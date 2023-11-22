ሁሉም መተግበሪያዎችዎ እንዲከፈቱ ማድረግ ባትሪዎን ያጠፋል?
ዛሬ በዲጂታል ዘመን ስማርት ስልኮች የህይወታችን ዋና አካል ሆነዋል። ከግንኙነት እስከ መዝናኛ፣ በእነዚህ መሳሪያዎች ላይ በጣም እንመካለን። ሆኖም በስማርትፎን ተጠቃሚዎች ዘንድ አንድ የተለመደ አሳሳቢ ጉዳይ የባትሪ ህይወት ነው። ብዙ አፕሊኬሽኖች በእጃችን ይገኛሉ፣ ሁሉም መተግበሪያዎችዎ በአንድ ጊዜ ሲከፈቱ ባትሪዎን ያሟጥጠዋል ወይ ብሎ ማሰብ ተፈጥሯዊ ነው። ወደዚህ ርዕስ እንመርምር እና እውነታን ከልብ ወለድ እንለየው።
ብዙ መተግበሪያዎች ሲከፈቱ ምን ይከሰታል?
አንድ መተግበሪያ በስማርትፎንዎ ላይ ሲከፍቱ የሲፒዩ ሃይልን እና ራም ጨምሮ የተወሰነ መጠን ያለው የስርዓት ሀብቶችን ይበላል። እነዚህ ሃብቶች አፕሊኬሽኑ በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲሰራ እና የሚፈለጉትን ባህሪያት እንዲያቀርቡ ያስችሉታል። ነገር ግን፣ ብዙ አፕሊኬሽኖች በአንድ ጊዜ እንዲከፈቱ ማድረግ የመሣሪያዎን ሃብት ሊያጨናግፈው ይችላል፣ ይህም የኃይል ፍጆታ ይጨምራል።
ሁሉም መተግበሪያዎችዎ እንዲከፈቱ ማድረግ ባትሪዎን ያጠፋል?
አዎ፣ ሁሉም መተግበሪያዎችዎ ክፍት መሆናቸው ባትሪዎን ከሚያስፈልገው በላይ በፍጥነት ሊያጠፋው ይችላል። ምንም እንኳን በንቃት እየተጠቀሙበት ባይሆኑም ከበስተጀርባ የሚሰራ እያንዳንዱ መተግበሪያ ሃይልን ይበላል። ይህ የሆነበት ምክንያት እነዚህ መተግበሪያዎች ውሂብን ማደስን፣ ማሳወቂያዎችን መቀበላቸውን እና ሌሎች የበስተጀርባ ስራዎችን ማከናወናቸውን ስለሚቀጥሉ ነው። ብዙ አፕሊኬሽኖች ባላችሁ ቁጥር፣ መሣሪያዎ እንዲሠራ ለማድረግ የበለጠ ኃይል መመደብ አለበት።
የባትሪዎን ዕድሜ እንዴት ማመቻቸት ይችላሉ?
የባትሪ ዕድሜዎን ለማመቻቸት በንቃት የማይጠቀሙባቸውን መተግበሪያዎች መዝጋት ጥሩ ነው። ይህንን ከቅርብ ጊዜ የመተግበሪያዎች ምናሌ በማንሸራተት ወይም በመሳሪያው ውስጥ አብሮ የተሰራ ተግባር አስተዳዳሪን በመጠቀም ሊከናወን ይችላል። በተጨማሪም፣ አላስፈላጊ የጀርባ መተግበሪያን ማደስ እና የግፋ ማሳወቂያዎችን ማሰናከል የባትሪ ሃይልን ለመቆጠብ ይረዳል።
መደምደሚያ
ሁሉም መተግበሪያዎችዎ ክፍት መሆናቸው ምቾቶችን ሊሰጥ ቢችልም፣ በባትሪ ዕድሜ ዋጋ ይመጣል። መሣሪያዎ ቀኑን ሙሉ እንደሚቆይ ለማረጋገጥ በአገልግሎት ላይ ያልሆኑ መተግበሪያዎችን መዝጋት ጥሩ ነው። የእርስዎን መተግበሪያዎች በማስተዳደር እና የመሣሪያዎን ቅንብሮች በማመቻቸት በተግባራዊነት እና በባትሪ ቅልጥፍና መካከል ሚዛን መጠበቅ ይችላሉ።
በየጥ
ጥ፡ ሲፒዩ ሃይል ምንድን ነው?
መ፡ ሲፒዩ ሃይል የመሳሪያው ማዕከላዊ ፕሮሰሲንግ ዩኒት (ሲፒዩ) ሊያቀርበው የሚችለውን የማቀናበር አቅም መጠን ያመለክታል። ተግባራትን በፍጥነት እና በብቃት እንዴት ማከናወን እንደሚቻል ይወስናል.
ጥ፡ RAM ምንድን ነው?
መ፡ ራም ወይም ራንደም አክሰስ ሜሞሪ፣ መረጃ በሲፒዩ በፍጥነት እንዲደርስ የሚያስችል የኮምፒዩተር ማህደረ ትውስታ አይነት ነው። ሲፒዩ ተግባሮችን ለማከናወን የሚያስፈልገውን መረጃ ለጊዜው ለማከማቸት ይጠቅማል።
ጥ፡ የበስተጀርባ ተግባራት ምንድን ናቸው?
መ: የበስተጀርባ ተግባራት አፕሊኬሽኖች በተጠቃሚው በንቃት ጥቅም ላይ በማይውሉበት ጊዜ የሚያከናውኗቸውን ሂደቶች ወይም እንቅስቃሴዎች ያመለክታሉ። እነዚህ ተግባራት የሚያድስ ውሂብን፣ ማሳወቂያዎችን መቀበል ወይም ይዘትን ማዘመንን ሊያካትቱ ይችላሉ።