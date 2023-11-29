ርዕስ፡ አፈ ታሪክን መፍታት፡ ሳይንቲስቶች ዳይኖሰርን መልሰው አምጥተዋል?
መግቢያ:
ዳይኖሰርን የማነቃቃት እሳቤ የሁለቱም የሳይንስ ሊቃውንትን እና የአጠቃላይ ህዝቡን ምናብ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ገዝቷል። ከሚታወቀው የጁራሲክ ፓርክ ፍራንቻይዝ ጀምሮ እስከ ግምታዊ ንድፈ ሐሳቦች ድረስ፣ እነዚህን ቅድመ ታሪክ ፍጥረታት መልሶ የማምጣት ሐሳብ አስደናቂ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል። ነገር ግን፣ እውነታን ከልብ ወለድ መለየት እና በዚህ መስክ የሳይንሳዊ እድገቶችን ትክክለኛ መጠን መመርመር በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ከጥያቄው በስተጀርባ ያለውን እውነታ እንመረምራለን-ሳይንቲስቶች ዳይኖሰርስን መልሰው አምጥተዋል?
ቃላቱን መረዳት፡-
1. መጥፋት፡- የጠፉ ዝርያዎችን በጄኔቲክ ምህንድስና ወይም በተመረጡ የመራቢያ ዘዴዎች የማደስ ሂደት።
2. ክሎኒንግ፡- የጄኔቲክ ተመሳሳይ ፍጥረታትን ዲኤንኤ በመድገም መፍጠር።
3. Paleogenomics፡- የጠፉ ዝርያዎችን የዘረመል ቅልጥፍናን ለማወቅ የጥንታዊ ጂኖም ጥናት።
የአሁኑን የሳይንስ ሁኔታ ማሰስ፡
ዳይኖሰርን እንደገና የማስነሳት ሀሳብ አስደሳች ቢመስልም ሳይንቲስቶች እነዚህን ጥንታዊ ፍጥረታት በተሳካ ሁኔታ ይዘው እንዳልመጡ ልብ ሊባል ይገባል። በጁራሲክ ፓርክ እንደሚታየው የሳይንስ ሊቃውንት የዳይኖሰር ዲኤንኤን ከቅሪተ አካል ትንኞች ሲያወጡት የነበረው ታዋቂው ምስል ምናባዊ ፈጠራ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ፣ ዲ ኤን ኤ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ይሄዳል፣ ይህም በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ከጠፉት ዳይኖሰርቶች አዋጭ የሆኑ የዘረመል ቁሶችን ለማግኘት ፈጽሞ የማይቻል ያደርገዋል።
Paleogenomics, በአንጻራዊ ሁኔታ አዲስ መስክ, የጠፉ ዝርያዎች ጄኔቲክ ሜካፕ በመረዳት ረገድ ጉልህ እመርታ አድርጓል. ሳይንቲስቶች በቅሪተ አካላት ውስጥ የተቀመጡ የዲ ኤን ኤ ቁርጥራጮችን በመተንተን ስለ ዳይኖሰርስ የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን አግኝተዋል። ሆኖም፣ ይህ እነርሱን ከማንሳት ጋር አይመሳሰልም።
የመጥፋት ተግዳሮቶች፡-
ሳይንቲስቶች የተሟላ የዳይኖሰር ጂኖም ቢያገኙም እንኳ አሁንም ቢሆን ብዙ ተግዳሮቶች የእነዚህን ጥንታዊ ፍጥረታት መነቃቃት እንቅፋት ይሆናሉ። አንድ ትልቅ እንቅፋት የዳይኖሰር ሽሎችን ለመፈልፈል ተስማሚ የሆነ ተተኪ ዝርያ አለመኖሩ ነው። ዳይኖሰርስ ከዘመናዊ ተሳቢ እንስሳት እና አእዋፍ የተለዩ በመሆናቸው የዳይኖሰርን ዘር እስከ ጊዜ ድረስ መሸከም የሚችሉ ሕያዋን ዝርያዎችን ለማግኘት አስቸጋሪ ያደርገዋል።
በተጨማሪም፣ ዳይኖሰርን የፈጠረው ውስብስብ የዘረመል፣ አካባቢ እና ባህሪ መስተጋብር በጄኔቲክ ምህንድስና ብቻ ሊደገም አይችልም። እንደ ልዩ ምግቦች እና ስነ-ምህዳሮች ያሉ ወሳኝ የአካባቢ ሁኔታዎች አለመኖር የትንሳኤውን ሂደት የበለጠ ያወሳስበዋል.
