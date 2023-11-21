Walmart የባንክ ባለቤት ነው?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዋልማርት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ የበላይ ኃይል ሆኗል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ደንበኞች ሰፊ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ይሰጣል። ሆኖም ሰፊ ተደራሽነት ቢኖረውም ዋልማርት የባንክ ባለቤት ነው የሚለው የተለመደ የተሳሳተ ግንዛቤ አለ። ከዚህ አባባል ጀርባ ያለውን እውነት እንመርምርና እውነታውን እንመርምር።
በመጀመሪያ እና ከሁሉም በላይ, Walmart የባንክ ባለቤት እንዳልሆነ ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው. ግዙፉ የችርቻሮ ንግድ ለደንበኞቹ እንደ ገንዘብ ማስተላለፍ፣ ቼክ ካሺንግ እና የቅድመ ክፍያ ዴቢት ካርዶችን የመሳሰሉ የፋይናንስ አገልግሎቶችን ሲያቀርብ የራሱ የባንክ ተቋም የለውም። በምትኩ፣ ዋልማርት እነዚህን አገልግሎቶች ለማቅረብ ከነባር የፋይናንስ ተቋማት ጋር ይተባበራል።
የዋልማርት የፋይናንስ አገልግሎቶች በዋነኝነት የሚመቻቹት ከተለያዩ ባንኮች እና የፋይናንስ አገልግሎት አቅራቢዎች ጋር በመተባበር ነው። ለምሳሌ፣ ከግሪን ዶት ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር ደንበኞቻቸው ገንዘባቸውን በተመቻቸ ሁኔታ እንዲያስተዳድሩ የሚያስችል የቅድመ ክፍያ ዴቢት ካርድ የሆነውን ዋልማርት መኒካርድን አቅርበዋል። በተጨማሪም፣ ዋልማርት ደንበኞች በመደብር ውስጥ የገንዘብ ዝውውሮችን እንዲልኩ እና እንዲቀበሉ ለማስቻል ከMoneyGram ጋር ተባብሯል።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart ላይ የባንክ አካውንት መክፈት እችላለሁ?
መ፡ አይ፣ Walmart ባህላዊ የባንክ አገልግሎት አይሰጥም ወይም ደንበኞች የባንክ ሒሳቦችን እንዲከፍቱ አይፈቅድም። ሆኖም እንደ ቼክ ካሺንግ እና የቅድመ ክፍያ ዴቢት ካርዶች አማራጭ የፋይናንስ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ።
ጥ፡ የዋልማርት የፋይናንስ አገልግሎቶች አስተማማኝ እና አስተማማኝ ናቸው?
መ: አዎ፣ የዋልማርት የፋይናንስ አገልግሎቶች በታዋቂ አጋሮች የተደገፉ እና ጥብቅ የቁጥጥር ደረጃዎችን ያከብራሉ። ይሁን እንጂ ማንኛውንም የፋይናንስ አገልግሎት ከመጠቀምዎ በፊት ጥንቃቄ ማድረግ እና ደንቦቹን ማንበብ ሁልጊዜ ጠቃሚ ነው.
ጥ፡ ከ Walmart ብድር ማግኘት እችላለሁ?
መ፡ አይ፣ Walmart በቀጥታ ብድር አይሰጥም። ብድር የሚፈልጉ ከሆነ በባህላዊ ባንኮች ወይም ሌሎች አበዳሪ ተቋማት የሚሰጡ አማራጮችን ማሰስ ይመከራል።
ለማጠቃለል፣ ዋልማርት ለደንበኞቹ የተለያዩ የፋይናንስ አገልግሎቶችን ቢያቀርብም፣ የባንክ ባለቤት አይደለም። በምትኩ፣ የችርቻሮው ግዙፍ ድርጅት እነዚህን አገልግሎቶች ለማቅረብ ከተቋቋሙ የፋይናንስ ተቋማት ጋር ይተባበራል። ስለፋይናንስ ፍላጎቶችዎ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ በ Walmart የፋይናንስ አቅርቦቶች እና በባህላዊ የባንክ አገልግሎቶች መካከል ያለውን ልዩነት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።