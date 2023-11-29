ሳይንስ ካፒታል ማድረግ ያስፈልገዋል?

ርዕስ፡ ሳይንስ በካፒታል መፃፍ አለበት ወይ? የቋንቋ ዳሰሳ
መግቢያ:
የቃላት አቢይነት የሰዋሰው እና የቋንቋ አጠቃቀም አስፈላጊ ገጽታ ነው። ትርጉምን ለማስተላለፍ፣ ትክክለኛ ስሞችን ከተለመዱ ስሞች ለመለየት እና በጽሁፍ ግንኙነት ውስጥ ወጥነትን ለመጠበቅ ይረዳል። ነገር ግን "ሳይንስ" ወደሚለው ቃል ሲመጣ ካፒታላይዜሽኑን በተመለከተ አንዳንድ ጥርጣሬዎች ያሉ ይመስላል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ሳይንስ በካፒታልነት መቅረብ አለበት ወይ የሚለውን ጥያቄ ውስጥ እንመረምራለን፣ የተለያዩ አመለካከቶችን በመዳሰስ እና በዚህ የቋንቋ ውዥንብር ላይ ብርሃን በማብራት ላይ።
ሳይንስን መግለጽ፡
ወደ ካፒታላይዜሽን ክርክር ከመግባታችን በፊት፣ “ሳይንስ” ለሚለው ቃል ግልጽ ፍቺ እናስቀምጥ። ሳይንስ የሚያመለክተው የተፈጥሮን ዓለም ስልታዊ ጥናት በመመልከት፣ በመሞከር እና በመተንተን ነው። እንደ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ እና አስትሮኖሚ የመሳሰሉ የተለያዩ ዘርፎችን ያጠቃልላል። ሳይንስ ዩኒቨርስን የሚገዙትን መሰረታዊ መርሆች ለመረዳት ይፈልጋል እና መላምቶችን ለመደገፍ ወይም ውድቅ ለማድረግ ተጨባጭ ማስረጃዎችን ይጠቀማል።
ካፒታላይዜሽን ደንቦች፡-
በእንግሊዘኛ ሰዋሰው፣ ካፒታላይዜሽን ደንቦች እንደ የሰዎች፣ የቦታዎች እና የተወሰኑ አካላት ስሞች ያሉ ትክክለኛ ስሞች በካፒታል እንዲደረጉ ይደነግጋል። በአንጻሩ የተለመዱ ስሞች በአረፍተ ነገር መጀመሪያ ላይ ካልታዩ በስተቀር በትናንሽ ሆሄያት ይጻፋሉ። ሆኖም ግን, ለእነዚህ ደንቦች ልዩ ሁኔታዎች አሉ, ይህም ወደ ግራ መጋባት እና ክርክር ሊያመራ ይችላል.
ሳይንስን በካፒታልነት የመቀየር ጉዳይ፡-
ሳይንስ የተለየ የትምህርት መስክ እና አጠቃላይ የእውቀት አካልን ስለሚወክል ሳይንስ ትልቅ መሆን አለበት ብለው የሚከራከሩ አሉ። የካፒታላይዜሽን ደጋፊዎች ሳይንስን በካፒታላይዝድ በማድረግ አስፈላጊነቱን አፅንዖት ሰጥቶ ወደ ትክክለኛ ስም ደረጃ ከፍ ያደርገዋል ብለው ያምናሉ። ሳይንሱ እውቅና እና ክብር ሊሰጠው የሚገባ ልዩ ትምህርት ነው ብለው ይከራከራሉ።
ሳይንስን ዝቅ የማድረግ ጉዳይ፡-
