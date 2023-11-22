Walmart የAutoZone ባለቤት ነው?
በቅርብ ዓመታት ታዋቂው የመኪና ክፍሎች እና መለዋወጫዎች ቸርቻሪ በሆነው አውቶዞን ባለቤትነት ላይ አንዳንድ ግራ መጋባት እና ግምቶች አሉ። አንድ የተለመደ የተሳሳተ ግንዛቤ ዋልማርት፣ የብዙ አለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ የAutoZone ባለቤት መሆኑ ነው። ሆኖም ግን, ይህ አይደለም. ዋልማርት የAutoZone ባለቤት አይደለም፣ እና ሁለቱ ኩባንያዎች የተለያዩ አካላት ናቸው።
AutoZone ከዋልማርት ራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስ በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ ነው። እ.ኤ.አ. በ1979 የተመሰረተ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ካሉት የኋለኛ ገበያ አውቶሞቲቭ መለዋወጫዎች እና መለዋወጫዎች ትልቁ ቸርቻሪዎች አንዱ ለመሆን በቅቷል። በመላ አገሪቱ ከ6,000 በላይ መደብሮች ያሉት፣ AutoZone እራሱን ለመኪና አድናቂዎች እና DIY መካኒኮች መሄጃ መዳረሻ አድርጎ አቋቁሟል።
በሌላ በኩል፣ ዋልማርት ሱፐር ማርኬቶችን፣ ሃይፐር ማርኬቶችን እና የመደብር መሸጫ ሱቆችን ጨምሮ የተለያዩ መደብሮችን የሚያንቀሳቅስ ግዙፍ የችርቻሮ ድርጅት ነው። ዋልማርት እንደ የሞተር ዘይት፣ የመኪና ባትሪዎች እና ጎማዎች ያሉ የአውቶሞቲቭ ምርቶችን ቢሸጥም፣ የAutoZone ወይም የሌላ ዋና ዋና አውቶሞቲቭ ክፍሎች ቸርቻሪ የለውም።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart ላይ አውቶሞቲቭ ክፍሎችን ማግኘት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ Walmart የአውቶሞቲቭ መለዋወጫዎችን እና መለዋወጫዎችን ምርጫ ያቀርባል። ነገር ግን፣ ለበለጠ ሰፊ ክልል እና ልዩ እውቀት፣ AutoZone እና ሌሎች የወሰኑ አውቶሞቲቭ ቸርቻሪዎች የተሻለ አማራጭ ሊሆኑ ይችላሉ።
ጥ፡ በ Walmart እና AutoZone መካከል ያሉ ግንኙነቶች አሉ?
መ፡ በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል የባለቤትነት ግንኙነት ባይኖርም፣ አውቶዞን እና ዋልማርት እንደ አቅራቢዎች እና አከፋፋዮች የንግድ ግንኙነቶች ሊኖራቸው እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል።
ጥ፡ AutoZone የዋልማርት ቅርንጫፍ ነው?
መ፡ አይ፣ AutoZone የዋልማርት አካል አይደለም። የራሱ አስተዳደር እና ባለአክሲዮኖች ያሉት ራሱን የቻለ ኩባንያ ሆኖ ይሰራል።
በማጠቃለያው፣ Walmart የAutoZone ባለቤት አይደለም። ሁለቱም ኩባንያዎች በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ የተለዩ አካላት ናቸው፣ AutoZone በአውቶሞቲቭ ክፍሎች እና መለዋወጫዎች ላይ የተካነ ሲሆን ዋልማርት አንዳንድ አውቶሞቲቭ እቃዎችን ጨምሮ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል። ትክክለኛ መረጃ በተጠቃሚዎች እና በአድናቂዎች መካከል መከፋፈሉን ለማረጋገጥ እነዚህን የተሳሳቱ አመለካከቶች ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው.