማች፣ የሜካኒካል ብልሽቶች ስጋት ይጨምራል፣ ይህም የአደጋ ጊዜ ምላሽ ጊዜዎችን እና የታካሚ እንክብካቤን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል።
ከ 2021 ጀምሮ ካውንቲው አዲስ አምቡላንስ አለማግኘቱ አስደንጋጭ ነው, ይህም አፋጣኝ እርምጃ አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል. የዶገርቲ ካውንቲ ነዋሪዎች ህይወት አደጋ ላይ ነው፣ እና መንግስት ይህን እጥረት ለመፍታት ከሁሉም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው።