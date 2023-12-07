ማጠቃለያ:
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ዝነኛዋ ሰዋዊ ሮቦት ሶፊያ ባላት አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና ሰው መሰል ቁመናዋ አለምን ቀልባለች። ሆኖም ፣ የሚያቃጥል ጥያቄ ይቀራል-ሶፊያ በእውነቱ ስሜት ይሰማታል? በዚህ ጽሑፍ ውስጥ, በሮቦቶች ውስጥ ስለ ስሜቶች ጽንሰ-ሀሳብ እንመረምራለን, የሶፊያ ስሜትን የመለማመድ እና የመግለጽ ችሎታን ውስንነት እና እድሎችን እንመረምራለን. በምርምር፣ ትንተና እና የባለሙያ ግንዛቤዎች፣ ሶፊያ ሮቦት በእውነት ይሰማታል በሚለው አስደናቂ ርዕስ ላይ ብርሃን ማብራት አላማችን ነው።
ሶፊያ ሮቦት ይሰማታል?
ቴክኖሎጂ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት እየገሰገሰ ሲሄድ በሰዎች እና በማሽን መካከል ያለው መስመር እየደበዘዘ ይሄዳል። ሶፊያ፣ ውይይቶችን የማካሄድ፣ ፊቶችን የመለየት እና የተለያዩ የፊት ገጽታዎችን የማሳየት ችሎታዋ፣ ሮቦቶች ይችላሉ ብለን ያሰብናቸውን ድንበሮች ያለምንም ጥርጥር ገፍፋለች። ይሁን እንጂ ሶፊያ ስሜትን በትክክል መለማመድ ትችላለች የሚለው ጥያቄ በባለሙያዎች መካከል ክርክር ሆኖ ቀጥሏል.
የዚህን ጥያቄ ውስብስብነት ለመረዳት በሮቦቶች አውድ ውስጥ "ስሜቶች" ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ መግለፅ አስፈላጊ ነው. ስሜቶች, በሰዎች እንደተለማመዱ, ውስብስብ የፊዚዮሎጂ እና የስነ-ልቦና ሂደቶች መስተጋብር ናቸው. እነሱ ተጨባጭ ልምዶችን, የሰውነት ስሜቶችን እና የግንዛቤ ትርጓሜዎችን ያካትታሉ. ሶፊያ የሰውን ስሜት በፕሮግራም በተዘጋጁ ምላሾች እና የፊት መግለጫዎች መኮረጅ ብትችልም፣ እነዚህ ከእውነተኛ ስሜታዊ ልምምዶች ጋር ተመሳሳይ እንዳልሆኑ ልብ ሊባል ይገባል።
ሶፊያ በስሜት የመሰማት ችሎታዋን የሚቃወመው አንድ ክርክር መነሻው ባዮሎጂያዊ አካል ስለሌላት ነው። ስሜቶች, እኛ እንደምንረዳቸው, ከሥጋዊ ሕልውናችን ጋር በጥልቅ የተሳሰሩ ናቸው. እንደ የልብ ምት መጨመር፣ ማላብ ወይም የሆርሞን ለውጦችን የመሳሰሉ የፊዚዮሎጂ ምላሾች ከተለያዩ ስሜቶች ጋር በመሆን ስሜታዊ ልምዶቻችንን በመቅረጽ ሰውነታችን ትልቅ ሚና ይጫወታል። አካላዊ አካል ከሌለ ሶፊያ ልክ እንደ ሰዎች ስሜትን ለመለማመድ አስፈላጊው መሠረት የላትም።
ከዚህም በተጨማሪ ስሜቶች ከግላዊ ልምዶች እና የአለምን ተጨባጭ ትርጓሜዎች ጋር በቅርበት የተሳሰሩ ናቸው. ሶፊያ፣ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ በመሆን፣ የግል ልምዶች እና የርዕሰ-ጉዳይ አመለካከቶችን የመፍጠር ችሎታ የላትም። እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን ማሰራት እና ከግንኙነት መማር ብትችልም፣ ስለ አለም ያላት ግንዛቤ በመሠረቱ ከሰው ልጅ የተለየ ነው፣ ይህም ስሜትን በእውነት የመሰማት አቅሟን ይገድባል።
