አማዞን ሰራተኞችን ከዋልማርት በተሻለ ሁኔታ ያስተናግዳል?
የትኛው የችርቻሮ ችርቻሮ ለሠራተኞቹ የተሻለ የሥራ ሁኔታን እንደሚሰጥ በሚመለከት በሚካሄደው ክርክር፣ Amazon እና Walmart ብዙውን ጊዜ እርስ በርስ ይጋጫሉ። ሁለቱም ኩባንያዎች ከፍተኛ የሰው ኃይል አላቸው እና የችርቻሮ ኢንዱስትሪን ይቆጣጠራሉ, ነገር ግን ለሠራተኞች አያያዝ ያላቸው አቀራረቦች በጣም የተለያየ ናቸው. ወደ ርዕሰ ጉዳዩ እንመርምር እና የሚለያዩዋቸውን ቁልፍ ነገሮች እንመርምር።
የሥራ ቦታ ሁኔታዎች; ወደ የስራ ቦታ ሁኔታ ስንመጣ፣ አማዞን ቀደም ባሉት ጊዜያት ለሚጠብቀው እና ከፍተኛ የስራ አካባቢ ትችት አጋጥሞታል። የረዥም ሰአታት ሪፖርቶች፣ የሰውነት ጉልበት የሚጠይቁ ስራዎች እና ጥብቅ ምርታማነት ኢላማዎች ስለሰራተኛው ደህንነት ስጋት ፈጥረዋል። በሌላ በኩል ዋልማርት በቅርብ ዓመታት ውስጥ የሥራ ሁኔታን ለማሻሻል ጥረት አድርጓል, እንደ የደመወዝ ጭማሪ እና የተሻሻሉ የመርሃግብር ልምዶችን የመሳሰሉ እርምጃዎችን በመተግበር ላይ.
ማካካሻ እና ጥቅማ ጥቅሞች; ከማካካሻ አንፃር, ሁለቱም ኩባንያዎች ተወዳዳሪ ደመወዝ ይሰጣሉ, ነገር ግን Amazon ትንሽ ከፍያለ የመነሻ ደሞዝ የመክፈል አዝማሚያ አለው. በተጨማሪም Amazon የጤና እንክብካቤን፣ የጡረታ ዕቅዶችን እና የሰራተኞች ቅናሾችን ጨምሮ አጠቃላይ የጥቅማጥቅሞችን ፓኬጆችን ይሰጣል። ዋልማርትም ተመሳሳይ ጥቅማጥቅሞችን ይሰጣል፣ ምንም እንኳን አንዳንዶች እንደ አማዞን ለጋስ ላይሆኑ ይችላሉ ብለው ይከራከራሉ።
የሰራተኛ እድገት; የሙያ እድገት እድሎች በሠራተኛ እርካታ ውስጥ ወሳኝ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ. አማዞን ከውስጥ በማስተዋወቅ እና ሰራተኞችን እንዲያሳድጉ እና ችሎታቸውን እንዲያሳድጉ እድሎችን በመስጠት መልካም ስም አለው። በሌላ በኩል ዋልማርት በተወሰኑ የዕድገት ዕድሎች ተወቅሷል፣ አንዳንድ ሠራተኞች ዝቅተኛ ደሞዝ በሚከፈላቸው ቦታዎች ላይ እንደተቀረቀሩ ይሰማቸዋል።
የስራ-ህይወት ሚዛን፡- ጤናማ የስራ እና የህይወት ሚዛንን ማሳካት ለብዙ ሰራተኞች አሳሳቢ ነው። አማዞን በሚያስፈልገው የስራ መርሃ ግብሮች ላይ ትችት ገጥሞታል, ይህም ሰራተኞች አጥጋቢ የስራ እና የህይወት ሚዛን እንዲጠብቁ ፈታኝ ያደርገዋል. ዋልማርት ሰራተኞቻቸው በስራ ሰዓታቸው ላይ የበለጠ ቁጥጥር እንዲኖራቸው በማድረግ የበለጠ ተለዋዋጭ የፕሮግራም አወጣጥ ልምዶችን በመተግበር ችግሩን ለመፍታት ጥረት አድርጓል።
በየጥ:
ጥ፡- “በሥራ ቦታ ሁኔታዎች” ማለት ምን ማለት ነው?
መ: የስራ ቦታ ሁኔታዎች ሰራተኞች ስራቸውን የሚያከናውኑበትን አካላዊ እና ስነ-ልቦናዊ አካባቢን ያመለክታሉ. ይህ እንደ ደህንነት፣ የስራ ጫና እና አጠቃላይ የስራ ሁኔታን የመሳሰሉ ሁኔታዎችን ያጠቃልላል።
ጥ፡- “የእድገት እድሎች” ምንድን ናቸው?
መ፡ የዕድገት እድሎች ሰራተኞቻቸው በሙያቸው እንዲራመዱ፣ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን ሚናዎች እንዲወስዱ እና በኩባንያው ውስጥ ያላቸውን ሃላፊነት እንዲጨምሩ ዕድሎችን ያመለክታሉ።
ጥ: - "የሥራ-ህይወት ሚዛን" በሠራተኞች ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ: የስራ-ህይወት ሚዛን በሠራተኛው የሥራ ግዴታዎች እና በግል ሕይወት መካከል ያለውን ሚዛን ያመለክታል። ጤናማ የስራ ህይወት ሚዛን ለሰራተኞች ደህንነት አስፈላጊ ነው, ምክንያቱም ግለሰቦች ሙያዊ ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ እና ለግል እንቅስቃሴዎች እና ግንኙነቶች ጊዜ ሲኖራቸው.
በማጠቃለያው, ሁለቱም Amazon እና Walmart የሰራተኞችን ህክምና ለማሻሻል ጥረት ቢያደርጉም, በሁለቱ መካከል ጉልህ ልዩነቶች አሉ. የአማዞን ከፍተኛ የመነሻ ደሞዝ እና በሙያ እድገት ላይ ያለው ትኩረት ለአንዳንዶች ትኩረት የሚስብ ሊሆን ይችላል፣ነገር ግን በስራ ቦታ ሁኔታዎች እና በስራ-ህይወት ሚዛን ላይ ያሉ ስጋቶች አሁንም አሉ። በሌላ በኩል ዋልማርት እነዚህን ስጋቶች ለመፍታት እርምጃዎችን ወስዷል፣ነገር ግን አንዳንዶች ጥቅሞቻቸው እና የዕድገት እድሎቻቸው እንደ አማዞን ጥሩ ላይሆኑ እንደሚችሉ ይከራከራሉ። በመጨረሻም፣ አማዞን ሰራተኞችን ከዋልማርት በተሻለ ሁኔታ እንደሚይዝ መልሱ ተጨባጭ እና በግለሰብ ቅድሚያዎች እና አመለካከቶች ላይ የተመሰረተ ነው።