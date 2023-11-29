አዲስ የዲስኒ ስፒድ አውሎ ነፋስ ምዕራፍ 5 የቀዘቀዙትን ዓለም ያሰፋል

ታዋቂው የካርት እሽቅድምድም ጨዋታ የዲስኒ ስፒድስቶርም የFrozen 10ኛ አመት በአል በጉጉት በሚጠበቀው የ Season 5 ልቀት እያከበረ ነው። የጨዋታው ገንቢ Gameloft አዲሱ ሲዝን በተወዳጅ አኒሜሽን ፊልም አነሳሽነት አጓጊ ይዘት እንደሚይዝ አስታውቋል።
እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 30 ላይ የሚጀመረው ወቅት 5 ተጫዋቾች በአስደናቂው የFrozen አለም ውስጥ በተዘጋጁ አዳዲስ ትራኮች እየተዝናኑ ሊሰሩበት የሚችል አዲስ የውድድር ዘመን ማለፊያ ያስተዋውቃል። በተጨማሪም፣ እንደ ክሪስቶፍ፣ ኦላፍ፣ አና፣ ኤልሳ እና ሃንስ ያሉ ተወዳጅ Frozen ተወዳጆችን ጨምሮ በአጠቃላይ ስምንት አዳዲስ ገፀ-ባህሪያት በውድድር ዘመኑ በሙሉ የውድድሩን ዝርዝር ይቀላቀላሉ።
የFrozen-ገጽታ ደስታ ግን በዚህ ብቻ አያበቃም። Gameloft እንዲሁ ተጫዋቾቹ እንደ ዎል-ኢ፣ ኦስዋልድ ዘ ዕድለኛ ጥንቸል ያሉ ገጸ-ባህሪያትን እንዲከፍቱ የሚያስችላቸው ውስን ጊዜ ዝግጅቶችን በ Season 5 አቅዷል። እነዚህ ክስተቶች ለተጫዋቾች እንዲደሰቱበት ሌላ አዝናኝ እና ፈተና እንደሚጨምሩ ቃል ገብተዋል።
በተጨማሪም፣ ከማህበረሰቡ ጠቃሚ አስተያየት ላይ በመመስረት፣ Gameloft በጨዋታው ላይ ብዙ ማሻሻያዎችን አድርጓል። ተጫዋቾቹ ቀድሞ በወሰኑት ብቻ ከመወሰን ይልቅ የመረጣቸውን እሽቅድምድም ለማሻሻል በተወሰኑ ጊዜያዊ ዝግጅቶች ላይ መሳተፍ ይችላሉ። "ሁሉም በአይጥ የጀመረው" ክስተት ተሻሽሏል፣ ይህም ተጫዋቾች በደረጃ 5 ከመያዙ ይልቅ ሚኪ ሸርቶችን እስከ 3ኛ ደረጃ ድረስ እንዲያገኙ አስችሏል።
በተጨማሪ፣ Gameloft ጉዳዮችን ከተወሰኑ ሯጮች ጋር ማመጣጠን እና የተፎካካሪ ክህሎቶችን አሉታዊ ተፅእኖ እንደ የቆይታ ጊዜ እና የፍጥነት መጥፋትን ቀንሷል። እነዚህ ማሻሻያዎች የበለጠ ፍትሃዊ እና አስደሳች የሆነ የጨዋታ ልምድን ለሁሉም መፍጠር ነው።
በአስደናቂ ትራኮች፣ በሚማርክ ገጸ-ባህሪያት እና አጓጊ ዝመናዎች፣ Disney Speedstorm ተጫዋቾችን ማስደመሙን እና እንደ ጠንካራ የካርት እሽቅድምድም አቋሙን እንደቀጠለ ነው። የFrozen-infused Season 5 ድርጊት አያምልጥዎ-አስደሳች ውድድሮችን ይጀምሩ እና በዚህ አድሬናሊን-የሚያሳድግ ጀብዱ ውስጥ አዲስ ይዘት ይክፈቱ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የDisney Speedstorm ምዕራፍ 5 መቼ ነው የሚለቀቀው?
ምዕራፍ 5 የዲስኒ ስፒድ አውሎ ነፋስ በኖቬምበር 30 ይጀምራል።
2. ከFrozen የትኞቹ ቁምፊዎች በ5ኛው ወቅት ይታከላሉ?
ወቅት 5 ክሪስቶፍ፣ ኦላፍ፣ አና፣ ኤልሳ እና ሃንስን ጨምሮ ታዋቂ የሆኑ የFrozen ገፀ-ባህሪያትን ያስተዋውቃል።
3. በ5ኛው ወቅት ተጫዋቾች ተጨማሪ ቁምፊዎችን መክፈት ይችላሉ?
አዎ፣ በተወሰነ ጊዜ ክስተቶች፣ ተጫዋቾች እንደ Wall-E፣ Oswald the Lucky Rabbit እና Ortensia ያሉ ተጨማሪ ቁምፊዎችን ለመክፈት እድሉ ይኖራቸዋል።
4. በማህበረሰብ አስተያየት ላይ በመመስረት በጨዋታው ላይ ምን ዝመናዎች ተደርገዋል?
Gameloft የተጫዋቾችን አስተያየት ሰምቷል እና ማሻሻያዎችን አድርጓል ለተወሰነ ጊዜ የሚደረጉ ዝግጅቶች የተመረጡ ተወዳዳሪዎችን እንዲያሻሽሉ መፍቀድ፣ "በአይጥ ተጀመረ" የተባለውን ክስተት ማሳደግ፣ እና ከተወሰኑ ሯጮች ጋር ያሉ ችግሮችን ማመጣጠን።
5. Disney Speedstorm መጫወት ተገቢ ነው?
አዎ፣ Disney Speedstorm ከሚማርክ ትራኮች እና ገጸ-ባህሪያት ጋር አሳታፊ የካርት ውድድር ተሞክሮን ይሰጣል። በግምገማችን መሰረት፣ በእርግጠኝነት መመርመር የሚገባው ጠንካራ የካርት እሽቅድምድም ነው። (ማስታወሻ፡ ካለ የግምገማው አገናኝ ያቅርቡ)።