አፕል ኤችአይቪ/ኤድስን ለመዋጋት ያለው ቁርጠኝነት ከአዲስ አጋርነት ጋር እየሰፋ ነው።

አፕል ከቅርብ ጊዜ አጋርነቱ ጋር ለአለም አቀፍ የጤና ተነሳሽነቶች የማያቋርጥ ድጋፍ ማድረጉን ቀጥሏል። ከህዳር 28 እስከ ዲሴምበር 8፣ አፕል ከግሎባል ፈንድ ጋር በመተባበር ኤች አይ ቪ/ኤድስን ለመዋጋት እና በዚህ አስከፊ በሽታ በተጠቁ በሚሊዮኖች ህይወት ላይ ለውጥ ለማምጣት እየሰራ ነው።
በዚህ ውሱን ጊዜ ተነሳሽነት፣ አፕል በአፕል ዶትኮም፣ በአፕል ስቶር አፕሊኬሽን ወይም በማንኛውም አፕል ስቶር አፕል ክፍያን በመጠቀም ለሚደረግ ለእያንዳንዱ ግዢ 1 ዶላር ለግሎባል ፈንድ ይለግሳል። በቀላሉ አፕል ክፍያን በመጠቀም ግዢያቸውን ለመፈጸም በመምረጥ ደንበኞቻቸው ለዚህ አስፈላጊ ጉዳይ አስተዋፅዖ ለማድረግ የሚያስችል ኃይል አላቸው።
ይህ ትብብር አፕል ለግሎባል ፈንድ በሚረዳው (PRODUCT) የግዢ ገቢ ላይ ያለውን ቁርጠኝነት ይገነባል። በዚህ ሽርክና ወቅት የተሰበሰበው ገንዘብ ወሳኝ የጤና ፕሮግራሞችን የበለጠ በመደገፍ ኤድስን ለመከላከል ለሚደረገው ትግል አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ባለፉት አመታት አፕል ለግሎባል ፈንድ በ (PRODUCT) RED ሽያጮች በኩል ግንዛቤን በማሳደግ ረገድ አስተዋፅዖ አድርጓል። በ17 ዓመታት ውስጥ ከሩብ ቢሊዮን ዶላር በላይ በተሰበሰበ ይህ የገንዘብ ድጋፍ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ጠቃሚ የጤና አጠባበቅ አገልግሎቶች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። እነዚህ ሀብቶች በተለይ የገጠር ማህበረሰቦችን፣ ነፍሰ ጡር እናቶችን እና የተቸገሩ ቤተሰቦችን ተጠቅመዋል።
ኩባንያው ዓመቱን ሙሉ ደንበኞችን በንቃት ስለሚያሳተፍ አፕል ኤድስን ለመዋጋት ያለው ቁርጠኝነት ከዚህ አጋርነት በጣም የላቀ ነው። አፕል በችርቻሮ መሸጫ ሱቆቻቸው እና በአፕ ስቶር በኩል ደንበኞቻቸውን ኤድስን በመዋጋት ላይ እንዲሳተፉ ያበረታታል። (RED) ምርቶችን በመምረጥ ደንበኞች ለግሎባል ፈንድ በቀጥታ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ እና ህይወትን ለማዳን ይረዳሉ።
አፕል የግለሰቦች ምርጫ እንደ ኤችአይቪ/ኤድስ ያሉ ዓለም አቀፍ ተግዳሮቶችን በመፍታት ረገድ ከፍተኛ ኃይል እንዳለው ይገነዘባል። ይህ ተነሳሽነት የሸማቾች ምርጫ በአለም ላይ አወንታዊ ለውጥ ለማምጣት ያለውን ተጽእኖ ያጎላል። ምንም እንኳን ፕሮጀክቱ ቢበዛ 1 ሚሊዮን ዶላር ልገሳ ቢይዝም፣ አፕል ለዚህ አላማ ያለው የረጅም ጊዜ ቁርጠኝነት የማይናወጥ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ኤችአይቪ/ኤድስን ለመዋጋት በአፕል ተነሳሽነት እንዴት መሳተፍ እችላለሁ?
በ Apple.com ላይ አፕል ክፍያን በመጠቀም፣ በአፕል ስቶር መተግበሪያ ወይም በማንኛውም አፕል ማከማቻ ግዢ በመፈጸም በአፕል ተነሳሽነት መሳተፍ ይችላሉ። በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ለሚደረግ እያንዳንዱ ግዢ፣ አፕል 1 ዶላር ለግሎባል ፈንድ ይለግሳል።
2. አፕል ከግሎባል ፈንድ ጋር ያለው ትብብር ኤድስን ለመዋጋት የሚረዳው እንዴት ነው?
በዚህ አጋርነት የሚሰበሰበው ገንዘብ ወሳኝ የጤና ፕሮግራሞችን በመደገፍ ኤድስን ለመከላከል ለሚደረገው ትግል አስተዋጽኦ ያደርጋል። ግሎባል ፈንድ እነዚህን ሀብቶች በተለይም ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ የገጠር ማህበረሰቦችን፣ ነፍሰ ጡር እናቶችን እና ቤተሰቦችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የጤና አጠባበቅ አገልግሎቶችን ለማቅረብ ይጠቀማል።
3. አፕል ኤድስን ለመዋጋት በሌሎች ተነሳሽነት ውስጥ ይሳተፋል?
አዎ, አፕል ዓመቱን ሙሉ ኤድስን በመዋጋት ላይ በንቃት ይሳተፋል. ደንበኞቻቸውን በችርቻሮ ማከማቻዎቻቸው እና በአፕ ስቶር እንዲሁም በሰራተኞች በሚመሩ ፕሮግራሞች ያሳትፋሉ። (RED) ምርቶችን በመምረጥ ደንበኞች ለግሎባል ፈንድ በቀጥታ አስተዋፅኦ ማድረግ እና ወሳኝ የጤና ፕሮግራሞችን መደገፍ ይችላሉ።
4. አፕል በ (PRODUCT) RED ሽያጮች ለግሎባል ፈንድ ምን ያህል ሰብስቧል?
በ17 አመታት ውስጥ፣ አፕል ለግሎባል ፈንድ (PRODUCT) RED ሽያጮች ከሩብ ቢሊዮን ዶላር በላይ ሰብስቧል። እነዚህ ገንዘቦች ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት በተለይም ለችግር ተጋላጭ ለሆኑ ህዝቦች የጤና አጠባበቅ አገልግሎቶችን በማቅረብ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድረዋል ።