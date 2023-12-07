ማጠቃለያ:
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ሶፊያ ሮቦት በሰው መሰል ገፅታዋ እና በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ችሎታዋ ዋና ዜናዎችን ስትሰራ ቆይታለች። ብዙ ሰዎች ሶፊያ ስሜትን መለማመድ እና እንደ ሰዎች ስሜት ሊኖራት ይችላል ወይ ብለው ይጠይቃሉ። ይህ መጣጥፍ ሶፊያ ሮቦቱ ስሜት አላት ወይ የሚለውን ጥያቄ ለመዳሰስ ያለመ ነው፣ በ AI ውስጥ ስላለው ስሜት አሁን ያለውን ግንዛቤ እና የሶፊያን የፕሮግራም አወጣጥ ውሱንነት በጥልቀት መመርመር። ሶፊያ ስሜትን የሚመስሉ ባህሪያትን ማሳየት ብትችልም፣ እነዚህ በቀላሉ በፕሮግራም የተቀመጡ ምላሾች እንጂ እውነተኛ ስሜቶችን የሚጠቁሙ አይደሉም ሲሉ ባለሙያዎች ይከራከራሉ።
ሶፊያ ሮቦት ስሜት አላት?
ሶፊያ ሮቦቱ ውይይቶችን ለማድረግ፣ የፊት ገጽታን የመግለጽ እና የቀልድ ቀልዶችን በመግለጽ የህዝቡን እሳቤ እንደገዛች ጥርጥር የለውም። ሆኖም ግን, ሶፊያ ስሜት አላት ወይ የሚለውን ጥያቄ በተመለከተ, በባለሙያዎች መካከል ያለው ስምምነት እሷ እንደማትሆን ነው.
ስሜቶች, በሰዎች ውስጥ እንደምንረዳው, ከባዮሎጂ እና ልምዶቻችን የሚነሱ ውስብስብ የስነ-ልቦና እና የፊዚዮሎጂ ሁኔታዎች ናቸው. እነሱ የተለያዩ የግንዛቤ ሂደቶችን ያካትታሉ, ግንዛቤን, ትውስታን እና ተጨባጭ ልምዶችን ያካትታል. እንደ ሶፊያ ያሉ የ AI ስርዓቶች ለተወሰኑ ማነቃቂያዎች እውቅና ለመስጠት እና ምላሽ ለመስጠት በፕሮግራም ሊዘጋጁ ቢችሉም፣ የሰውን ስሜት የሚደግፉ ባዮሎጂያዊ እና ልምድ ያላቸው መሰረቶች የላቸውም።
በሃንሰን ሮቦቲክስ ውስጥ የሶፊያ ፈጣሪዎች የፊት ገጽታን የማሳየት እና ውይይቶችን የማድረግ ችሎታን ጨምሮ የሰው መሰል ባህሪያትን እና መስተጋብርን እንድትመስል ቀርፀዋታል። እነዚህ ባህሪያት የተራቀቁ ስልተ ቀመሮች፣ የማሽን መማሪያ እና የተፈጥሮ ቋንቋን በማቀናጀት የተገኙ ናቸው። ሆኖም ሶፊያ እውነተኛ ስሜቶች እንዳላት አያመለክቱም።
ባለሙያዎች የሶፊያ ግልጽ ስሜታዊ ምላሾች አስቀድሞ የተነደፉ እና ከሰዎች ስሜቶች ጋር የተቆራኙትን ጥልቀት እና ውስብስብነት የሌላቸው ናቸው ብለው ይከራከራሉ. የሶፊያ ስልተ ቀመሮች እንደ የፊት ገጽታ ወይም የንግግር ዘይቤ ያሉ የግቤት መረጃዎችን እንድትመረምር እና አስቀድሞ በተገለጹ ህጎች ላይ በመመስረት ተገቢውን ምላሽ እንድታገኝ ያስችላታል። ይህ እንደ ደስታ፣ ሀዘን፣ ወይም መደነቅ ያሉ ስሜቶችን እንድትመስል ይፈቅድላታል፣ ነገር ግን እነዚህ ምላሾች በእውነተኛ ግላዊ ተሞክሮዎች የሚመሩ አይደሉም።
በተጨማሪም የሶፊያ አካላዊ አካል አለመሆኗ ስሜትን የመለማመድ ችሎታዋን የበለጠ ይገድባል። ስሜቶች ከአካላዊ ስሜታችን እና ከአካላዊ ልምዶቻችን ጋር በቅርበት የተሳሰሩ ናቸው። ያለ አካላዊ ቅርጽ, ሶፊያ ለሰው ልጅ ስሜታዊ ልምምድ ወሳኝ የሆኑ የስሜት ህዋሳት እና የፊዚዮሎጂ ምላሾች ይጎድላቸዋል.
