ልጃገረዶች ለ STEM ፍላጎት ያጣሉ?

ማጠቃለያ:
ልጃገረዶች በSTEM (ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ሒሳብ) መስኮች ፍላጎታቸውን አጥተዋል ወይ የሚለው ጥያቄ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አሳሳቢ እና አከራካሪ ሆኖ ቆይቷል። ትክክለኛ መልስ ባይኖርም, የተለያዩ ጥናቶች እና ጥናቶች እንደሚያሳዩት ልጃገረዶች በትምህርታቸው እየገፉ ሲሄዱ በSTEM ላይ ያላቸው ፍላጎት እያሽቆለቆለ ነው. ይህ ጽሑፍ ለዚህ ማሽቆልቆል አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ነገሮች ለመዳሰስ፣ የተለመዱ የተሳሳቱ አመለካከቶችን ለመቀልበስ እና ብዙ ልጃገረዶች የSTEM መስኮችን እንዲከታተሉ ለማበረታታት የመፍትሄ ሃሳቦችን ለማቅረብ ያለመ ነው።
መግቢያ:
የSTEM መስኮች በወንዶች ቁጥጥር ስር ናቸው ፣ሴቶች ግን በጣም ዝቅተኛ ናቸው ። ይህንን የሥርዓተ-ፆታ ልዩነት ለማስተካከል ጥረት ሲደረግ፣ ልጃገረዶች ለምን በSTEM ላይ ፍላጎታቸውን እንደሚያጡ እና ይህን አዝማሚያ ለመቀልበስ ምን መደረግ እንዳለበት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ መጣጥፍ ለዚህ ውድቀት መንስኤ የሆኑትን ምክንያቶች በጥልቀት ያብራራል እና ስለ ጉዳዩ አጠቃላይ ትንታኔ ይሰጣል።
ለውድቀቱ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ምክንያቶች፡-
1. የተዛባ አመለካከት እና የሥርዓተ-ፆታ አድሏዊነት፡- የማህበረሰብ አመለካከቶች ብዙውን ጊዜ የSTEM መስኮችን ከወንድነት ጋር ያዛምዳሉ፣ ይህም ልጃገረዶች ተስፋ እንዲቆርጡ ወይም በእነዚህ ጎራዎች ውስጥ ያልተፈለገ ስሜት እንዲሰማቸው ያደርጋል። የሥርዓተ-ፆታ አድሏዊነት በተለያዩ መንገዶች ሊገለጽ ይችላል፣ የተዛባ የማስተማር ዘዴዎች፣ የሴት አርአያነት ጉድለት፣ እና በቅጥር ሂደቶች ውስጥ ያለ ንቃተ-ህሊና አድልዎ።
2. የተጋላጭነት እጦት፡- ብዙ ልጃገረዶች በአዳጊ እድሜያቸው ለSTEM ርእሰ ጉዳዮች በቂ ተጋላጭነት ላይኖራቸው ይችላል፣ ይህ ደግሞ በኋላ ላይ እነዚህን መስኮች ለመከታተል ፍላጎት ወይም እምነት ማጣት ያስከትላል። የSTEM ግብዓቶች፣ ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች እና የትምህርት እድሎች የተገደበ ተደራሽነት ይህንን ጉዳይ የበለጠ ሊያባብሰው ይችላል።
3. የተዛማጅነት እጥረት፡- ልጃገረዶች የSTEM ርዕሰ ጉዳዮችን የገሃዱ ዓለም አፕሊኬሽኖች እና ተጽእኖ ለማየት ሊታገሉ ይችላሉ፣ ይህም ወደ ተገቢነት ጉድለት ይዳርጋል። ይህ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የ STEM ተግባራዊ አተገባበርን በማጉላት እና ስኬታማ ሴት የ STEM ባለሙያዎችን በማሳየት ሊፈታ ይችላል.
