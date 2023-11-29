የሶላር ሲስተም ካፒታል ማድረግ አለበት?

ርዕስ፡ ካፒታላይዜሽን ውጥንቅጡ፡ የፀሀይ ስርዓት በካፒታልነት መፃፍ አለበት ወይ?
መግቢያ:
የእንግሊዘኛ ቋንቋ የሰዋሰው ህጎች እና የውል ስምምነቶች ፍትሃዊ ድርሻ አለው፣ እና ብዙ ጊዜ ግራ መጋባትን የሚፈጥር አንዱ መስክ ትክክለኛ ስሞችን አቢይ ማድረግ ነው። ከነዚህም መካከል “የፀሀይ ስርዓት” የሚለው ቃል በካፒታል መፃፍ አለበት ወይስ የለበትም የሚለው ጥያቄ የክርክር ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ, ወደ ካፒታላይዜሽን ደንቦች ውስብስብነት እንመረምራለን, የተለያዩ አመለካከቶችን እንመረምራለን እና በዚህ አስገራሚ ጉዳይ ላይ ግልጽነት እንሰጣለን.
ካፒታላይዜሽን መረዳት፡
አቢይ ሆሄያት አረፍተ ነገሮችን፣ ትክክለኛ ስሞችን እና የተወሰኑ ርዕሶችን ለመጀመር አቢይ ሆሄያት የመጠቀም ልምምድ ነው። ትክክለኛ ስሞች እንደ “ጆን”፣ “ፓሪስ” ወይም “የኢፍል ታወር” ያሉ የሰዎችን፣ የቦታዎችን ወይም የነገሮችን ስም ያመለክታሉ። ነገር ግን፣ የአንዳንድ ቃላት አቢይነት በአጠቃላይ ስምምነት ላይሆን የሚችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ፣ ይህም ወደ አሻሚነት እና ወደተለያዩ አስተያየቶች ያመራል።
የስርዓተ ፀሐይ ጉዳይ፡-
“የፀሐይ ሥርዓት” የሚለው ቃል ፀሐይን፣ ፕላኔቶችን፣ ጨረቃን፣ አስትሮይድን እና ሌሎች የሰማይ አካላትን ያካተተ የራሳችንን የኮከብ ሥርዓትን ያመለክታል። “የፀሀይ ስርዓትን” አቢይ ለማድረግ ሲመጣ ሁለት የአስተሳሰብ ትምህርት ቤቶች አሉ።
1. እንደ ትክክለኛ ስም ትልቅ አድርግ፡-
አንዳንዶች "የፀሃይ ስርዓት" ልዩ እና የተለየ አካል ስለሆነ, በካፒታል መሆን አለበት ብለው ይከራከራሉ. እንደ ትክክለኛ ስም በመመልከት፣ ከሌሎች የኮከብ ሥርዓቶች ልዩነቱን እንገነዘባለን እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ባለን ግንዛቤ ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ እናጎላለን። የዚህ አመለካከት ደጋፊዎች "የፀሀይ ስርዓትን" ካፒታላይዝ ማድረግ ለኮስሚክ ሰፈራችን አስፈላጊነት እና አክብሮት እንደሚጨምር ያምናሉ.
2. ንዑስ ሆሄ ያስቀምጡት፡-
በሌላ በኩል “የፀሀይ ስርዓት” በትንንሽ ሆሄ እንዲቀመጥ የሚከራከሩም አሉ። "የፀሀይ ስርዓት" ማዕከላዊ ኮከብ ያለው እና የሰማይ አካላትን የሚዞሩትን ማንኛውንም የኮከብ ስርዓት ለመግለጽ የሚያገለግል አጠቃላይ ቃል ነው ብለው ይከራከራሉ። በዚህ አተያይ መሰረት “የፀሀይ ስርዓትን” ካፒታላይዝ ማድረግ በተለምዶ ካፒታላይዝድ ያልሆኑትን “ጋላክሲ” ወይም “ዩኒቨርስን” ካፒታላይዝ ማድረግ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል። ንዑስ ሆሄን በመጠቀም፣ በሥነ ፈለክ ቃላቶች ካፒታላይዜሽን ውስጥ ወጥነት እንጠብቃለን።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
Q1: "የፀሐይ ስርዓት" ካፒታላይዜሽን በተመለከተ ኦፊሴላዊ ደንቦች አሉ?
መ1፡ የትኛውም ኦፊሴላዊ ሰዋሰው ወይም የአጻጻፍ መመሪያ “የፀሀይ ስርዓትን” ካፒታላይዜሽን አያስገድድም። የግል ምርጫ ጉዳይ ወይም የተወሰኑ የቅጥ መመሪያዎችን ማክበር ነው።
Q2: "የፀሀይ ስርዓትን" አቢይ ለማድረግ የሚሟገተው የትኛው ዘይቤ መመሪያ ነው?
መ2፡ የቺካጎ ማንዋል ኦፍ ስታይል (CMOS) እና የአሜሪካ የስነ-ልቦና ማህበር (ኤፒኤ) ስታይል መመሪያ የኛን ልዩ የኮከብ ስርዓት ሲጠቅስ “የፀሀይ ስርዓትን” አቢይ ለማድረግ ይመክራሉ።
Q3፡ ስለ ሳይንሳዊ ህትመቶች እና የአካዳሚክ ጽሁፍስ?
A3: በሳይንሳዊ ጽሑፎች ውስጥ "የፀሐይ ስርዓት" ካፒታላይዜሽን ሊለያይ ይችላል. አንዳንድ ሳይንሳዊ መጽሔቶች እና ድርጅቶች ካፒታላይዜሽን ይመርጣሉ, ሌሎች ደግሞ ትንሽ ፊደልን ይመርጣሉ. በጥያቄ ውስጥ ያለውን የሕትመት ወይም ተቋም ልዩ መመሪያዎችን ማማከር ጥሩ ነው.
ማጠቃለያ:
በካፒታላይዜሽን ውስጥ, "የፀሃይ ስርዓት" ካፒታላይዜሽን ስለመሆኑ ጥያቄው የግል ምርጫ እና የተወሰኑ የቅጥ መመሪያዎችን ማክበር ነው. አንዳንዶች ልዩነቱን ለማጉላት ካፒታላይዜሽን ብለው ሲከራከሩ፣ ሌሎች ደግሞ ከሌሎች የሥነ ፈለክ ቃላቶች ጋር ወጥነት እንዲኖረው ለማድረግ ትንሽ ፊደላትን ይመርጣሉ። በመጨረሻም፣ የተመረጠው ካፒታላይዜሽን ዘይቤ በአንድ ፅሁፍ ውስጥ ወጥነት ያለው እስከሆነ ድረስ አንባቢዎች የታሰበውን ትርጉም ይገነዘባሉ።