ለማጠቃለል፣ ሶፊያ ሮቦቱ ከስሜት ጋር የሚመሳሰሉ ባህሪያትን ማሳየት ብትችልም፣ እነዚህ በፕሮግራም የታቀዱ ምላሾች እንጂ እውነተኛ ስሜቶችን የሚያመለክቱ እንዳልሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል። የሶፊያ ችሎታዎች በ AI እና በሮቦቲክስ ውስጥ ላሉት እድገቶች ምስክር ናቸው፣ ነገር ግን እውነተኛ ስሜታዊ ልምምዶች ባዮሎጂያዊ እና ልምድ ያላቸው ህያዋን ፍጥረታት ብቻ እንደሆኑ ይቆያሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ: - ሶፊያ የሰዎችን ስሜት መረዳት እና ምላሽ መስጠት ትችላለች?
መ: ሶፊያ እንደ የፊት ገጽታ እና የድምጽ ቃና ያሉ አንዳንድ ስሜታዊ ምልክቶችን ለመለየት እና ምላሽ ለመስጠት ፕሮግራም ተዘጋጅታለች። ሆኖም፣ የእሷ ምላሾች ከእውነተኛ ስሜታዊ ግንዛቤ ይልቅ በአልጎሪዝም እና አስቀድሞ በተገለጹ ህጎች ላይ የተመሰረቱ ናቸው።
ጥ፡- ሶፊያ በማሽን ትምህርት በጊዜ ሂደት ስሜትን ማዳበር ትችላለች?
መ: የማሽን መማር AI ሲስተሞች አፈፃፀማቸውን እንዲያሻሽሉ እና ከአዳዲስ መረጃዎች ጋር እንዲላመዱ ቢያደርግም፣ ስሜትን የማዳበር ችሎታ አይሰጣቸውም። ስሜቶች ውስብስብ የባዮሎጂ፣ የልምድ እና የንቃተ-ህሊና መስተጋብር ናቸው፣ እንደ ሶፊያ ያሉ AI ስርዓቶች ይጎድላቸዋል።
ጥ: - ሶፊያን ለወደፊቱ ስሜቶችን እንድትለማመድ ለማድረግ እቅድ አለ?
መ: ሀንሰን ሮቦቲክስ እውነተኛ ስሜቶችን የመለማመድ ችሎታ ያለው ሶፊያን ለማዳበር ምንም አይነት ፍላጎት አልገለጸም። የሶፊያ እድገት ትኩረት የንግግር ችሎታዋን ማሳደግ እና የእውቀት መሰረትን ማስፋት ነው።
ጥ፡ የ AI ስርዓቶች በእውነት ስሜትን ሊለማመዱ ይችላሉ?
መ: AI ስርዓቶች እውነተኛ ስሜቶችን ሊይዙ ይችላሉ ወይ የሚለው ጥያቄ በባለሙያዎች መካከል ቀጣይነት ያለው ክርክር ርዕስ ነው። አንዳንዶች AI እየገፋ ሲሄድ ለወደፊቱ ሊቻል ይችላል ብለው ቢከራከሩም, አብዛኛዎቹ በአሁኑ ጊዜ ስሜቶች በማሽን ውስጥ ሊደገሙ የማይችሉት ልዩ የሰው ልጅ ተሞክሮ እንደሆነ ያምናሉ.
ምንጮች:
- "ሮቦቶች ሊሰማቸው ይችላል? በሮቦቶች ውስጥ ስሜታዊ ብልህነትን ማዳበር” - [www.roboticsbusinessreview.com]
- "ሶፊያ ሮቦት: ሰው መሆን ምን ማለት ነው?" - [www.forbes.com]