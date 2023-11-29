ፖላሪስ ፕላኔቶች አሉት?

ርዕስ፡ የፖላሪስን ምስጢር ይፋ ማድረግ፡ ፕላኔቶች የሰሜን ኮከብን ይዞራሉ?
መግቢያ:
የሰሜን ኮከብ በመባል የሚታወቀው ፖላሪስ ለብዙ መቶ ዘመናት የሰውን ልጅ ምናብ ይማርካል. በሌሊት ሰማይ ላይ ያላት ታዋቂ ቦታ እና እንደ አስተማማኝ የመርከብ መርጃ አገልግሎት ያለው ሚና ከፍተኛ ትኩረት የሚስብ የሰማይ አካል አድርጎታል። ብዙ ጊዜ ኮከቦችን ከፕላኔቶች ስርዓቶች ጋር ስናያይዘው ጥያቄው ይቀራል፡- ፖላሪስ ፕላኔቶች አሏት? በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ወደ የቅርብ ጊዜው ምርምር እንመረምራለን እና በዚህ አስደናቂ የሰማይ አካል ዙሪያ ያሉትን እድሎች እንቃኛለን።
ቁልፍ ውሎችን መረዳት፡-
1. ፖላሪስ፡- የሰሜን ኮከብ ወይም የዋልታ ኮከብ ተብሎ የሚጠራው ፖላሪስ በህብረ ከዋክብት ኡርሳ ትንሹ ውስጥ በጣም ደማቅ ኮከብ ነው። እሱ በቀጥታ ከምድር ሰሜን ዋልታ በላይ የሚገኝ እና ለአሰሳ መመሪያ ሆኖ ያገለግላል።
2. ፕላኔቶች፡- ፕላኔቶች በከዋክብት ዙሪያ የሚዞሩ እና የራሳቸውን ብርሃን የማይፈጥሩ የሰማይ አካላት ናቸው። እነሱ በክብ ቅርጽ ተለይተው ይታወቃሉ እና ከድንጋይ ፣ ከጋዝ ወይም ከሁለቱም ጥምረት የተዋቀሩ ናቸው።
የፖላሪስ እምቅ ፕላኔታዊ ስርዓት ማሰስ፡-
ፖላሪስ ለረጅም ጊዜ እንደ ብቸኛ ኮከብ ተቆጥሯል, ነገር ግን በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች ፕላኔቶች በዚህ የሰማይ መብራት ላይ ሊዞሩ እንደሚችሉ አዳዲስ ውይይቶችን አስነስተዋል. የፖላሪስ ቀጥተኛ ምልከታዎች የፕላኔቶች መኖራቸውን እስካሁን ባያረጋግጡም, የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ይህን አስገራሚ ጥያቄ ለመመርመር የተለያዩ ቀጥተኛ ያልሆኑ ዘዴዎችን ተጠቅመዋል.
1. አስትሮሜትሪ፡- አስትሮሜትሪ የሰማይ አካላትን ትክክለኛ አቀማመጥ እና እንቅስቃሴ መለካትን ያካትታል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በፖላሪስ ውስጥ ያሉትን ስውር ውዝዋዜዎች ወይም ልዩነቶች በመተንተን እንደ ፕላኔቶች ያሉ የማይታዩ አጋሮች መኖራቸውን ሊገነዘቡ ይችላሉ።
2. ራዲያል ፍጥነት፡- የጨረር ፍጥነት ዘዴው በሚዞሩ ፕላኔቶች ስበት ሳቢያ የሚከሰቱትን ትንሽ ፈረቃዎች በኮከብ ስፔክትራል መስመሮች ላይ ይመረምራል። ምንም እንኳን ይህ ዘዴ በሌሎች ከዋክብት ዙሪያ ያሉትን ኤክሶፕላኔቶች በመለየት ረገድ የተሳካ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ፖላሪስን በተመለከተ ምንም ዓይነት ተጨባጭ ማስረጃ አላመጣም.
3. ትራንዚት ፎተሜትሪ፡- ትራንዚት ፎተሜትሪ ከፊት ለፊት በሚያልፉ ፕላኔቶች ምክንያት የሚከሰተውን ወቅታዊ ዳይፕ ለማወቅ የኮከብን ብሩህነት መከታተልን ያካትታል። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ የፖላሪስ ከፍተኛ ዝንባሌ ከምድር ምህዋር ጋር በተያያዘ እንደዚህ አይነት መሸጋገሪያዎችን ለመመልከት አስቸጋሪ ያደርገዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
Q1፡ ለምንድነው ፖላሪስ ለአሰሳ አስፈላጊ የሆነው?
መ 1፡ ፖላሪስ ለዳሰሳ ወሳኝ ነው ምክንያቱም በምሽት ሰማይ ላይ ከሞላ ጎደል ቆሞ ስለሚቆይ ከምድር የመዞር ዘንግ ጋር ተስተካክሏል። መርከበኞች፣ አሳሾች እና ቀደምት ሥልጣኔዎች ሳይቀሩ ኬክሮቻቸውን ለመወሰን እና የአቅጣጫ ስሜታቸውን ለመጠበቅ በፖላሪስ ላይ ተመስርተዋል።
Q2፡ ፖላሪስ ከምድር ምን ያህል ይርቃል?
መ2፡ ፖላሪስ ከምድር በ433 የብርሀን አመታት ርቀት ላይ ትገኛለች፣ ይህም በአንፃራዊነት በሥነ ከዋክብት አንፃር ቅርብ ያደርገዋል።
Q3: ከፖላሪስ ጋር የሚመሳሰሉ ሌሎች ኮከቦች አሉ?
መ 3፡ ፖላሪስ እንደ ሰሜን ኮከብ ባለው ሚና ልዩ ቢሆንም፣ ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው ሌሎች ኮከቦች አሉ። እነዚህ ኮከቦች፣ ሴፊይድ ተለዋዋጮች በመባል የሚታወቁት፣ በብሩህነታቸው ውስጥ መደበኛ የሆነ ምት ያሳያሉ፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለውን ርቀት እንዲለኩ ያስችላቸዋል።
ማጠቃለያ:
ፖላሪስ ፕላኔቶች አሏት ወይ የሚለው ጥያቄ መልስ አላገኘም ነገር ግን ቀጣይነት ያለው ምርምር እና የምልከታ ቴክኒኮች እድገት በዚህ አስደናቂ ርዕስ ላይ ብርሃን መስጠቱን ቀጥሏል። ቀጥተኛ ማስረጃ ገና ባይገኝም፣ ፕላኔቶች በፖላሪስ መዞር የሚችሉበት ዕድል ሊወገድ አይችልም። ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለን ግንዛቤ እየሰፋ ሲሄድ በዙሪያችን ስላሉት የሰማይ ድንቆች ያለን ጉጉት ይጨምራል።
ምንጮች:
- [አስትሮሜትሪ](https://am.wikipedia.org/wiki/አስትሮሜትሪ)
- [የጨረር ፍጥነት ዘዴ](https://en.wikipedia.org/wiki/Radial_velocity)
- [የመሸጋገሪያ ፎቶሜትሪ](https://en.wikipedia.org/wiki/Transit_photometry)