ኮቪድ ለረጅም ጊዜ ጉዳት ያደርሳል?

ኮቪድ የረጅም ጊዜ ጉዳት ያስከትላል?
እየተካሄደ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መሀል፣ ቫይረሱ ሊያስከትል የሚችለውን የረዥም ጊዜ ተፅዕኖ ስጋት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ መጥቷል። ሳይንቲስቶች እና የህክምና ባለሙያዎች ልብ ወለድ ኮሮናቫይረስን ማጥናታቸውን ሲቀጥሉ፣ በእርግጥም በአንዳንድ ግለሰቦች ላይ የረዥም ጊዜ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል እያወቁ ነው።
ኮቪድ-19 ምንድን ነው?
ኮቪድ-19፣ አጭር የኮሮና ቫይረስ በሽታ 2019፣ በከባድ አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት ኮሮናቫይረስ 2 (SARS-CoV-2) የሚመጣ ተላላፊ በሽታ ነው። በዋነኛነት የሚተላለፈው በበሽታው የተያዘ ሰው ሲያስል፣ ሲያስል ወይም ሲያወራ በመተንፈሻ አካላት ጠብታዎች ነው።
የኮቪድ-19 ፈጣን ውጤቶች ምንድናቸው?
ለብዙ ግለሰቦች ኮቪድ-19 እንደ ትኩሳት፣ ሳል እና ድካም ያሉ ምልክቶች ያሉበት ቀላል ህመም ሆኖ ያሳያል። ይሁን እንጂ በከባድ ሁኔታዎች ወደ የሳንባ ምች, አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት ጭንቀት (ARDS) እና አልፎ ተርፎም ሞት ሊያስከትል ይችላል.
የረጅም ጊዜ ተፅእኖዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ?
በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ኮቪድ-19 በሰውነት ውስጥ ባሉ የተለያዩ የአካል ክፍሎች እና ስርዓቶች ላይ የረጅም ጊዜ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። ብዙ ጊዜ ከሚዘገበው የረዥም ጊዜ ተጽእኖ አንዱ የሳንባ ጉዳት ሲሆን ይህም የሳንባ ሥራን ይቀንሳል እና የማያቋርጥ የመተንፈስ ችግር ያስከትላል. በተጨማሪም ኮቪድ-19 የልብ ጡንቻዎችን ማቃጠል እና ያልተለመደ የልብ ምትን ጨምሮ ከልብ ችግሮች ጋር ተያይዟል።
ኮቪድ-19 አእምሮን ሊጎዳ ይችላል?
አዎ፣ ኮቪድ-19 የነርቭ ውጤቶችን ሊያስከትል ይችላል። አንዳንድ ግለሰቦች ከህመሙ አጣዳፊ ደረጃ ካገገሙ በኋላም የማያቋርጥ ራስ ምታት፣ ማዞር እና ትኩረትን የመሰብሰብ ችግር እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል። እንደ ስትሮክ እና ኤንሰፍላይትስ ያሉ በጣም ከባድ የሆኑ የነርቭ ችግሮችም ነበሩ።
ሁሉም ሰው የረጅም ጊዜ ጉዳት አደጋ ላይ ነው?
ማንም ሰው በኮቪድ-19 የረዥም ጊዜ ተጽእኖ ሊያጋጥመው ቢችልም፣ የተወሰኑ ቡድኖች ለከፋ አደጋ ተጋላጭ ናቸው። በዕድሜ የገፉ ሰዎች፣ ቀደም ሲል የነበሩ የጤና እክሎች ያለባቸው ግለሰቦች እና በቫይረሱ የተያዙ ከባድ ጉዳዮች ያጋጠሟቸው ሰዎች ለረጅም ጊዜ የጤና መዘዝ ይጋለጣሉ።
ለማጠቃለል ያህል፣ ኮቪድ-19 በእርግጥም በተለያዩ የሰውነት አካላት እና ስርዓቶች ላይ የረጅም ጊዜ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። አብዛኛዎቹ ግለሰቦች ሙሉ በሙሉ ቢያገግሙም፣ የቫይረሱን የረዥም ጊዜ ውጤቶች ማወቅ እና መፍትሄ መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። የእነዚህን ተፅእኖዎች መጠን እና የቆይታ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት እንዲሁም ለተጎዱት ተገቢውን ህክምና እና ጣልቃገብነት ለማዘጋጀት ቀጣይ ምርምር እና ክትትል አስፈላጊ ነው።