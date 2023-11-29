የቫንኩቨር አኳሪየም ዶልፊኖች አሉት?

ርዕስ፡ የቫንኩቨር አኳሪየም፡ የዶልፊን ውዝግብን በቅርበት ይመልከቱ
መግቢያ:
በውብ ስታንሊ ፓርክ ውስጥ የሚገኘው የቫንኩቨር አኳሪየም ለአካባቢው ነዋሪዎች እና ለቱሪስቶች ተወዳጅ መስህብ ሆኖ ቆይቷል። እጅግ አስደናቂ በሆኑ ኤግዚቢሽኖች እና በባህር ጥበቃ ላይ ባለው ቁርጠኝነት ፣ aquarium ከብዙዎች ምስጋና እና አድናቆትን አግኝቷል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተቋሙ ውስጥ ዶልፊኖችን በማካተት የክርክር ደመና ተከብቦ ነበር። በዚህ ጽሁፍ በቫንኮቨር አኳሪየም ዶልፊኖች ዙሪያ ያለውን ክርክር በጥልቀት እንመረምራለን ፣የክርክሩን ሁለቱንም ወገኖች በመዳሰስ እና በተካተቱት የተለያዩ አመለካከቶች ላይ ብርሃን በማብራት ላይ።
የቫንኩቨር አኳሪየም ዶልፊን ፕሮግራምን መረዳት፡-
የቫንኩቨር አኳሪየም ከ1960ዎቹ ጀምሮ የዶልፊን ፕሮግራምን ጠብቆ ቆይቷል፣ መጀመሪያ ላይ ከዱር የተያዙ ዶልፊኖች ይኖሩ ነበር። ከጊዜ በኋላ የውሃ ውስጥ የውሃ ውስጥ ትኩረትን ወደ ማዳን እና ማገገሚያ በመቀየር በባህር ውስጥ አጥቢ እንስሳት የማዳን ጥረቶች ፈር ቀዳጅ ሆነ። ተቋሙ ዶልፊኖችን ጨምሮ በርካታ የባህር ውስጥ እንስሳትን በተሳካ ሁኔታ አስተካክሎ ወደ ዱር ተለቋል።
ውዝግቡ;
ተቺዎች ዶልፊኖችን በግዞት ማቆየት ለተሃድሶ ዓላማም ቢሆን በተፈጥሮው ሥነ ምግባር የጎደለው ነው ብለው ይከራከራሉ። ዶልፊኖች ከፍተኛ የማሰብ ችሎታ ያላቸው እና ማህበራዊ ፍጥረታት ናቸው ፣ ውስብስብ ፍላጎቶቻቸው በውሃ ውስጥ ሊሟሉ አይችሉም። በተጨማሪም፣ በምርኮ ውስጥ ዶልፊኖችን የመመልከት ትምህርታዊ ጠቀሜታ በአማራጭ መንገዶች ለምሳሌ እንደ ምናባዊ እውነታ ተሞክሮዎች ወይም ለእነዚህ እንስሳት የበለጠ ተፈጥሯዊ አካባቢን በሚሰጡ የጉብኝት ስፍራዎች ሊገኝ እንደሚችል ይከራከራሉ።
በሌላ በኩል፣ የቫንኮቨር አኳሪየም ዶልፊን ፕሮግራም ደጋፊዎች የተጎዱትን ወይም የታሰሩ ዶልፊኖችን ለማዳን እና መልሶ ለማቋቋም የሚጫወተውን ወሳኝ ሚና ያጎላሉ። የ aquarium ሀብትና እውቀት ከሌለ ከእነዚህ እንስሳት መካከል ብዙዎቹ በሕይወት አይተርፉም ብለው ይከራከራሉ። በተጨማሪም፣ በተቋሙ ውስጥ ዶልፊኖች መኖራቸው እንደ ኃይለኛ የትምህርት መሣሪያ ሆኖ እንደሚያገለግል፣ ይህም ጎብኝዎች ለባሕር ሕይወት ጥልቅ ግንዛቤ እና አድናቆት እንዲያዳብሩ ያስችላቸዋል።
የፖሊሲ ለውጥ፡-
እ.ኤ.አ. በ2018፣ የቫንኩቨር ፓርክ ቦርድ በቫንኮቨር አኳሪየም በግዞት ውስጥ የሚገኙትን ሴታሴያን (አሳ ነባሪ፣ ዶልፊኖች እና ፖርፖይስ) መራባትን ለማገድ ድምጽ ሰጥቷል። ይህ ውሳኔ ከብዙ አመታት የህዝብ ክርክር እና ምክክር በኋላ የመጣ ነው። በውጤቱም፣ የ aquarium ዶልፊን መርሃ ግብር ከመራቢያ ወደ ማዳን፣ ማገገሚያ እና የህዝብ ትምህርት ላይ ብቻ ወደማተኮር ተሸጋገረ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ የቫንኩቨር አኳሪየም በአሁኑ ጊዜ ዶልፊኖች አሉት?
መ: አይ፣ የቫንኩቨር አኳሪየም ከአሁን በኋላ ዶልፊኖችን እንደ የስብስቡ አካል አያስቀምጥም። የተቋሙ ዶልፊን መርሃ ግብር አሁን በማዳን፣ በመልሶ ማቋቋም እና በህዝብ ትምህርት ላይ ብቻ ያተኩራል።
ጥ፡ የቫንኮቨር አኳሪየም ዶልፊኖችን በግዞት ለማቆየት ያለው አቋም ምንድን ነው?
መ: የቫንኩቨር አኳሪየም የተጎዱ ወይም የታሰሩ ዶልፊኖችን ማዳን እና ማገገሚያ ለህይወታቸው ወሳኝ እንደሆነ ያምናል። ይሁን እንጂ ተቋሙ ለዕይታ ዓላማ ዶልፊኖችን አይራባም ወይም አያቆይም።
ጥ፡ በምርኮ ውስጥ ዶልፊኖችን ከመመልከት ሌላ አማራጮች አሉ?
መ: አዎ፣ በምርኮ ውስጥ ዶልፊኖችን ከመመልከት ሌላ አማራጮች አሉ። የዶልፊን ደህንነትን በማክበር ትምህርታዊ እድሎችን ከሚሰጡ አማራጮች መካከል ለነዚህ እንስሳት የበለጠ ተፈጥሯዊ አካባቢ የሚሰጡ ምናባዊ እውነታዎች እና የጉብኝት ማደሻዎች ጥቂቶቹ ናቸው።
ማጠቃለያ:
የቫንኩቨር አኳሪየም የዶልፊን ውዝግብ እነዚህን የማሰብ ችሎታ ያላቸው ፍጥረታት በግዞት የመያዙን ሥነምግባር በተመለከተ ትልቅ ክርክር አስነስቷል። ተቺዎች ዶልፊኖች ከእስር ነፃ የሆነ ሕይወት ሊያገኙ ይገባቸዋል ብለው ሲከራከሩ፣ ደጋፊዎቹ ግን የማዳን፣ የመልሶ ማቋቋም እና የትምህርትን አስፈላጊነት ያጎላሉ። የህዝብ አስተያየት በዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ፣ የባህር እንስሳትን ደህንነት ግምት ውስጥ ማስገባት እና እነዚህን ድንቅ ፍጥረታት የመመልከት እና የማድነቅ አማራጭ ዘዴዎችን መመርመር በጣም አስፈላጊ ነው።