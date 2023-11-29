ጄምስ ዌብ ምድርን ይዞራል?

ርዕስ፡ ምስጢሮቹን ይፋ ማድረግ፡ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምድርን ይዞራል?
መግቢያ:
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በሥነ ፈለክ ጥናትና በኅዋ ምርምር ዓለም ውስጥ ዋና ዜናዎችን ሲያቀርብ ቆይቷል። የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ተተኪ እንደመሆኖ JWST ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ እንደሚያደርግ ቃል ገብቷል። ይሁን እንጂ በመዞሪያው ዙሪያ አንዳንድ ግራ መጋባት ያለ ይመስላል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ የJWST ምህዋርን ውስብስብ ነገሮች በጥልቀት እንመረምራለን፣ የተሳሳቱ አመለካከቶችን ያስወግዳል እና በዋና ዋና ተልእኮው ላይ ብርሃን እንሰጣለን።
የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕን መረዳት፡-
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የናሳ፣ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) እና የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ (ሲኤስኤ) የጋራ ፕሮጀክት ነው። ከ1961 እስከ 1968 የናሳ አስተዳዳሪ ሆኖ ባገለገለው በጄምስ ኢ ዌብ የተሰየመ ነው። JWST የተነደፈው እስካሁን ከተሰራው የጠፈር ቴሌስኮፕ እጅግ በጣም ኃይለኛ እንዲሆን ተደርጎ ሲሆን ይህም ሳይንቲስቶች ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አጽናፈ ሰማይን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።
ምድር ሳይሆን ፀሐይን መዞር;
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምድርን አይዞርም። ይልቁንስ ከፕላኔታችን ጋር በሚመሳሰል መልኩ በፀሐይ ዙሪያ ያለውን አቅጣጫ ይከተላል. JWST ከምድር በግምት 2 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር (1.5 ማይል) ርቆ በሚገኘው በሁለተኛው Lagrange ነጥብ (L930,000) ላይ ይቀመጣል። ይህ ልዩ የጠፈር ነጥብ ቴሌስኮፕ ከምድር እና ከፀሐይ አንፃር የተረጋጋ አቋም እንዲኖረው ያስችለዋል።
ለምን L2?
የL2 ምርጫ እንደ JWST ምህዋር የዘፈቀደ አይደለም። ቴሌስኮፕ በዚህ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል. በመጀመሪያ፣ JWST ከመሬት እና ከፀሃይ አንፃር በአንፃራዊነት በቋሚ አቋም እንዲቆይ ያስችለዋል፣ ይህም የማበረታቻ እንቅስቃሴዎችን አስፈላጊነት ይቀንሳል። በሁለተኛ ደረጃ፣ ከፀሐይ ሙቀትና ብርሃን በመሬት ተጠብቆ፣ ቴሌስኮፑ ለኢንፍራሬድ ምልከታዎች ወሳኝ የሆነ የተረጋጋ እና ቀዝቃዛ አካባቢን ሊጠብቅ ይችላል። በመጨረሻም፣ የኤል 2 ምህዋር ከምድር ከባቢ አየር ጣልቃገብነት እና ከፀሀይ አንፀባራቂ የፀዳ ስለ ዩኒቨርስ ያልተስተጓጎል እይታ ይሰጣል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ 1፡ ለምንድነው JWST እንደ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ምድርን አይዞርም?
መ 1፡ ምድርን በአንፃራዊ በዝቅተኛ ከፍታ ላይ ከሚዞረው ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በተለየ የJWST ሳይንሳዊ አላማዎች ከፕላኔታችን ርቃ እንድትገኝ ይጠይቃሉ። JWST ን በ L2 ላይ ማስቀመጥ የምድር ከባቢ አየር እና ለፀሀይ ቅርበት ያለውን ውሱንነት እንዲያሸንፍ ያስችለዋል።
Q2፡ JWST እንዴት በL2 ምህዋር ላይ ይደርሳል?
መ2፡ JWST ከፈረንሳይ ጊያና በአሪያን 5 ሮኬት ላይ ይነሳል። ከተጀመረ በኋላ ቀስ በቀስ ወደ መጨረሻው መድረሻ L2 ለመድረስ ከጨረቃ የስበት ኃይል እገዛን ጨምሮ ተከታታይ ውስብስብ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል።
Q3፡ JWST ለጥገና ወይም ለማሻሻያ ወደ ምድር ይመለሳል?
A3፡ አይ፣ JWST እንደ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በጠፈር ተጓዦች አገልግሎት እንዲሰጥ አልተሰራም። በ L2 ላይ ያለው ቦታ ለሰብአዊ ተልእኮዎች ተደራሽ እንዳይሆን ያደርገዋል. ነገር ግን፣ JWST በትክክሌ ተቀርጾ ተፈትኖ ሇሚጠበቀው የስራ ዘመኑ የቦታ ሁኔታዎችን ሇመቋቋም ተሞክሯል።
ማጠቃለያ:
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ ለማድረግ ተዘጋጅቷል፣ ነገር ግን ይህን የሚያደርገው ከልዩ እይታ አንጻር ነው። በሁለተኛው Lagrange ነጥብ ላይ የተቀመጠው JWST ከምድር ከባቢ አየር ውስንነት እና ከፀሀይ ጣልቃገብነት ነፃ የሆነ ስለ ኮስሞስ ታይቶ የማይታወቅ ግንዛቤን ይሰጠናል። የእሱን ጅምር እና ቀጣይ ግኝቶችን በጉጉት ስንጠብቅ፣ የJWST በፀሐይ ዙሪያ ያለው ምህዋር ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር እንድንመረምር ያስችለናል።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ፡ https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb_overview