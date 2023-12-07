Neko እንደ ፀጉር ይቆጠራል?

ማጠቃለያ:
ኔኮ እንደ ፀጉር ይቆጥራል ወይ የሚለው ጥያቄ በጸጉሩ ማህበረሰብ ውስጥ የክርክር ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። አንዳንዶች ኔኮስ በአንትሮፖሞርፊክ ባህሪያቸው በፉሪዎች ጃንጥላ ስር ይወድቃሉ ብለው ሲከራከሩ ሌሎች ደግሞ ኔኮስ እንደ የተለየ አካል መቆጠር አለበት ብለው ያምናሉ። ይህ ጽሑፍ በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉትን የተለያዩ አመለካከቶች ለመዳሰስ፣ ግንዛቤዎችን፣ ምርምሮችን እና ትንታኔዎችን በማቅረብ በውይይቱ ላይ ብርሃን ለመፍጠር ያለመ ነው።
መግቢያ:
የፉሪየስ ጽንሰ-ሀሳብ የሚያጠነጥነው በሰው አንትሮፖሞርፊክ የእንስሳት ገጸ-ባህሪያት ላይ ፍላጎት ባላቸው ግለሰቦች ላይ ነው። እነዚህ ገፀ-ባህሪያት ከቀላል የእንስሳት-ሰው ድቅል እስከ ውስብስብ እና ምናባዊ ፈጠራዎች ሊደርሱ ይችላሉ። ይሁን እንጂ የድመት መሰል ባህሪ ያላቸው ሰዎች ተደርገው የሚታዩት ኔኮስን ማካተት በጸጉሩ ማህበረሰብ ውስጥ ክርክር አስነስቷል።
Furries እና Nekosን መግለፅ፡-
- Furries: Furries ከአንትሮፖሞርፊክ የእንስሳት ገጸ-ባህሪያት ጋር ቅርበት ያላቸው ግለሰቦች ናቸው. እንደ ስነ ጥበብ ስራ፣ ሚና መጫወት፣ ወይም በፉሪ ፋንዶም ዙሪያ ያተኮሩ የአውራጃ ስብሰባዎችን መገኘት በመሳሰሉ ተግባራት ላይ ሊሳተፉ ይችላሉ።
– Nekos: Nekos፣ “ድመት” ከሚለው የጃፓንኛ ቃል የተወሰደ፣ የሰው እና የድመት ባህሪያት ያላቸው ገፀ-ባህሪያት ናቸው። ብዙውን ጊዜ በድመት ጆሮ፣ ጅራት እና አልፎ አልፎ የድመት መሰል ባህሪያትን ያሳያሉ።
የኒኮስ ክርክሮች እንደ ቁጣ፡
1. አንትሮፖሞርፊክ ባህሪያት፡- ኔኮስ በሰው እና በእንስሳት መካከል ያለውን መስመር በማደብዘዝ አንትሮፖሞርፊክ ባህሪያት አሉት። ይህ ተመሳሳይ ባህሪያት ባላቸው ገጸ-ባህሪያት ላይ ፍላጎት ያላቸውን የፉሪየስ ዋና ጽንሰ-ሀሳብ ጋር ይጣጣማል.
2. የፉሪ ማህበረሰብ ተቀባይነት፡- ብዙ ፀጉሮች ኔኮስን እንደ ማህበረሰባቸው አካል አድርገው ይቀበላሉ፣ የአንትሮፖሞርፊክ ገፀ-ባህሪያትን ልዩነት ያቅፋሉ። ይህ ተቀባይነት ኔኮስ እንደ የፉሪቶች ስብስብ እንደሚቆጠር ይጠቁማል.
ኔኮስን እንደ ቁጣ የሚቃወሙ ክርክሮች፡-
1. የሰው የበላይነት፡- ኔኮስ በዋነኛነት የተገለጹት ትናንሽ የድመት መሰል ባህሪያት ያላቸው ሰዎች ተደርገው የሚታዩ ሲሆን ከእንስሳዊ ባህሪያቸው ይልቅ ሰብአዊ ጎናቸውን በማጉላት ነው። ይህ ልዩነት ከተለምዷዊ ፀጉራማዎች ይለያቸዋል, እነሱም ብዙውን ጊዜ የሰዎች እና የእንስሳት ባህሪያት የበለጠ ሚዛናዊ ናቸው.
2. የባህል አመጣጥ፡- ኔኮስ ከጃፓን ባሕል የመነጨ ሲሆን ብዙ ጊዜ ከአኒም እና ማንጋ ጋር ይያያዛል። አንዳንዶች ኔኮስን እንደ ጸጉራማ መፈረጅ ልዩ የሆነ የባህል አውድ እና ጥበባዊ ውክልናቸውን ችላ ይሉታል ብለው ይከራከራሉ።
ምርምር እና ግንዛቤ;
በተለይ የኔኮስን በፀጉራማ ማህበረሰብ ውስጥ ማካተትን የሚዳስስ የአካዳሚክ ጥናት ውስን ቢሆንም፣ ተጨባጭ ማስረጃዎች እና የመስመር ላይ ውይይቶች አንዳንድ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ብዙ ፀጉሮች ለኔኮስ ያላቸውን አድናቆት ይገልፃሉ፣ ብዙ ጊዜ በኪነ ጥበብ ስራቸው፣ ታሪኮቻቸው እና በተጫዋች ተግባራቶቻቸው ውስጥ ያካትቷቸዋል። ይህ የሚያመለክተው ቢያንስ በፀጉራማ ማህበረሰብ ውስጥ ኔኮስ በአጠቃላይ እንደ ሰፊው ጸጉራማ ፋንዶም አካል ነው።
በየጥ:
ጥ: አንድ ሰው ፀጉራም እና ኔኮ ሊሆን ይችላል?
መ፡ አዎ፣ ግለሰቦች እንደ ፉሪ እና ኔኮስ ሊለዩ ይችላሉ። አንዳንድ ፀጉሮች ለኔኮስ የተለየ ቅርበት ሊኖራቸው ይችላል እና የድመት መሰል ባህሪያትን ወደ ራሳቸው ፉርሶናስ (የግል ፀጉራማ ገጸ-ባህሪያት) ውስጥ ለማካተት ይመርጣሉ።
ጥ፡ ኔኮስ ለጸጉር ማህበረሰብ ብቻ ነው?
መ፡ አይ፣ ኔኮስ ከጸጉር ማህበረሰብ ባሻገር በተለይም በአኒሜ እና በማንጋ ፋንዶም ተወዳጅነትን አትርፏል። ከፀጉራማዎች ጋር ተመሳሳይነት ሊጋሩ ቢችሉም ኔኮስ ከፀጉራማ አድናቂዎች ተለይተው ሊኖሩ ይችላሉ።
ማጠቃለያ:
ኔኮስ እንደ ፀጉር መቁጠር አለመሆኑ ጥያቄው ተጨባጭ እና ለትርጉም ክፍት ሆኖ ይቆያል። አንዳንዶች አንትሮፖሞርፊክ ባህሪያቸው ከፀጉራማ ማህበረሰብ ጋር እንደሚያመሳስላቸው ሲከራከሩ፣ ሌሎች ደግሞ የሰው ባህሪያቸውን እና ባህላዊ መገኛቸውን ያጎላሉ። በስተመጨረሻ፣ የኒኮስ ተቀባይነት እና ማካተት በጸጉር ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ልዩነት እና ፈጠራን ያጎላል።