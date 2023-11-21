አሁንም በአውሮፕላን ላይ ጭምብል ማድረግ አለብኝ?
ዓለም ከ COVID-19 ወረርሽኝ ወረርሽኝ ቀስ በቀስ እየወጣች ስትሄድ ፣ ብዙ ሰዎች በአውሮፕላን ሲጓዙ አሁንም ጭምብል ማድረግ አለባቸው ብለው እያሰቡ ነው። ክትባቶች እየወጡ በመሆናቸው እና እገዳዎች በአንዳንድ አካባቢዎች እየቀለሉ ሲሄዱ፣ አንዳንድ የጥንቃቄ እርምጃዎችን አስፈላጊነት መጠራጠር ተፈጥሯዊ ነው። ነገር ግን በአውሮፕላን ውስጥ ማስክን ማድረግ እራስዎን እና ሌሎችን ከቫይረሱ ለመጠበቅ አሁንም ወሳኝ መሆኑን ባለሙያዎች አጥብቀው ይመክራሉ።
በአውሮፕላን ውስጥ ጭምብል ማድረግ ለምን አስፈለገኝ?
የአየር ጉዞ ከሌሎች ጋር ለረጅም ጊዜ መቅረብን ያካትታል ይህም የቫይረስ ስርጭትን ይጨምራል. ጭምብሎች እንደ ማገጃ ይሠራሉ, የመተንፈሻ ጠብታዎች እንዳይስፋፉ እና ተላላፊ ቅንጣቶችን ወደ ውስጥ የመተንፈስ እድልን ይቀንሳል. በተለይም አየር ማናፈሻ ያን ያህል ውጤታማ ላይሆን በሚችል በተዘጉ ቦታዎች ውስጥ በጣም አስፈላጊ ናቸው.
ምን ዓይነት ጭንብል መልበስ አለብኝ?
የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) አፍንጫዎን እና አፍዎን የሚሸፍን በደንብ የሚስማማ ጭንብል እንዲለብሱ ይመክራል። ቢያንስ 95% የአየር ወለድ ቅንጣቶችን በማጣራት N95 የመተንፈሻ አካላት በጣም ውጤታማ እንደሆኑ ይቆጠራሉ። ይሁን እንጂ የቀዶ ጥገና ጭምብሎች እና ብዙ ሽፋኖች ያሉት የጨርቅ ጭምብሎችም ተስማሚ አማራጮች ናቸው.
ለየት ያሉ ነገሮች አሉ?
አንዳንድ አየር መንገዶች እንደ ትንንሽ ልጆች ወይም ጭንብል መልበስን አስቸጋሪ የሚያደርጉ የጤና እክል ያለባቸው ሰዎች ለተወሰኑ ግለሰቦች የተወሰኑ መስፈርቶች ወይም ነፃ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን መመሪያዎቻቸውን ለማክበር ከመጓዝዎ በፊት አየር መንገድዎን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው።
ምን ሌሎች ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለብኝ?
ጭንብል ከመልበስ በተጨማሪ በጤና ባለስልጣናት የተመከሩትን ሌሎች የደህንነት እርምጃዎችን መከተል አስፈላጊ ነው። እነዚህም እጅዎን በተደጋጋሚ በመታጠብ ወይም የእጅ ማጽጃን በመጠቀም ጥሩ የእጅ ንጽህናን መለማመድ፣ በተቻለ መጠን አካላዊ ርቀትን መጠበቅ እና ፊትዎን ከመንካት መቆጠብን ያካትታሉ።
በማጠቃለልዓለም ቀስ በቀስ ወደ መደበኛው ሁኔታ እየተመለሰች ባለችበት ወቅት የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል ጥንቃቄዎችን ማድረጉን መቀጠል አስፈላጊ ነው። በአውሮፕላን ላይ ጭምብል ማድረግ እራስዎን እና ሌሎችን ለመጠበቅ አስፈላጊ እርምጃ ሆኖ ይቆያል። መመሪያዎችን በመከተል እና መረጃን በማግኘት፣ ሁላችንም ለደህንነቱ የተጠበቀ እና ጤናማ የጉዞ ልምድን ማበርከት እንችላለን።