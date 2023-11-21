3 ኛ የሺንግልዝ ክትባት ያስፈልገኛል?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዋና ዜናዎችን መቆጣጠሩን እንደቀጠለ፣ ስለሌሎች የጤና ችግሮች መዘንጋት የለበትም። ከእነዚህ አሳሳቢ ጉዳዮች አንዱ ሺንግልዝ ነው፣ በቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ የሚመጣ የሚያሰቃይ የቫይረስ ኢንፌክሽን፣ እሱም ኩፍኝንም ያስከትላል። የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) እድሜያቸው 50 እና ከዚያ በላይ የሆናቸው ጎልማሶች ሺንግሪክስ በመባል የሚታወቀውን የሺንግልዝ ክትባት ሁለት ዶዝ እንዲወስዱ ይመክራል፣ ይህንን ሊያዳክም ከሚችለው ሁኔታ ለመከላከል። ሆኖም ግን, የሚነሳው የተለመደ ጥያቄ ሶስተኛው መጠን አስፈላጊ ስለመሆኑ ነው. ይህን ርዕስ የበለጠ እንመርምረው።
የሺንግልዝ ክትባት ምንድን ነው?
የሺንግልስ ክትባት ሺንግሪክስ በጣም ውጤታማ የሆነ የሽንኩርት እና ውስብስቦቹን ለመከላከል የሚረዳ ክትባት ነው። በሁለት መጠን ይሰጣል, ሁለተኛው መጠን ከመጀመሪያው ከሁለት እስከ ስድስት ወራት በኋላ ይሰጣል. ሺንግሪክስ እድሜያቸው 50 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ አዋቂዎች ይመከራል፣ ምንም እንኳን ቀደም ሲል የሺንግልዝ በሽታ ያለባቸው ወይም የቆየ የሺንግልዝ ክትባት ዞስታቫክስ ቢወስዱም።
ሦስተኛው መጠን ለምን አስፈላጊ ሊሆን ይችላል?
የሺንግሪክስ ሁለት-መጠን ሕክምና ከሺንግልስ ላይ ጠንካራ ጥበቃ ቢሰጥም, ጥናቶች እንደሚያሳዩት የክትባቱ ውጤታማነት በጊዜ ሂደት ሊቀንስ ይችላል. ሲዲሲ በአሁኑ ጊዜ መካከለኛ ወይም ከባድ የበሽታ መከላከያ ችግር ያለባቸው ግለሰቦች የመጀመሪያውን ባለ ሁለት መጠን ተከታታይ ካጠናቀቁ በኋላ ሶስተኛውን ክትባት እንዲወስዱ ይመክራል። ይህ ተጨማሪ መጠን የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅምን ለማጎልበት እና ለማራዘም ያለመ ሲሆን ይህም ከሺንግልዝ መከላከልን ይቀጥላል።
ሦስተኛውን መጠን ግምት ውስጥ ማስገባት ያለበት ማነው?
የሲ.ሲ.ዲ.ሲ በተለይ ጠንካራ የአካል ክፍሎች ንቅለ ተከላ፣ የሂሞቶፔይቲክ ስቴም ሴል ትራንስፕላንት ላደረጉ ወይም የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን በእጅጉ በሚያዳክሙ ሁኔታዎች ለተረጋገጡ ግለሰቦች ሶስተኛውን የሺንግሪክስ መጠን ይመክራል። በዚህ ምድብ ውስጥ እንደገቡ እና ሶስተኛው መጠን ለእርስዎ ተስማሚ መሆኑን ለመወሰን ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር መማከር አስፈላጊ ነው.
መደምደሚያ
አብዛኛዎቹ ግለሰቦች የሶስተኛ ጊዜ የሺንግልስ ክትባት ባይፈልጉም፣ የበሽታ መከላከል አቅም የሌላቸው ሰዎች ከሚሰጠው ተጨማሪ ጥበቃ ሊጠቀሙ ይችላሉ። እንደ ሁልጊዜው፣ የእርስዎን የግል ሁኔታ የሚገመግም እና ግላዊ ምክሮችን ከሚሰጥ የጤና እንክብካቤ ባለሙያ ጋር መማከር አስፈላጊ ነው። በመረጃ ይቆዩ፣ እንደተጠበቁ ይቆዩ እና ለጤንነትዎ ቅድሚያ ይስጡ።