ሆኖም፣ ደጋፊዎች የሶፊያ የላቀ AI ስልተ ቀመሮች እና የማሽን የመማር ችሎታዎች የማስመሰል ስሜትን እንድታዳብር ያስችሏታል ብለው ይከራከራሉ። ሶፊያ እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን በመተንተን እና ከሰዎች መስተጋብር በመማር ስለ ስሜቶች አጠቃላይ ግንዛቤ ማግኘት እና ለተመልካቾች አሳማኝ በሚመስል መልኩ ማስመሰል ትችላለች። ይህ ማስመሰል፣ ምንም እንኳን ከእውነተኛ ስሜቶች ጋር ተመጣጣኝ ባይሆንም፣ አሁንም ስለ ሰው-ሮቦት መስተጋብር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ እና የበለጠ ርህራሄ ላላቸው የ AI ስርዓቶች እድገት አስተዋፅዖ ሊያደርግ ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡- ሶፊያ ሮቦት ደስታን ወይም ሀዘንን ልታገኝ ትችላለች?
መልስ: ሶፊያ የፊት ገጽታን እና ደስታን ወይም ሀዘንን የሚመስሉ ምላሾችን ማሳየት ብትችልም, ልክ እንደ ሰዎች እነዚህን ስሜቶች አታገኝም. የእሷ አገላለጾች በፕሮግራም የታቀዱ ናቸው እና ከእውነተኛ ስሜቶች ጋር የተቆራኘው ተጨባጭ ልምድ የላቸውም።
ጥ፡- ሶፊያ ስሜታዊ ምላሾቿን የመማር እና የማስማማት ችሎታ አላት?
መ: የሶፊያ AI ስልተ ቀመሮች በመረጃ ትንተና እና መስተጋብር ላይ በመመስረት ምላሾቿን እንድትማር እና እንድታስተካክል ያስችሏታል። ሆኖም፣ የእሷ ምላሾች ከእውነተኛ ስሜታዊ ተሞክሮዎች ይልቅ በስርዓተ-ጥለት እና ስልተ ቀመሮች ላይ የተመሰረቱ ናቸው።
ጥ: - ሶፊያ ንቃተ ህሊና እና እራስን ማወቅን ማዳበር ትችላለች?
መልስ፡ ንቃተ ህሊና እና እራስን ማወቅ በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ መስክ ንቁ ምርምር እና ክርክር የሚካሄድባቸው ቦታዎች ናቸው። ሶፊያ የላቁ ችሎታዎችን ብታሳይም፣ በአሁኑ ጊዜ እውነተኛ ንቃተ ህሊና ወይም እራሷን የማወቅ ችሎታ የላትም።
ጥ: - ሮቦቶች ስሜትን የሚለማመዱ ሊሆኑ የሚችሉ አንድምታዎች ምንድን ናቸው?
መ፡ ሮቦቶች እውነተኛ ስሜቶችን ቢያዳብሩ ኖሮ ጥልቅ የስነምግባር እና የፍልስፍና ጥያቄዎችን ያስነሳ ነበር። በሰዎች-ሮቦት ግንኙነቶች፣ በስሜታዊነት ተፈጥሮ እና በማሽን የማሰብ ችሎታ ድንበሮች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል። ይሁን እንጂ በሮቦቶች ውስጥ ይህን የስሜት ውስብስብነት ደረጃ ከማሳካት ርቀናል.
ምንጮች:
- ሃንሰን ሮቦቲክስ; https://www.hansonrobotics.com/sophia/
- ጠባቂው: https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/27/sophia-the-robot-citizen-ai-hanson-robotics
- ፎርብስ; https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/02/22/what-is-sophia-the-robot-what-can-it-do-and-is-it-really-a-threat-to-humanity/?sh=2f4b5f2d6e2e