4. የትምህርት አካባቢ፡ የክፍል ውስጥ አካባቢ ልጃገረዶች ለSTEM ያላቸውን ፍላጎት በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ልጃገረዶች በትብብር እና በአካታች የትምህርት አካባቢዎች እንደሚበለጽጉ፣ ድጋፍ በሚሰማቸው እና በንቃት እንዲሳተፉ ይበረታታሉ። የሥርዓተ-ፆታ አድሎአዊ ጉዳዮችን በትምህርት ተቋማት መፍታት የሴቶች ልጆችን በSTEM ላይ ያላቸውን ፍላጎት ለማሳደግ አስፈላጊ ነው።
የተሳሳቱ አመለካከቶችን ማቃለል፡
1. የችሎታ ማነስ፡- ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ልጃገረዶች በSTEM ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እኩል ችሎታ እና ችሎታ አላቸው። በሥርዓተ-ፆታ መካከል በሂሳብ እና በሳይንሳዊ ችሎታ ላይ ምንም ልዩ ልዩነት እንደሌለ ጥናቶች በተከታታይ ያሳያሉ።
2. የፍላጎት ማነስ፡- ሴት ልጆች በትምህርታቸው እየገፉ ሲሄዱ የፍላጎት መቀነስ ሊኖር ቢችልም ይህ ግን በተፈጥሮ ለSTEM ያላቸው ፍላጎት ማነስ አለመሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። ይልቁንም ውጫዊ ሁኔታዎች እንደ ማህበረሰባዊ ግፊቶች፣ የተዛባ አመለካከት እና የተገደበ ተጋላጭነት ለዚህ ውድቀት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።
በSTEM ውስጥ የሴቶችን ፍላጎት ማስተዋወቅ፡-
1. ቀደምት ተጋላጭነት፡ ሴት ልጆችን በለጋ እድሜያቸው ለSTEM ርዕሰ ጉዳዮች በይነተገናኝ እና አሳታፊ ተግባራት ማስተዋወቅ ፍላጎታቸውን እና ጉጉታቸውን እንዲቀሰቅስ ያደርጋል። ከSTEM ጋር በተያያዙ ክበቦች፣ ዎርክሾፖች እና ዝግጅቶች ላይ መሳተፍ ማበረታታት ለእነዚህ መስኮች ፍቅርን ለማዳበር ይረዳል።
2. የሴቶች ሚና ሞዴሎች፡ ስኬታማ ሴት የ STEM ባለሙያዎችን እንደ አርአያ ማድመቅ ልጃገረዶች የSTEM ሙያዎችን እንዲቀጥሉ ማነሳሳት እና ማነሳሳት ይችላል። በSTEM ውስጥ ልጃገረዶች ከሴቶች ጋር እንዲገናኙ የማማከር ፕሮግራሞችን እና እድሎችን መስጠት መሰናክሎችን ለመስበር ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
3. አካታች ትምህርት፡ ትብብርን፣ ሂሳዊ አስተሳሰብን እና ፈጠራን የሚያበረታቱ አካታች እና ደጋፊ የመማሪያ አካባቢዎችን መፍጠር ልጃገረዶች ለSTEM ያላቸውን ፍላጎት ለማቆየት ይረዳል። መምህራን ንቃተ-ህሊና የሌላቸው አድሎአዊ ድርጊቶችን ለመቅረፍ እና ከሁሉም ተማሪዎች እኩል ተሳትፎን ለማበረታታት ስልጠና ሊሰጣቸው ይገባል.
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
Q1፡ ሴት ልጆች በተፈጥሯቸው ለSTEM ትምህርቶች ብዙም ፍላጎት የላቸውም?
መ 1፡ አይ፣ በፆታ መካከል ምንም አይነት የፍላጎት ወይም የችሎታ ልዩነት የለም። እንደ የተዛባ አመለካከት፣ የተጋላጭነት እጥረት እና የተዛባ የትምህርት አካባቢ ያሉ ውጫዊ ሁኔታዎች ልጃገረዶች ለSTEM ያላቸው ፍላጎት እንዲቀንስ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።
Q2፡ ለSTEM ርዕሰ ጉዳዮች ቀደም ብሎ መጋለጥ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል?
መ2፡ አዎ፣ ለSTEM ርዕሰ ጉዳዮች ቀደም ብሎ መጋለጥ የልጃገረዶችን የማወቅ ጉጉት እና ፍላጎት ያነሳሳል። አሳታፊ እና ተግባራዊ ተሞክሮዎችን መስጠት መሰናክሎችን ለማፍረስ እና ልጃገረዶች የSTEM መስኮችን እንዲከታተሉ ለማበረታታት ያስችላል።
Q3፡ በSTEM ትምህርት ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ አድሏዊነትን እንዴት መፍታት እንችላለን?
መ 3፡ የሥርዓተ-ፆታ አድልኦን ለመፍታት ብዙ ገፅታ ያለው አካሄድ ይጠይቃል። ይህም መምህራን አድሎአዊነትን እንዲያውቁ እና እንዲሞግቱ ማሰልጠን፣ ሴት አርአያዎችን ማስተዋወቅ እና እኩል ተሳትፎን የሚያበረታቱ አካታች የትምህርት አካባቢዎችን መፍጠርን ይጨምራል።
ጥ 4፡ በSTEM የሴቶችን ተሳትፎ ማሳደግ ምን ጥቅሞች አሉት?
A4፡ በSTEM መስኮች የሴቶችን ተሳትፎ ማሳደግ ወደ ከፍተኛ ልዩነት፣ ፈጠራ እና ፈጠራ ይመራል። የሥርዓተ-ፆታ ልዩነትን ለመድፈን ይረዳል፣ እኩልነትን ያጎለብታል፣ እና ሁሉንም ያሳተፈ እና የበለፀገ የወደፊት እድልን ያረጋግጣል።
ምንጮች:
- የብሔራዊ ልጃገረዶች ትብብር ፕሮጀክት; https://ngcproject.org/
- የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ሴቶች ማህበር; https://www.aauw.org/
- ብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን; https://www.nsf.gov/