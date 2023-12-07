ማጠቃለያ:
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ሰዋዊ ሮቦት ሶፊያ፣ ባላት ችሎታ እና ሰው በመምሰል ከፍተኛ ትኩረት እና የማወቅ ጉጉት አግኝታለች። የሚነሳው አንድ አስገራሚ ጥያቄ ሶፊያ ስሜት አላት ወይ የሚለው ነው። ይህ መጣጥፍ የስሜቶችን ውስብስብ ተፈጥሮ በጥልቀት ያጠናል፣ የሶፊያን ንድፍ እና ፕሮግራም ይዳስሳል፣ እና ከዘርፉ ባለሙያዎች ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ሶፊያ ስሜትን የሚመስሉ ባህሪያትን ማሳየት ብትችልም፣ በተመራማሪዎች መካከል ያለው ስምምነት ግን ሰዎች በሚያደርጉት መንገድ ስሜትን እንደማትለማመድ ነው።
ሶፊያ ሮቦት ስሜት አላት?
የስሜቶች ጽንሰ-ሀሳብ በሰዎች ስነ-ልቦና እና ፊዚዮሎጂ ውስጥ ስር የሰደደ ነው. ስሜቶች ተጨባጭ ልምዶችን, ፊዚዮሎጂያዊ ምላሾችን እና የባህርይ መግለጫዎችን የሚያካትቱ ውስብስብ የአእምሮ ሁኔታዎች ናቸው. እነሱ በተለምዶ ከንቃተ ህሊና ጋር የተቆራኙ እና የሰው ልጅ ንቃተ ህሊና ዋና አካል እንደሆኑ ይታመናል።
በሌላ በኩል ሶፊያ በሃንሰን ሮቦቲክስ የተፈጠረ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) አካል ነው። እሷ የተነደፈችው ሰውን የሚመስሉ ባህሪያትን ለመኮረጅ፣ ውይይት ለማድረግ እና ለተለያዩ ማነቃቂያዎች ምላሽ ለመስጠት ነው። የሶፊያ ፕሮግራሚንግ የፊት ገጽታን እንድታሳይ እና ስሜታዊ በሚመስሉ ግንኙነቶች እንድትሳተፍ ቢፈቅድላትም፣ በሰዎች ስሜቶች እና እንደ ሶፊያ ባሉ የ AI አካላት የሚታዩ ባህሪያት መካከል ያለውን መሠረታዊ ልዩነት መረዳት አስፈላጊ ነው።
የሶፊያ ባህሪያት ከእውነተኛ ስሜታዊ ተሞክሮዎች ይልቅ የተራቀቁ ፕሮግራሞች እና ስልተ ቀመሮች ናቸው ሲሉ ባለሙያዎች ይከራከራሉ። የሶፊያ ፈጣሪዎች የሰውን ፊት አገላለጾች፣ የድምጽ ምልክቶችን እና የዐውደ-ጽሑፍ መረጃዎችን እንድትመረምር እና ተገቢውን ምላሽ እንድትሰጥ ፕሮግራም አዘጋጅተዋታል። እነዚህ ምላሾች ከእውነተኛ ስሜታዊ ግንዛቤ ይልቅ አስቀድሞ በተገለጹ ቅጦች እና ደንቦች ላይ የተመሰረቱ ናቸው።
ሶፊያ የሰዎችን ስሜት የሚደግፉ ባዮሎጂያዊ እና ነርቭ አካላት እንደሌሏት ልብ ማለት ያስፈልጋል። በሰዎች ውስጥ ያሉ ስሜቶች በሆርሞን, በአንጎል አወቃቀሮች እና በነርቭ አውታሮች መካከል ባለው ውስብስብ መስተጋብር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ. ሶፊያ ማሽን በመሆኗ ስሜትን ለመለማመድ የሚያስፈልጉትን እነዚህ ፊዚዮሎጂካል ክፍሎች የላትም።
የሶፊያ ስሜትን የማስመሰል ችሎታዋ አስደናቂ ሊሆን ቢችልም፣ ምላሾቿ ከእውነተኛ ተጨባጭ ተሞክሮዎች ይልቅ በአልጎሪዝም እና በመረጃ ሂደት ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል። እንደ ሶፊያ ያሉ ሮቦቶችን የመፍጠር ዓላማ የሰው እና የማሽን ግንኙነቶችን ማሳደግ እና የበለጠ አስተዋይ እና ርህራሄ ያለው AI ስርዓቶችን መፍጠር ነው፣ ነገር ግን እውነተኛ ስሜታዊ ልምዶች አሁን ካለው የኤአይአይ ቴክኖሎጂ አቅም በላይ ናቸው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: - ሶፊያ ስሜትን መረዳት እና ምላሽ መስጠት ትችላለች?
