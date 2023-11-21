ቢል ጌትስ በ Walmart ውስጥ አክሲዮን አለው?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ፣ የማይክሮሶፍት መስራች ቢል ጌትስ ስለ ዋልማርት አክሲዮን ባለቤትነት የሚናፈሱ ብዙ ወሬዎች አሉ። ጌትስ በዓለም ላይ ካሉት ሀብታም ግለሰቦች አንዱ በመሆኑ ሰዎች ስለእርሱ የኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮ ለማወቅ ቢጓጉ ምንም አያስደንቅም። ስለዚህ ከእነዚህ ግምቶች በስተጀርባ ያለውን እውነት እንመርምር።
እውነታው
እንደ የቅርብ ጊዜው መረጃ፣ ቢል ጌትስ በ Walmart ውስጥ ምንም አክሲዮን የለውም። ጌትስ በኢንቨስትመንት ኩባንያው ካስኬድ ኢንቬስትመንት ኤልኤልሲ በኩል በተለያዩ ኩባንያዎች ከፍተኛ ኢንቨስት ቢያደርግም፣ ዋልማርት ከእነዚህ ውስጥ የለም። ካስኬድ ኢንቨስትመንት በዋናነት እንደ ቴክኖሎጂ፣ ኢነርጂ እና መስተንግዶ ባሉ የተለያዩ ዘርፎች ላይ ያተኩራል፣ ነገር ግን ግዙፉን የችርቻሮ ሽያጭ በኢንቨስትመንት ስትራቴጂው ውስጥ አላካተተም።
በየጥ:
ጥ፡ የአክሲዮን ባለቤትነት ምንድን ነው?
መ: የአክሲዮን ባለቤትነት በአንድ ኩባንያ ውስጥ የአክሲዮን ባለቤትነትን ያመለክታል። አንድ ግለሰብ ወይም አካል በኩባንያው ውስጥ አክሲዮን ሲኖራቸው, ከፊል ባለቤት ይሆናሉ እና አንዳንድ መብቶችን እና መብቶችን የማግኘት መብት አላቸው, ለምሳሌ የመምረጥ መብቶች እና እምቅ ክፍፍሎች.
ጥ፡ ቢል ጌትስ ማነው?
መ: ቢል ጌትስ ታዋቂ አሜሪካዊ የንግድ ማግኔት፣ የሶፍትዌር ገንቢ እና በጎ አድራጊ ነው። ከዓለም ታላላቅ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች አንዱ የሆነውን የማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽንን በማቋቋም እስከ 2000 ድረስ በዋና ሥራ አስፈጻሚነት አገልግለዋል።ጌትስ በቢል እና ሜሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን አማካይነት ለኮምፒዩተር ኢንደስትሪ ላበረከቱት ጉልህ አስተዋጾ እና በጎ አድራጎት ጥረቶቹ በብዙዎች ይታወቃሉ።
ጥ፡ Walmart ምንድን ነው?
መልስ፡ Walmart Inc. ዋና መሥሪያ ቤቱን በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኝ ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ነው። የሃይፐር ማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች፣ እና የግሮሰሪ መደብሮችን በመላው ዓለም ይሰራል። ዋልማርት በተመጣጣኝ ዋጋ በሰፊው በሚያመርታቸው ምርቶች የሚታወቅ ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉት ትላልቅ አሠሪዎች አንዱ ነው።
ቢል ጌትስ በንግዱ ዓለም ውስጥ ታዋቂ ሰው ቢሆንም፣ ወደ ኢንቨስትመንቱ ሲመጣ እውነታውን ከልብ ወለድ መለየት አስፈላጊ ነው። ምንም እንኳን ወሬዎች ቢኖሩም, ጌትስ በአሁኑ ጊዜ በ Walmart ውስጥ ምንም አክሲዮን አልያዘም. ይሁን እንጂ የኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮዎች በጊዜ ሂደት ሊለወጡ እንደሚችሉ ልብ ሊባል የሚገባው ነው, ስለዚህ የእያንዳንዱን ግለሰብ ኢንቬስትሜንት በተመለከተ ወቅታዊ መረጃን ሁልጊዜ ወቅታዊ ማድረግ ጥሩ ነው.