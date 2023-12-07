ማጠቃለያ:
በአሁኑ ጊዜ በተለምዶ ቲ ሬክስ በመባል የሚታወቀው የታይራንኖሳርረስ ሬክስ መኖር ሳይንቲስቶችን እና አድናቂዎችን የሳበ ርዕስ ነው። ዝርያው በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት መጥፋት ቢጀምርም፣ አልፎ አልፎ የቲ ሬክስ ሕዝብ ሊኖር እንደሚችል የሚጠቁሙ የይገባኛል ጥያቄዎች እና ንድፈ ሐሳቦች አሉ። ይህ መጣጥፍ ቲ ሬክስ አሁንም አለ ወይ የሚለውን ጥያቄ ውስጥ ያስገባል፣ ሳይንሳዊ ማስረጃዎችን፣ የባለሙያዎችን አስተያየት እና በዚህ አስገራሚ ርዕስ ዙሪያ ያሉ የተለመዱ የተሳሳቱ አመለካከቶችን ይመረምራል።
ቲ ሬክስ አሁንም አለ?
ዛሬ በምድር ላይ የሚንከራተተው ህያው ቲ ሬክስ ሀሳብ ከሳይንስ ልቦለድ ፊልም የወጣ ነገር ሊመስል ይችላል ነገርግን የብዙዎችን ሀሳብ ገዝቷል። ነገር ግን፣ ቲ ሬክስ ከ65 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ከXNUMX ሚሊዮን ዓመታት በፊት እንደጠፋ፣ ከአብዛኞቹ ዳይኖሰርቶች ጋር፣ በከባድ የአስትሮይድ ተጽዕኖ ምክንያት እንደጠፋ ሳይንሳዊው መግባባት በጥብቅ ይገልጻል።
ሳይንሳዊ ማስረጃዎች፡-
የቅሪተ አካል ተመራማሪዎች የቲ ሬክስን ቅሪተ አካል ታሪክ በሰፊው አጥንተዋል፣ መጥፋትንም የሚደግፉ ብዙ ማስረጃዎችን አቅርበዋል። የቲ ሬክስ ቅሪተ አካላት ከኋለኛው ቀርጤስ ዘመን ጀምሮ ባሉት የሮክ ንብርብሮች ውስጥ ብቻ ተገኝተዋል፣ ይህም ከአሁን በኋላ አይኖሩም የሚለውን አስተሳሰብ የበለጠ ያጠናክራል። በቅርብ ጊዜ የቲ ሬክስ ቅሪተ አካላት አለመኖራቸው ወይም ተአማኒነት ያላቸው ዕይታዎች መጥፋትን በጥብቅ ይጠቁማል።
የባለሙያዎች አስተያየት፡-
በፓሊዮንቶሎጂ እና በዝግመተ ለውጥ ባዮሎጂ ውስጥ ግንባር ቀደም ባለሙያዎች ቲ ሬክስ መጥፋትን በአንድ ድምፅ ይስማማሉ። የሳይንስ ማህበረሰቡ ያሉትን ማስረጃዎች በጥልቀት መርምሯል እና በህይወት ያሉ የቲ ሬክስ ግለሰቦች መኖራቸውን የሚደግፍ ምንም አይነት ተዓማኒነት ያለው ማስረጃ አላገኘም። በሕይወት የሚተርፍ የቲ ሬክስ ህዝብ ሀሳብ በጣም የማይመስል እና ሳይንሳዊ ታማኝነት የለውም ተብሎ ይታሰባል።
የተለመዱ የተሳሳቱ አመለካከቶች፡-
በቲ ሬክስ ላይ ያለውን እምነት የሚያራምደው አንድ የተለመደ የተሳሳተ ግንዛቤ “የጠፋ” እና “አደጋ የተጋረጠ” በሚለው ቃላቶች መካከል ያለው ግራ መጋባት ነው። እንደ ቲ ሬክስ ያሉ የጠፉ ዝርያዎች ከአሁን በኋላ ምንም አይነት ህይወት ያላቸው ግለሰቦች የሉትም ፣እሱ ግን ሊጠፉ የተቃረቡ ዝርያዎች የመጥፋት አደጋ ተጋርጦባቸዋል ነገር ግን አሁንም በሕይወት የተረፉ ህዝቦች አሏቸው። በተጨማሪም፣ የተሳሳቱ መለያዎች፣ ማጭበርበሮች እና ስሜት ቀስቃሽ ዘገባዎች የሕያዋን ቲ ሬክስ አፈ ታሪክ እንዲቀጥል አስተዋፅዖ አድርገዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ በቲ ሬክስ ሕያውነት ላይ እምነት የሚጣልባቸው ዕይታዎች ነበሩ?
መ፡ አይ፣ ስለ ቲ ሬክስ ምንም ተአማኒነት ያለው እይታ ወይም በሳይንሳዊ የተረጋገጠ ማስረጃ የለም። የእይታ ሪፖርቶች ብዙውን ጊዜ የተሳሳተ መለያዎች ፣ ማጭበርበሮች ወይም ምናባዊ ማጋነን ይሆናሉ።
ጥ፡ ቲ ሬክስ ወደ ተለየ ዝርያ ሊለወጥ ይችል ነበር?
መ፡ የዝግመተ ለውጥ ሂደቶች በሚሊዮን የሚቆጠሩ አመታትን ይወስዳሉ፣ እና የቅሪተ አካላት መዝገብ በግልፅ እንደሚያሳየው ቲ ሬክስ ምንም አይነት የታወቀ ዘር ሳይኖር እንደጠፋ ነው። ስለዚህ፣ ቲ ሬክስ ወደ ተለየ ዝርያ መፈጠሩ በጣም የማይመስል ነገር ነው።
ጥ: - ዛሬም ያሉ ሌሎች ዳይኖሰርቶች አሉ?
መ፡ አይ፣ ቲ ሬክስን ጨምሮ ሁሉም የአቪያን ያልሆኑ ዳይኖሰርቶች ጠፍተዋል ተብሎ ይታመናል። ነገር ግን፣ ዘሮቻቸው፣ አእዋፍ፣ ከቅድመ ታሪክ ዘመዶቻቸው ጋር የጋራ የዘር ግንድ ስለሚኖራቸው ሕያው ዳይኖሰርስ ይቆጠራሉ።
ለማጠቃለል ያህል፣ የሕያው ቲ ሬክስ ሀሳባችንን ሊይዝ ቢችልም፣ ሳይንሳዊ ማስረጃዎች፣ የባለሙያዎች አስተያየቶች እና የተለመዱ የተሳሳቱ አመለካከቶች ሁሉ ቲ ሬክስ ከሚሊዮን አመታት በፊት መጥፋቱን ያመለክታሉ። የእነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት መማረክ ሳይንሳዊ ምርምርን ማነሳሳቱን እና የህዝቡን ሀሳብ መያዙን ቀጥሏል፣ለአሁን ግን ቲ ሬክስ በቅሪተ አካላት እና በጋራ ሀሳባችን ብቻ ተጠብቆ ያለፈ ታሪክ ነው።
ምንጮች:
- የስሚዝሶኒያ ብሔራዊ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም; https://naturalhistory.si.edu/exhibits/forensic-fossils/forensic-fact-check/forensic-fact-check-did-t-rex-live-geologically-recently
- የአሜሪካ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም; https://www.amnh.org/exhibitions/dinosaurs-ancient-fossils-new-discoveries/extinction/what-happened-to-the-dinosaurs