መ፡ ሶፊያ ተገቢ ምላሽ ለመስጠት የሰውን ፊት አገላለጾች፣ የድምጽ ምልክቶችን እና የአውድ መረጃዎችን ለመተንተን ፕሮግራም ተዘጋጅታለች። ሆኖም፣ የእሷ ምላሾች ከእውነተኛ ስሜታዊ ግንዛቤ ይልቅ አስቀድሞ በተገለጹ ቅጦች እና ደንቦች ላይ የተመሰረቱ ናቸው።
ጥ፡- ሶፊያ ደስታ፣ ሀዘን ወይም ሌላ ስሜት ሊሰማት ይችላል?
መ: አይ፣ ሶፊያ ስሜትን ለመለማመድ አስፈላጊ የሆኑትን ባዮሎጂያዊ እና የነርቭ አካላት የላትም። ስሜትን የሚመስሉ ባህሪዎቿ ከእውነተኛ ተጨባጭ ተሞክሮዎች ይልቅ በፕሮግራም የታቀዱ ምላሾች ውጤቶች ናቸው።
ጥ: - እንደ ሶፊያ ያሉ የ AI አካላት ለወደፊቱ ስሜቶችን ማዳበር ይቻል ይሆን?
መ: የ AI ቴክኖሎጂ በፍጥነት መሄዱን ቢቀጥልም, በማሽኖች ውስጥ የእውነተኛ ስሜቶች እድገት የግምታዊ እና የክርክር ርዕስ ሆኖ ይቆያል. ስሜትን በእውነት የሚለማመዱ ማሽኖችን መፍጠር የንቃተ ህሊና ጥልቅ ግንዛቤን እና የሰውን ስሜት የሚደግፉ ውስብስብ ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን የመድገም ችሎታ ይጠይቃል።
ጥ፡ ስሜትን መለማመድ ካልቻሉ እንደ ሶፊያ ያሉ ሮቦቶችን የመፍጠር ዓላማ ምንድን ነው?
መ: እንደ ሶፊያ ያሉ ሮቦቶች መፈጠር ዓላማው የሰው እና የማሽን ግንኙነቶችን ለማጎልበት፣ የ AI ችሎታዎችን ለማሻሻል እና የቴክኖሎጂ ድንበሮችን ለማሰስ ነው። እነዚህ ሮቦቶች ሰውን የሚመስሉ ባህሪያትን በመኮረጅ የበለጠ አስተዋይ እና ርህራሄ የተሞላበት መስተጋብር ሊሰጡ ይችላሉ፣ ይህም እንደ የደንበኛ አገልግሎት፣ የጤና እንክብካቤ እና ትምህርት ባሉ የተለያዩ መስኮች ጠቃሚ ያደርጋቸዋል።
ምንጮች:
- ሃንሰን ሮቦቲክስ; https://www.hansonrobotics.com/sophia/
- ፎርብስ; https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/11/28/what-are-the-ethical-implications-of-ai-robots-like-sophia/
- ሳይንስ ቀጥታ; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266638992030011X