Walmart እንደ ዋና ነገር አለው?
በኦንላይን ግብይት አለም፣ Amazon Prime ከምቾት እና ጥቅማጥቅሞች ጋር ተመሳሳይ ሆኗል። በፈጣን መላኪያ፣ ልዩ ቅናሾች እና የዥረት አገልግሎቶች ተደራሽነት፣ ብዙ ደንበኞች የጠቅላይ አባል ለመሆን መጉረፋቸው ምንም አያስደንቅም። ግን ስለ ዋልማርትስ? የችርቻሮው ግዙፍ ኩባንያ ከአማዞን ፕራይም ጋር ለመወዳደር ተመሳሳይ አቅርቦት አለው? እንተዘይኮይኑ ንዓና ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ምእታው እዩ።
Walmart+፡ ዋና ተወዳዳሪ?
ዋልማርት ዋልማርት+ የተባለ የራሱን የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎት በሴፕቴምበር 2020 ጀመረ። ለአማዞን ፕራይም ተመሳሳይ ተሞክሮ ለማቅረብ ቢያልም፣ አንዳንድ ቁልፍ ልዩነቶች አሉ። Walmart+ ከሱቆች፣ በነዳጅ ቅናሾች እና በተመረጡ መደብሮች ውስጥ ስካን እና ሂድን በሚመቹ እቃዎች ላይ ያልተገደበ ነጻ ማድረስ ያቀርባል። ነገር ግን፣ እንደ Amazon Prime Video ወይም የሙዚቃ ዥረት ያሉ የዥረት አገልግሎቶችን አያካትትም።
በየጥ:
1. Walmart+ ምን ያህል ያስከፍላል?
የዋልማርት+ አባልነት በወር 12.95 ዶላር ወይም በዓመት 98 ዶላር ይሸጣል፣ ይህም ከአማዞን ፕራይም ዓመታዊ ክፍያ 119 ዶላር በመጠኑ ርካሽ ያደርገዋል።
2. Walmart+ በሁሉም ቦታ ይገኛል?
Walmart+ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ይገኛል፣ ነገር ግን የአንዳንድ ባህሪያት መገኘት እንደየአካባቢዎ ሊለያይ ይችላል።
3. የዋልማርት+ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
Walmart+ በተፈቀደላቸው እቃዎች ላይ ያልተገደበ ነጻ ማድረስ፣ በነዳጅ ማደያዎች ላይ የነዳጅ ቅናሾች እና የሱቅ ውስጥ ግብይትን ስካን እና ሂድን ያቀርባል።
4. የዋልማርት+ አባልነቴን መሰረዝ እችላለሁ?
አዎ፣ በማንኛውም ጊዜ የዋልማርት+ አባልነትዎን መሰረዝ ይችላሉ። ሆኖም፣ የአባልነት ክፍያዎች የማይመለሱ መሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
ማጠቃለያ:
Walmart+ Amazon Prime ሊወዳደር የሚችል አንዳንድ ጥቅሞችን ቢያቀርብም፣ በዥረት አገልግሎት ረገድ አጭር ነው። በዋናነት ፈጣን መላኪያ እና የሱቅ ውስጥ ጥቅማጥቅሞችን የሚፈልጉ ከሆነ፣ Walmart+ ተስማሚ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን፣ የዥረት መዝናኛን የሚያካትት ይበልጥ አጠቃላይ ጥቅል ለማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ፣ Amazon Prime ዋና ምርጫ ሆኖ ይቆያል። በመጨረሻም፣ በሁለቱ መካከል ያለው ውሳኔ በእርስዎ የግል ምርጫዎች እና ፍላጎቶች ላይ የተመሰረተ ይሆናል።