ሳይንስን በካፒታልነት የመቀየር ተቃዋሚዎች አንድን የተወሰነ አካል ወይም ትክክለኛ ስም የማይያመለክት አጠቃላይ ቃል ነው ብለው ይከራከራሉ። ሳይንስ የተለያዩ ሳይንሳዊ ዘርፎችን ያቀፈ ዣንጥላ ቃል ነው እና እንደ አንድ የጋራ ስም ሊወሰድ ይገባል ሲሉ ይከራከራሉ። ሳይንስን በትንንሽ ሆሄ በመያዝ፣ በቋንቋ አጠቃቀም ላይ ወጥነት እንዲኖረው ይከራከራሉ እና ካፒታላይዜሽን ሊያመጣ የሚችለውን ግራ መጋባት ያስወግዳሉ።
አዲስ እይታ፡-
በካፒታላይዜሽን ላይ ብቻ ከማተኮር ይልቅ “ሳይንስ” የሚለው ቃል ጥቅም ላይ የዋለበትን አውድ ማጤን አስፈላጊ ነው። ሳይንስን እንደ ሰፊ ፅንሰ-ሀሳብ ወይም የአካዳሚክ ዲሲፕሊን ሲጠቅሱ፣ ትንሽ ፊደላትን መጠቀም የበለጠ ተገቢ ነው። ለምሳሌ፣ “የሳይንስ ጥናት የተፈጥሮን ዓለም ለመረዳት አስፈላጊ ነው። ሆኖም፣ አንድ የተወሰነ ሳይንሳዊ መስክ ወይም መደበኛ ርዕስ ሲጠቅስ፣ ካፒታላይዜሽን ዋስትና ሊሰጥ ይችላል። ለምሳሌ፣ “በአካባቢ ሳይንስ ዘርፍ ልዩ ትሰራለች።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የሳይንስን ካፒታላይዜሽን የሚመለከቱ ልዩ የቅጥ መመሪያዎች አሉ?
መ፡ አዎ፣ እንደ የቺካጎ ማንዋል ኦፍ ስታይል እና አሶሺየትድ ፕሬስ ስታይል ቡክ ያሉ የተለያዩ የቅጥ መመሪያዎች፣ ስለ ካፒታላይዜሽን መመሪያዎችን ይሰጣሉ። ሆኖም ግን, በአስተያየታቸው ይለያያሉ, ይህም ለቀጣይ ክርክር የበለጠ አስተዋጽኦ ያደርጋል.
ጥ: ስለ ሌሎች የሳይንስ ዘርፎች ካፒታላይዜሽንስ?
መ: የሳይንሳዊ ዘርፎች ካፒታላይዜሽን ተመሳሳይ መርሆዎችን ይከተላል። እንደ አጠቃላይ ቃል ሲጠቀሙ፣ ትንሽ ሆሄ ይመረጣል (ለምሳሌ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ)። ነገር ግን፣ አንድን የተወሰነ መስክ ሲጠቅስ ወይም እንደ መደበኛ ርዕስ አካል፣ ካፒታላይዜሽን ተገቢ ሊሆን ይችላል (ለምሳሌ ኳንተም ፊዚክስ)።
ጥ፡ ካፒታላይዜሽን የሳይንስን ምንነት ወይም ትክክለኛነት ይነካል?
መ፡ አይ፣ ካፒታላይዜሽን በሳይንሳዊ መርሆች እና ግኝቶች ምንነት ወይም ትክክለኛነት ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም። ከሳይንሳዊ ትክክለኛነት ይልቅ የቋንቋ ስምምነት እና ዘይቤ ጉዳይ ነው።
በማጠቃለያው የሳይንስ ካፒታላይዜሽን የክርክር ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ ይቆያል. አንዳንዶች ቁም ነገሩን ለማጉላት ለካፒታልነት ሲከራከሩ፣ ሌሎች ደግሞ ወጥነት እንዲኖረው ትንንሽ ሆሄን ይደግፋሉ። በስተመጨረሻ፣ ሳይንስን አቢይ ለማድረግ የሚወስነው በአጠቃቀሙ አውድ እና ዓላማ ላይ ነው። የካፒታላይዜሽን ልዩነቶችን በመረዳት፣ በዚህ የቋንቋ ጥያቄ ዙሪያ ያሉትን የተለያዩ አመለካከቶች እያከበርን በብቃት መገናኘት እንችላለን።