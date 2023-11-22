ዋልማርት ሜናርድስ ባለቤት ነው?
በቅርብ ዓመታት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ታዋቂ የሆነውን የሜናርድስ የሱቅ ሰንሰለት ባለቤትነትን በተመለከተ ወሬዎች ተሰራጭተዋል. አንድ የተለመደ የተሳሳተ ግንዛቤ ዋልማርት፣ ግዙፉ የችርቻሮ ንግድ፣ የሜናርድስ ባለቤት ነው። ሆኖም ይህ የይገባኛል ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ውሸት ነው። ዋልማርት የሜናርድስ ባለቤት አይደለም፣ እና ሁለቱ ኩባንያዎች ሙሉ ለሙሉ የተለያዩ አካላት ናቸው።
በየጥ:
ጥ፡ ሜናርድስ ማን ነው ያለው?
መ: ሜናርድስ በሜናርድ ቤተሰብ ባለቤትነት የተያዘ የግል ኩባንያ ነው። የሜናርድስ መስራች የሆኑት ጆን ሜናርድ ጁኒየር የአብዛኛው ባለቤት ሲሆኑ የኩባንያው ፕሬዝዳንት እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ሆነው ያገለግላሉ።
ጥ፡ ሜናርድስ የዋልማርት ቅርንጫፍ ነው?
መ፡ አይ፣ ሜናርድስ የዋልማርት ንዑስ አካል አይደለም። ራሱን ችሎ የሚንቀሳቀሰው እና በምንም መልኩ ከዋልማርት ጋር ግንኙነት የለውም።
ጥ፡ በMenards እና Walmart መካከል ግንኙነቶች አሉ?
መ: Menards እና Walmart ሁለቱም የችርቻሮ ኩባንያዎች ሲሆኑ፣ በሁለቱ መካከል ምንም ቀጥተኛ ግንኙነት ወይም የጋራ ባለቤትነት የለም። በተለያዩ የገበያ ክፍሎች ውስጥ ይወዳደራሉ፣ Menards በቤት ማሻሻያ ምርቶች ላይ በማተኮር እና ዋልማርት ሰፊ የአጠቃላይ ሸቀጦችን ያቀርባል።
ጥ፡ ሰዎች ዋልማርት የሜናርድስ ባለቤት የሆነው ለምንድነው?
መ: ግራ መጋባት ሊፈጠር የሚችለው ሁለቱም ዋልማርት እና ሜናርድ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የታወቁ የችርቻሮ ሰንሰለቶች በመሆናቸው ነው። በተጨማሪም አንዳንድ ሰዎች በተመሳሳይ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ትላልቅ ኩባንያዎች እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው ብለው ያስባሉ, ነገር ግን ይህ ሁልጊዜ አይደለም.
ጥ፡ በMenards እና Walmart መካከል ተመሳሳይነት አለ?
መ: ሁለቱም Menards እና Walmart እንደ ትልቅ-ቦክስ ቸርቻሪዎች ይሠራሉ፣ ይህም የተለያዩ ምርቶችን ለተጠቃሚዎች ያቀርባሉ። ነገር ግን፣ የምርት አቅርቦታቸው፣ የታለመላቸው ገበያዎች እና የባለቤትነት አወቃቀሮች የተለዩ ናቸው።
ለማጠቃለል ያህል፣ ዋልማርት የሜናርድስ ባለቤት እንዳልሆነ ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው። እንዲህ ያለውን ግንኙነት የሚጠቁሙ ወሬዎች መሠረተ ቢስ ናቸው. ሜናርድስ በሜናርድ ቤተሰብ የተያዘ ራሱን የቻለ ኩባንያ ሲሆን ዋልማርት ግን በራሱ ባለቤትነት እና አስተዳደር ስር ይሰራል። በትክክለኛ መረጃ ላይ መተማመን እና ስለድርጅት ባለቤትነት የተሳሳቱ የይገባኛል ጥያቄዎችን ከማሰራጨት መቆጠብ በጣም አስፈላጊ ነው።