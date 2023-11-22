Walmart ከለቀቅክ 401kህን ታገኛለህ?
የጡረታ ቁጠባን በተመለከተ፣ ብዙ ሰራተኞች በቀጣሪያቸው ስፖንሰር ባደረገው 401k እቅድ ላይ ይተማመናሉ። ነገር ግን፣ በ Walmart ስራዎን ለመተው ከወሰኑ የእርስዎ 401k ምን ይሆናል? እስቲ ይህን ጥያቄ እንመርምርና በጉዳዩ ላይ የተወሰነ ግልጽነት እናቅርብ።
401k ምንድን ነው?
401k በአሰሪዎች ለሰራተኞቻቸው የሚያቀርበው የጡረታ ቁጠባ እቅድ ነው። ግለሰቦች የደመወዛቸውን የተወሰነ ክፍል ለግብር ጥቅም ኢንቨስትመንት አካውንት እንዲያዋጡ ያስችላቸዋል። ቀጣሪዎች አብዛኛውን ጊዜ የእነዚህን መዋጮዎች መቶኛ ያዛምዳሉ፣ ይህም ሰራተኞች የጡረታ ቁጠባቸውን በፍጥነት እንዲያሳድጉ ይረዳቸዋል።
ዋልማርትን ካቋረጡ የእርስዎ 401k ምን ይሆናል?
ስራዎን በ Walmart ከለቀቁ ለ 401kዎ ብዙ አማራጮች አሉዎት። ባለበት ለመተው መምረጥ ይችላሉ፣ ይህ ማለት ገንዘቦቻችሁን በWalmart 401k እቅድ ውስጥ ማስቀመጥ ይችላሉ። እንደአማራጭ፣ ብቁ ከሆነ ወደ ግለሰብ የጡረታ አካውንት (IRA) ማሸጋገር ወይም ወደ አዲሱ የአሰሪዎ የጡረታ እቅድ ማስተላለፍ ይችላሉ።
Walmart ከለቀቀ 401kህን ማውጣት ትችላለህ?
አዎ፣ Walmart ካቋረጡ 401kዎን ማውጣት ይችላሉ። ሆኖም ግን በአጠቃላይ የታክስ አንድምታ እና ቅጣቶች በመኖሩ አይመከርም። የጡረታ ዕድሜ (401 ½ ዓመት) ከመድረሱ በፊት የእርስዎን 59k ገንዘብ ማውጣት የገቢ ታክስን በማስወጣት መጠን እና እንዲሁም 10% ቀደም ብሎ የመውጣት ቅጣትን ሊያስከትል ይችላል።
በእርስዎ 401k ላይ የመንከባለል ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
የእርስዎን 401k ወደ IRA ወይም ሌላ የአሰሪ ጡረታ እቅድ ማውጣት ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። በመጀመሪያ፣ የጡረታ ቁጠባዎ በታክስ የዘገየ እድገት እንዲቀጥል ያስችለዋል። በተጨማሪም፣ የጡረታ ሂሳቦችን በማዋሃድ ስለ ኢንቨስትመንቶችዎ የበለጠ ግልጽ የሆነ አጠቃላይ እይታ እንዲኖርዎት እና የአስተዳደር ክፍያዎችን ሊቀንሱ ይችላሉ።
በማጠቃለያው፣ Walmartን ለማቆም ከወሰኑ፣ ለእርስዎ 401k አማራጮች አሉዎት። ለወደፊት ፋይናንሺያልዎ የተሻለውን የእርምጃ አካሄድ በጥንቃቄ ማጤን ወሳኝ ነው። ከፋይናንስ አማካሪ ጋር መማከር በልዩ ሁኔታዎ ላይ በመመስረት ግላዊ መመሪያ ሊሰጥ ይችላል። ያስታውሱ፣ የእርስዎ 401k ምቹ ጡረታን ለመጠበቅ አስፈላጊ መሣሪያ ነው፣ ስለዚህ ጥቅሞቹን ከፍ ለማድረግ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ያድርጉ።