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ሳይበርፐንክ 2077 2.0 መልቀቅ፡ Devs PC ተጠቃሚዎች የሲፒዩ ማቀዝቀዣ ስርዓቶችን እንዲፈትሹ ያስጠነቅቃሉ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
ሳይበርፐንክ 2077 2.0 መልቀቅ፡ Devs PC ተጠቃሚዎች የሲፒዩ ማቀዝቀዣ ስርዓቶችን እንዲፈትሹ ያስጠነቅቃሉ

በጉጉት የሚጠበቀው የPhantom Liberty ልቀት በቅርብ ርቀት ላይ ነው፣ወደ 2020 ጨዋታ ተወዳጅነት እያገረሸ መጥቷል Cyberpunk 2077. ሲዲ ፕሮጄክት ከጨዋታው የመጀመሪያ ድንጋያማ ጅምር ለማገገም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ሲሰራ ቆይቷል፣ እና አሁን ገንቢዎቹ የፒሲ ተጠቃሚዎችን እንዲፈትሹ እየጠየቁ ነው። ለመጪው የሳይበርፐንክ 2077 2.0 ማሻሻያ ዝግጅት ሲፒዩ የማቀዝቀዝ ስርዓታቸው።

አንድ ገንቢ ፊሊፕ ፒርስቺንስኪ የሲፒዩ የማቀዝቀዣ ስርዓቶችን የመፈተሽ አስፈላጊነት ለማጉላት ወደ ትዊተር ወስዷል። በ 8-ኮር ሲፒዩ ላይ ያለው የስራ ጫና ወደ 90% አካባቢ ይደርሳል ተብሎ እንደሚጠበቅ እና ሃርድዌሩን ወደ ገደቡ በመግፋት. ለስላሳ ተሞክሮ ለማረጋገጥ የተጠቃሚዎችን ስርዓቶች መረጋጋት ለመፈተሽ እንደ Cinebench ያለ የቤንችማርክ መሳሪያ እንዲሰራ መክሯል።

ስለ ሃርዴዌያቸው ሳይበርፑንክ 2077 2.0ን ወይም ፋንተም ነፃነትን ለመቆጣጠር ያላቸውን ስጋት የገለጹ አድናቂዎች በአስተያየቶቹ ውስጥ ፊሊፕ አረጋግጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሲዲ ፕሮጄክት ተጫዋቾቹ ከPhantom Liberty DLC ምን ሊጠብቁ እንደሚችሉ እንዲሁም በነጻው Cyberpunk 2077 2.0 ዝመና ውስጥ የተካተቱትን ተጨማሪ ይዘቶች ዝርዝር አውጥቷል።

የPhantom Liberty የሚለቀቅበት ቀን ሲቃረብ ሳይበርፐንክ 2077 ቀስ በቀስ እየደበዘዘ ይሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ለበለጠ DLC ምንም እቅድ ባይኖርም፣ ምንም እንኳን ስለእሱ ዝርዝሮች እምብዛም ባይሆኑም ተከታዩ ስራ ላይ ነው።

የሳይበርፐንክ 2077 2.0 ዝማኔ በደጋፊዎች መካከል ደስታን እየፈጠረ ነው፣ ይህም ለጨዋታው ሁለተኛ ጅምር ምልክት ነው። በአዲሱ ይዘቱ እና ማሻሻያዎች ተጫዋቾች የዝማኔውን መምጣት በጉጉት እየጠበቁ ናቸው።

ምንጮች:
- ትዊተር (ፊሊፕ ፒርስቺንስኪ): @FilipPierciski - ፊሊፕ ፒርስሲቺንስኪ የማቀዝቀዝ ስርዓቶችን ስለመቆጣጠር ትዊተር፡ [ከትዊት ጋር የሚገናኝ]
- ሲዲ ፕሮጄክት፡ የPhantom Liberty DLC እና Cyberpunk 2077 2.0 ዝማኔ ይፋዊ ዝርዝር መግለጫ።

By ገብርኤል Botha

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