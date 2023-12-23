ዶሚኒክ ሚስቴሪዮ የ NXT የሰሜን አሜሪካ ሻምፒዮና ለድራጎን ሊ ተሸንፏል

የዶሚኒክ ሚስቴሪዮ የ NXT የሰሜን አሜሪካ ሻምፒዮን የግዛት ዘመን በ NXT ቀነ ገደብ አብቅቷል። በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ዶሚኒክ በድል አድራጊነት የድራጎን ሊ ስያሜውን አጥቷል።
ምንም እንኳን ዶሚኒክ ቀበቶውን ከትራክ ዊሊያምስ በ NXT No Mercy ካስመለሰ በኋላ በተሳካ ሁኔታ ሲከላከል የቆየ ቢሆንም፣ የግዛቱ ዘመን በሚያሳዝን ሁኔታ ዛሬ ማታ ተጠናቀቀ። ይህ ኪሳራ አድናቂዎቹ ለዶሚኒክ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምን እንደሚሆን እና በሚቀጥለው ጊዜ ምን ላይ እንደሚሠራ እንዲያስቡ አድርጓል።
የዶሚኒክ ጉዞ በ WWE ውስጥ ምንም አስደናቂ ነገር አልነበረም። ባለፈው አመት እራሱን ከኩባንያው ዋና ዋና ወንጀለኞች አንዱ አድርጎ አቋቁሟል, በኃይለኛ አፈፃፀሙ ተመልካቾችን ይማርካል. ምንም እንኳን ሻምፒዮናውን ቢሸነፍም፣ ዶሚኒክ ዛሬ በ WWE ውስጥ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ኮከቦች አንዱ ነው።
ሽንፈቱን ተከትሎ በ WWE ውስጥ ሌላዋ ታዋቂ ሰው ሪያ ሪፕሊ ለዶሚኒክ ያላትን የማይናወጥ ድጋፍ እና አድናቆት በመግለጽ ልብ የሚነካ መልእክት ልኳል። በምላሹ, ዶሚኒክ ስሜቱን መለሰ, ስሜታዊ መልእክት ወደ Nightmare መልሷል.
የNXT የሰሜን አሜሪካ ሻምፒዮና ማጣት ለዶሚኒክ ትልቅ ውድቀት መሆኑ አያጠራጥርም። ሆኖም፣ አዳዲስ መንገዶችን እንዲመረምር እና በ WWE Universe ውስጥ አዳዲስ ፈተናዎችን እንዲከታተል እድል ይፈጥርለታል። በእሱ ተሰጥኦ፣ ቁርጠኝነት እና የደጋፊዎች ድጋፍ ዶሚኒክ በሙያዊ ትግል አለም ውስጥ የራሱን አሻራ ማሳረፉን እንደሚቀጥል ምንም ጥርጥር የለውም።
እንደ አድናቂዎች፣ ተወዳጅ ተጋዳላይ በሻምፒዮንሺፕ ሲሸነፍ የስሜት መቀላቀል ለኛ ተፈጥሯዊ ነው። ሆኖም፣ በማይገመተው የ WWE ዓለም፣ ድሎች እና ሽንፈቶች የጉዞው ዋና አካል መሆናቸውን ማስታወስ አስፈላጊ ነው። ዶሚኒክ ሚስቴሪዮ ከአሁን በኋላ የNXT የሰሜን አሜሪካ ሻምፒዮና ላይይዝ ይችላል፣ ነገር ግን ውርስ እና ተፅዕኖው ጸንቶ ይኖራል።