አዲስ የጨዋታ ስቱዲዮዎች በTIGA ሽልማቶች 2023 ያበራሉ

የዩናይትድ ኪንግደም የንግድ አካል TIGA በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ የላቀ ስኬትን በማሳየት አመታዊ የሽልማት ስነ ስርዓቱን በቅርቡ አካሂዷል። የዘንድሮው ሽልማቶች ታዳጊ የጨዋታ ስቱዲዮዎችን ፈጠራ እና ፈጠራን ያሳየ ሲሆን ይህም በየጊዜው ለሚለዋወጠው የጨዋታ ገጽታ ያላቸውን አስተዋፅዖ አጉልቶ አሳይቷል።
በስነስርዓቱ ላይ በድል የወጣው ድላላ ስቱዲዮ ነው፣ እሱም የአመቱ ምርጥ ጌም ሽልማትን ለዲኒ ኢሉሽን አይላንድ አጓጊ ፈጠራቸው። ይህ አጓጊ ጨዋታ የበላይ ክብርን ከማስገኘቱም በላይ የምርጥ ማህበራዊ ጨዋታን ማዕረግ በማግኘቱ ተጨዋቾችን በአስደናቂ አጨዋወቱ እና በሚማርክ የታሪክ ታሪኩን ቀልቧል።
የኡስትዎ ጨዋታዎች በሁለት ምድቦች እውቅናን በማግኘት ሌላ ታዋቂ አሸናፊ ሆነ። በአስተሳሰብ ቀስቃሽ ጨዋታቸው ደስታ፡ በመካከላቸው ያለው ትዝታ የኡስትዎ ጨዋታዎች የዲይቨርሲቲ ሽልማትን ከማሸነፍ ባለፈ በጨዋታዎች ውስጥ የፈጠራ ስራን አሸንፈዋል። ደስታ፡- በመካከላቸው ያሉት ትዝታዎች ለተጨዋቾች አዲስ እና መሳጭ የጨዋታ ልምድን በመስጠት ወደ አዲስ የተረት አተረጓጎም ይለጠፋሉ።
ሱሞ ዲጂታል በልዩ የእጅ ጥበብ ስራው የሚታወቀው ታዋቂው ስቱዲዮ የምርጥ ትልቅ ስቱዲዮ ሽልማትን አግኝቷል ይህም ለትልቅ ትጋት እና ችሎታ ማረጋገጫ ነው። በተጨማሪም፣ የአዲሱ ምርጥ ተሰጥኦ ልማት ተነሳሽነት ምድብ የመጀመሪያ ተቀባይ በመሆን ክብራቸውን ጠይቀዋል። የሱሞ ዲጂታል ተሰጥኦን ለመንከባከብ እና በኢንዱስትሪው ውስጥ እድገትን ለማሳደግ ያለው ቁርጠኝነት ተገቢውን እውቅና አግኝቷል።
የTIGA ሽልማቶች 2023 በተለያዩ አካባቢዎች የላቀ ብቃትን ለማክበር ሁለት አዳዲስ ምድቦችን አስተዋውቋል። የመጫወቻ ሜዳ ጨዋታዎች አወንታዊ የስራ አካባቢን ለማጎልበት ያላቸውን ቁርጠኝነት በማሳየት ለስራ ቦታ ደህንነት ሽልማት አሸንፈዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ Rocksteady Studios ለቀጣይ እና ኃላፊነት በተሞላበት ተግባር ለ ESG ቁርጠኝነት ሽልማት ተሰጥቷቸዋል።
እውቅናው ከስቱዲዮዎች ባሻገር ለጨዋታ ኢንዱስትሪው ከፍተኛ አስተዋጾ ላደረጉ አስደናቂ ግለሰቦች ተዘረጋ። የመጫወቻ ሜዳ ጨዋታዎች የሰው ሃይል ዳይሬክተር ጀራልዲን ክሮስ ለየት ያለ አመራር እና ለኩባንያው ስኬት ላበረከቱት አስተዋፅዖ እውቅና በመስጠት የላቀ የግለሰብ ሽልማትን ተቀበለች። Flix Interactive CEO John Tearle ለጨዋታ እድገት ያለውን ራዕይ በመገንዘብ የላቀ የአመራር ሽልማት ተበርክቶለታል።
የTIGA ሽልማቶች 2023 ሥነ ሥርዓት አስደናቂ ስኬት ነበር፣ ከ350 በላይ ተሳታፊዎች በታዋቂው ትሮክሲ ለንደን ተሰብስበው ነበር። የዚህ አመት አሸናፊዎች በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ አዲስ የተሰጥኦ እና ፈጠራን ይወክላሉ፣ ድንበሮችን የሚገፉ እና ተጫዋቾችን በዓለም ዙሪያ ይማርካሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የቲጋ ሽልማቶች ምንድን ናቸው?
የTIGA ሽልማቶች በዩኬ ውስጥ ባለው የጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ የላቀ እና ፈጠራን የሚያውቅ ዓመታዊ ዝግጅት ነው።
2. በቲጋ ሽልማቶች 2023 የአመቱ ምርጥ ጨዋታ ሽልማትን ያሸነፈው የትኛው ጨዋታ ነው?
በDlala Studios የተገነባው የዲስኒ ኢሉዥን ደሴት፣ በTIGA ሽልማቶች 2023 የአመቱ ምርጥ ጨዋታ ዘውድ ተቀዳጀ።
3. የትኛው ስቱዲዮ የምርጥ አነስተኛ ስቱዲዮ ሽልማትን አሸንፏል?
የምርጥ አነስተኛ ስቱዲዮ ሽልማት ለዳላ ስቱዲዮ ለጨዋታ ኢንደስትሪ ላበረከቱት አስደናቂ አስተዋፅዖ ደርሷል።
4. በጨዋታዎች ውስጥ ፈጠራን ማን አሸነፈ?
የኡስትዎ ጨዋታዎች በጨዋታዎች ፈጠራ ሽልማት ተሸላሚ ሆነዋል፣ ደስታ፡ በመካከላቸው ያለው ትዝታ።
5. የትኛው ስቱዲዮ የምርጥ የችሎታ ልማት ተነሳሽነት ሽልማትን ያገኘው?
ሱሞ ዲጂታል በቲጋ ሽልማቶች 2023 በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ ተሰጥኦን ለመንከባከብ ያላቸውን ቁርጠኝነት በማሳየት የምርጥ ታለንት ልማት ተነሳሽነት ሽልማት የመጀመሪያ ተቀባይ ሆነ።