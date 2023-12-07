የእሳት በረዶ እና የአየር ንብረት ለውጥ፡ የሚቴን ሃይድሬትን ሊቀልጥ የሚችለውን ተፅእኖ ይፋ ማድረግ

በቅርብ ጊዜ በጂኦሎጂስት ሪቻርድ ዴቪስ እና በኒውካስል ዩኒቨርሲቲ በቡድናቸው የተደረገ ጥናት የባህር ውስጥ ሚቴን ሃይድሬት በተለምዶ የእሳት በረዶ ተብሎ የሚጠራው በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ያለውን ሚና ፍንጭ ሰጥቷል። በዝቅተኛ የሙቀት መጠን እና ከባህር ወለል በታች ባለው ከፍተኛ ግፊት የሚፈጠረው ሚቴን ሃይድሬት የማርሽማሎው አይነት የበረዶ መዋቅርን የሚፈጥር የሚቴን ጋዝ እና ፈሳሽ ውሃ ነው። ንጥረ ነገሩ ራሱ ተቀጣጣይ ባይሆንም ሚቴን ሲቀልጥ ይለቀቃል። ተመራማሪዎቹ በሞሪታኒያ የባህር ዳርቻ የባህር ወለል ላይ 23 ትላልቅ የፖክ ማርኮችን ያገኙ ሲሆን ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው የእሳት በረዶ ቀልጦ ሚቴን ጋዝ እንደሚለቀቅ ይጠቁማል።
ሚቴን ኃይለኛ የግሪንሀውስ ጋዝ ነው፣ የሚገመተው የሙቀት መጠን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ በ80 እጥፍ ይበልጣል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የእሳት በረዶ መቅለጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ሚቴን ወደ ከባቢ አየር እንዲለቀቅ እና የአየር ንብረት ለውጥ እንዲባባስ ያደርጋል። የሳይንስ ሊቃውንት ሚቴን ሃይድሬት መኖሩን እና በአለም ሙቀት መጨመር ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽእኖ ለረጅም ጊዜ ሲገነዘቡ, ይህ ጥናት እንደሚያሳየው በአየር ንብረት ምክንያት ለሚፈጠረው ማቅለጥ የተጋላጭነት መጠን ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል.
በዴቪስ እና በቡድኑ የተስተዋሉ ምልክቶች እንደሚያመለክቱት የእሳት በረዶ ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ጥልቀት ባለው ጥልቀት እየቀለጠ ሚቴን ወደ ውቅያኖስ ውስጥ እንዲገባ እና ወደ ከባቢ አየር ሊደርስ ይችላል ። ይህ የሚቴን ጋዝ ከጥልቅ ውሀዎች ወደ ጥልቅ ጥልቀት መሸጋገር እንደ ረቂቅ ተህዋሲያን መበላሸት እና በባህር ውሃ ውስጥ መሟሟትን የመሳሰሉ የተፈጥሮ መከላከያ ዘዴዎችን የማለፍ አቅም አለው። ስለዚህ ሚቴን ጋዝ በፖክማርክ መለቀቅ የአለም ሙቀት መጨመር ተፅእኖን ለመጨመር አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ጥናቱ ጥልቀትን እንደ ሚቴን ጋዝ ባህሪ እና በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት እንደ ወሳኝ ነገር መቁጠር አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል. የውቅያኖሱ ጥልቅ ክፍሎች የሚቴን ልቀትን ሊይዙ እና ሊገድቡ ቢችሉም፣ ጋዝ ወደ ጥልቀት ወደሌለው ውሃ መዘዋወሩ በከባቢ አየር ውስጥ የመለቀቅ አደጋን ይጨምራል። ይህ ጥናት የሚቴን ሃይድሬት አለመረጋጋት መጠን እና ለወደፊት የአየር ንብረት ለውጥ ሁኔታዎች ሊያበረክተው የሚችለውን ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ያሳያል።
በማጠቃለያውም በሪቻርድ ዴቪስ እና ባልደረቦቹ የተደረገው ጥናት የእሳት በረዶን መቅለጥ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ስላለው ተጽእኖ አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት ሚቴን ሃይድሬት በጣም ሰፊ ቦታዎች ቀደም ሲል ከታመነው በላይ ለመረጋጋት ተጋላጭ ናቸው ፣ይህን ኃይለኛ የሙቀት አማቂ ጋዞችን የመረዳት እና የመቆጣጠር አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል።