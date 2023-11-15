አዲስ የራዘር ላፕቶፕ ቅናሾች፡ ከፍተኛ ቅናሾች እና ነጻ የስጦታ ካርዶች Razer.com ላይ

ምርጥ የጥቁር ዓርብ ጨዋታ ላፕቶፕ ቅናሾችን ይፈልጋሉ? ከዚህ በላይ አትመልከቱ፣ ምክንያቱም Razer.com በጥቁር አርብ ላፕቶፕ ድርድር እስከ 1,500 ዶላር የሚደርስ ቅናሽ እያቀረበ ነው። እና ከላይ ያለው ቼሪ? እንዲሁም ከተመረጡት RTX 200 GPU Razer Blade ጌም ላፕቶፖች ግዢ ጋር የ 30 ዶላር የ Razer Gift Card ያገኛሉ።
ከሚታወቁት ስምምነቶች አንዱ Razer Blade 14 RTX 3080 Ti ነው፣ አሁን በ$1,999 ብቻ ይገኛል። ይህ የማይታመን የ1,500 ዶላር የዋጋ ቅናሽ እና ለዚህ ኃይለኛ የጨዋታ ላፕቶፕ ካየናቸው ዝቅተኛ ዋጋዎች ውስጥ አንዱ ነው። አማዞን በአሁኑ ጊዜ በ1,932 ዶላር እየተሸጠ ቢሆንም፣ የነፃ የስጦታ ካርድ አቅርቦት ለ Razer.com ብቻ ነው፣ ይህም ጣፋጭ ውል ያደርገዋል።
Razer Blade 14 በኃይለኛ መግለጫዎቹ፣ እጅግ በጣም ስስ ንድፉ፣ ደማቅ ማሳያ እና ምቹ የቁልፍ ሰሌዳ ተመስግኗል። የኛን ባለሙያ አርታኢ፣ ለግምገማ ዕድሉን ያገኘው፣ በአፈፃፀሙ እና በባህሪያቱ ተደንቋል። ብቸኛው ጉድለት? የእሱ የመጀመሪያ ዋጋ መለያ። ይህ የዋጋ ቅናሽ ይህን የጨዋታ ላፕቶፕ ሲመለከቱ ለነበሩ ነገር ግን በዋጋው ምክንያት ለሚያቅማሙ ሰዎች ትልቅ እድል ነው።
በተጨማሪም፣ Razer.com ማንኛውንም የቅርብ ጊዜ Razer Blade RTX 400 ተከታታይ ላፕቶፖች በመግዛት እስከ $40 የስጦታ ካርድ እያቀረበ ነው። ከ $2,399 ጀምሮ፣ AMD Ryzen 9-powered Razer Blade 14 ከ RTX 4060 GPU ጋር ቀጭን እና ቀላል የጨዋታ ላፕቶፕ ለሚፈልጉ በጣም ጥሩ ምርጫ ነው።
ከፍተኛ አፈጻጸም ላለው የጨዋታ ላፕቶፕ በአስደናቂ ቅናሾች እና ማራኪ የነጻ ክፍያዎች ገበያ ላይ ከሆኑ፣ Razer Black Friday ላፕቶፕ ስምምነቶች በRazer.com ላይ በእርግጠኝነት ሊመለከቱት የሚገባ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. በሌሎች የ Razer Blade ጨዋታ ላፕቶፕ ሞዴሎች ላይ የነፃ የስጦታ ካርድ አቅርቦትን መጠቀም እችላለሁን?
አዎ፣ የነጻ የስጦታ ካርድ አቅርቦት በተመረጡ RTX 30 GPU Razer Blade ጌም ላፕቶፕ ሞዴሎች ላይ ይገኛል። ለተጨማሪ ዝርዝሮች የRazer.com ድህረ ገጽን ይመልከቱ።
2. እነዚህ የጥቁር አርብ ላፕቶፕ ስምምነቶች እስከ መቼ ድረስ ይገኛሉ?
በ Razer.com ላይ ያለው የጥቁር አርብ ላፕቶፕ ቅናሾች ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው። ቅናሾቹ እና ነጻ የስጦታ ካርድ ቅናሾች ጊዜያቸው ከማለፉ በፊት መጠቀማቸውን ያረጋግጡ።
3. እነዚህን ስምምነቶች ከሌሎች ማስተዋወቂያዎች ወይም ቅናሾች ጋር ማዋሃድ እችላለሁ?
ቅናሾቹ ከሌሎች ማስተዋወቂያዎች ወይም ቅናሾች ጋር ሊጣመሩ ይችሉ እንደሆነ ለማየት ደንቦቹን እና ሁኔታዎችን በRazer.com ላይ መፈተሽ ሁል ጊዜ የተሻለ ነው።