ሥነ ምግባራዊ ጉዳዮች;
ከሳይንስ ተግዳሮቶች ባሻገር፣ ዳይኖሶሮችን ማስነሳት የሚያስከትላቸው ስነ-ምግባራዊ እንድምታዎችም ጥንቃቄ የተሞላበት ትኩረት ሊሰጡ ይገባል። ተቺዎች ለመጥፋት የሚያስፈልጋቸው ሀብቶች እና ጥረቶች ሊጠፉ የሚችሉ ዝርያዎችን ለመጠበቅ እና ያሉትን ስነ-ምህዳሮች ለመጠበቅ በተሻለ ሁኔታ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል ብለው ይከራከራሉ. ከዚህም በላይ ለረጅም ጊዜ የጠፉ ዝርያዎችን ወደ ዘመናዊ መኖሪያዎች ማስተዋወቅ ረቂቅ የሆነ የስነ-ምህዳር ሚዛን ሊያበላሽ እና ወደ ያልተጠበቁ ውጤቶች ሊያመራ ይችላል.
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ 1፡ ወደፊት ዳይኖሶሮችን መዝለል ይቻላል?
መ 1፡ በአሁኑ ጊዜ ከሳይንሳዊ አቅማችን በላይ ቢሆንም፣ በጄኔቲክ ምህንድስና እና በፓሌዮጂኖሚክስ ውስጥ ያሉ እድገቶች የዳይኖሰርን ጀነቲካዊ ሜካፕ እንድንረዳ ያደርገናል። ነገር ግን፣ ከክሎኒንግ ዳይኖሰርስ ጋር የተያያዙት ተግባራዊ ተግዳሮቶች እና የስነምግባር እሳቤዎች ጉልህ መሰናክሎች ሆነው ይቆያሉ።
ጥ 2፡ ሳይንቲስቶች ዲ ኤን ኤ ከተቀመጡት የዳይኖሰር ቅሪቶች መልሶ ለማምጣት ሊጠቀሙ ይችላሉ?
መ2፡ በሚያሳዝን ሁኔታ፣ ዲ ኤን ኤ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ይሄዳል፣ እና ከሚሊዮን አመታት በፊት ከጠፉት ዳይኖሰርስ አዋጭ የሆኑ የዘረመል ቁሶችን የማግኘት ዕድሉ በጣም ጠባብ ነው። ስለዚህ የዳይኖሰር ትንሳኤ በዲኤንኤ ማውጣት ብቻ በጣም የማይመስል ነገር ነው።
ጥ 3፡ ሳይንቲስቶች ዳይኖሰርን ለመመለስ እየፈለጉ ያሉ ሌሎች ዘዴዎች አሉ?
መ 3፡ ሳይንቲስቶች በዋነኝነት ያተኮሩት በቅሪተ አካላት ውስጥ የተቀመጡትን የዘረመል መረጃ በፓሌዮጂኖሚክስ በመረዳት ላይ ነው። ይህ እውቀት የዳይኖሰርስን የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እንደገና እንድንገነባ እና ስለ ባዮሎጂያቸው ግንዛቤን እንድናገኝ ይረዳናል። ይሁን እንጂ የዳይኖሰርስ ትክክለኛ ትንሳኤ በዚህ ደረጃ ግምታዊ ነው.
በማጠቃለያው፣ ዳይኖሰርን የማስነሳት ሃሳብ ምናባችንን መማረኩን ቢቀጥልም፣ ሳይንሳዊው እውነታ ግን በታዋቂው ባህል ውስጥ ከሚታዩት ልቦለድ ምስሎች የራቀ ነው። የዳይኖሰርን ጥናት በፓሊዮሎጂ እና በተዛማጅ ዘርፎች የምናጠናው የጥንታዊ ሚስጥራቶቻቸውን እንድንፈታ ያስችለናል፣ ነገር ግን እነሱን ወደ ህይወት መመለስ በሳይንስ ልቦለድ መስክ ላይ ጸንቶ ይቆያል።