ተስፋ የቆረጠች ሙሽራ የፀጉር እና የመዋቢያ ሙከራዎች አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ሰጥታለች

የምትሆነው ሙሽሪት ፍሎረንስ ሉካስ የሙሽራዋን ፀጉሯን ሙከራ በቲኪቶክ ላይ ካካፈለች በኋላ በቅርቡ የበይነመረብ ስሜት ሆናለች። ከ2 ሚሊዮን በላይ እይታዎችን ባሰባሰበው ቪዲዮ ሉካስ በውጤቱ የተሰማትን ድንጋጤ እና ብስጭት ገልጻለች። እሷ የሆሊዉድ ሞገዶችን ጠይቃ የነበረችዉ ወይን ጠጅ የሆነ የፀጉር አሠራር ከተወሰነ ማዕበሎች ጋር ነበር ነገር ግን የመጨረሻው ውጤት ከምትጠበቀው በላይ ቀረ።
የሉካስ ልምድ የፀጉር እና የመዋቢያ ሙከራዎችን አስፈላጊነት በማጉላት ወደፊት ለሚመጡት ሙሽሮች እንደ ማስጠንቀቂያ ሆኖ ያገለግላል። እነዚህ ሙከራዎች ሙሽሮች በሠርጋቸው ቀን ምርጥ ሆነው እንደሚታዩ እና እንደሚሰማቸው እንዲያረጋግጡ ያስችላቸዋል። ዘ ኖት እንዳለው ከሆነ በፀጉር እና በሜካፕ ባለሙያዎች የሚደረግ የሙከራ ሩጫ ሁለቱም ወገኖች የሚፈለገውን መልክ እንዲገነዘቡ እና እንዲስማሙ ይረዳል። እንዲሁም ዘይቤው ቀኑን ሙሉ እንዴት እንደሚቆይ ለመገምገም እድል ይሰጣል።
የተሳካ የፀጉር እና የሜካፕ ሙከራ ለማድረግ ሙሽሮች አስቀድመው አንዳንድ ጥናቶችን እንዲያደርጉ ይመክራሉ። ሙሽሮች አነሳሽ ፎቶዎችን ይሰብስቡ፣ የወደዷቸውን ወይም ያልወደዱትን የፀጉር አሠራር ቀደም ብለው ማስታወሻ ይስሩ እና ለመጠቀም ያቀዱትን ማንኛውንም የፀጉር ቁሳቁስ ይዘው ይምጡ። ለስታይሊስቱ እንደ ቦታው ፣ ቦታው እና የሰርግ አለባበስ ያሉ የተወሰኑ የሰርግ ዝርዝሮችን ማወቅ አስፈላጊ ነው ።
አእምሮን ክፍት በሚያደርጉበት ጊዜ, ሙሽሮች በሙከራ ጊዜ አንድ ነገር የማይወዱ ከሆነ ሐቀኛ መሆን እና መናገር አለባቸው. የተፈለገውን ውጤት ለማግኘት ከስታይሊስቱ ጋር መገናኘት እና ግብረመልስ መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው.
በሉካስ ቪዲዮ አስተያየቶች ክፍል ውስጥ በርካታ TikTokers የራሳቸውን የሙከራ ምክሮች አጋርተዋል። በሙሽራ ፀጉር ላይ የተካነ እና የሚፈለገውን ልዩ ዘይቤ የሚያውቅ ስቲስት ለማግኘት ሀሳብ አቅርበዋል. በማህበራዊ አውታረ መረቦች ላይ የስታስቲክስ ባለሙያውን የቀድሞ ስራ መመርመርም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል.
ለማጠቃለል ያህል፣ የሉካስ ቫይረስ ቪዲዮ ወደፊት ለሚመጡት ሙሽሮች ስለ ፀጉር እና የመዋቢያ ሙከራዎች አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላል። በውጤታማ ግንኙነት እና ምርምር, ሙሽሮች የሠርጋቸው ቀን ከጠበቁት ጋር የሚስማማ መሆኑን ማረጋገጥ ይችላሉ.