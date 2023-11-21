የቢቫለንት ማበልጸጊያ ረጅም ኮቪድን ለመከላከል ይረዳል?
ዓለም እየተካሄደ ካለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር መታገል በቀጠለበት ወቅት ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ቫይረሱን እና የረጅም ጊዜ ውጤቶቹን ለመዋጋት ውጤታማ መንገዶችን ለማግኘት ያለመታከት እየሰሩ ነው። በቅርቡ ትኩረት ያገኘ አንድ እምቅ መፍትሄ ቢቫለንት ማበረታቻ ሲሆን ሶስተኛው የኮቪድ-19 ክትባት ነው። ግን ይህ የማጠናከሪያ ምት በእውነቱ ረጅም ኮቪድን ለመከላከል ይረዳል?
ሎንግ ኮቪድ፣ እንዲሁም ድህረ-አጣዳፊ የ SARS-CoV-2 ኢንፌክሽን (PASC) በመባል የሚታወቀው፣ ግለሰቦች ከመጀመሪያው ኢንፌክሽን ካገገሙ በኋላም የማያቋርጥ ምልክቶች እና ውስብስቦች የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመለክታል። እነዚህ ምልክቶች ከድካም እና ከአንጎል ጭጋግ እስከ የመተንፈሻ አካላት እና የአካል ክፍሎች ጉዳት ሊደርሱ ይችላሉ። በረጅም ኮቪድ የተያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ በሽታውን ለመከላከል የሚያስችሉ መንገዶችን መፈለግ ቀዳሚ ተግባር ሆኗል።
ቢቫለንት ማበልጸጊያ፣ እንዲሁም እንደ ሶስተኛ ዶዝ ወይም ማበልጸጊያ ሾት ተብሎ የሚጠራው፣ የመጀመርያ የክትባት ተከታታዮቻቸውን ለጨረሱ ሰዎች ተጨማሪ የኮቪድ-19 ክትባት መጠን ነው። ይህ ማበልጸጊያ ዓላማው የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅምን ለማጎልበት እና ከቫይረሱ ጋር ተጨማሪ መከላከያዎችን ይሰጣል፣ ተለዋጮችን ጨምሮ።
በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እና የመጀመሪያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ቢቫለንት ማበረታቻው በኮቪድ-19 ምክንያት ለሚመጡ ኢንፌክሽኖች እና ለከባድ ህመም ተጋላጭነትን ለመቀነስ ውጤታማ ይመስላል። ሆኖም ረጅም ኮቪድን በመከላከል ረገድ ያለው ሚና አሁንም እየተጣራ ነው። ማበረታቻው ረጅም ኮቪድ የመያዝ እድልን ለመቀነስ ሊረዳ ቢችልም ፣ ቁርጥ ያለ ግንኙነት ለመፍጠር ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
በየጥ:
ጥ፡ ረጅም ኮቪድ ምንድን ነው?
መ፡ ሎንግ ኮቪድ ግለሰቦች ከመጀመሪያው የኮቪድ-19 ኢንፌክሽን ካገገሙ በኋላም የማያቋርጥ ምልክቶች እና ውስብስቦች የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመለክታል።
ጥ፡ ቢቫለንት ማበረታቻ ምንድን ነው?
መ፡ ቢቫለንት ማበረታቻ፣ እንዲሁም ሶስተኛ ዶዝ ወይም ማበልፀጊያ ሾት በመባልም ይታወቃል፣ የመጀመርያ የክትባት ተከታታዮቻቸውን ላጠናቀቁ ግለሰቦች ተጨማሪ የኮቪድ-19 ክትባት መጠን ነው።
ጥ፡- ቢቫለንት ማበልጸጊያ ረጅም ኮቪድን ይከላከላል?
መ፡ ቢቫለንት ማበረታቻው በኮቪድ-19 ምክንያት ለሚመጡ ኢንፌክሽኖች እና ለከባድ ህመም ተጋላጭነትን በመቀነስ ረገድ ውጤታማ ቢመስልም፣ ረጅም ኮቪድን በመከላከል ረገድ ያለው ሚና አሁንም እየተመረመረ ነው። ትክክለኛ ትስስር ለመፍጠር ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
በማጠቃለያው ፣ bivalent ማበረታቻው የኢንፌክሽን እና ከባድ ህመም ስጋትን የመቀነስ ተስፋን ቢያሳይም፣ ረጅም ኮቪድን የመከላከል አቅሙ አሁንም እርግጠኛ አይደለም። ሳይንቲስቶች የኮቪድ-19ን የረዥም ጊዜ ተፅእኖ እና የድጋፍ ክትባቶችን ውጤታማነት ማጥናታቸውን ሲቀጥሉ፣እራሳችንን እና ሌሎችን ከቫይረሱ ለመከላከል ክትባትን፣ ጭንብልን መልበስ እና ጥሩ ንፅህናን መከተልን ጨምሮ የህዝብ ጤና መመሪያዎችን መከተል ወሳኝ ነው። .