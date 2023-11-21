ቻይና ዋልማርትን ገዛች?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ቻይና ግዙፉን Walmart ችርቻሮ ገዝታለች የሚሉ በማህበራዊ ሚዲያ እና የሴራ ቲዎሪ ድረ-ገጾች ላይ ያልተቋረጡ ወሬዎች እየተናፈሱ ነው። እነዚህ ወሬዎች ለብዙ ሰዎች ግራ መጋባትና ስጋት ፈጥረዋል። ነገር ግን፣ እውነትን ከልብ ወለድ መለየት እና ከእነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች ጀርባ ያለውን እውነት መመርመር አስፈላጊ ነው።
እውነታው:
ከተወራው በተቃራኒ ቻይና ዋልማርትን አልገዛችም። ዋልማርት በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተ የአሜሪካ ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ነው። ዋና መሥሪያ ቤቱን በቤንቶንቪል፣ አርካንሳስ ያለው የሃይፐር ማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ ሰንሰለት ሆኖ ይሰራል። ዋልማርት በቻይና ውስጥ ትልቅ ቦታ ቢኖረውም፣ ብዙ መደብሮች እና ከቻይና ኩባንያ ጋር በሽርክና ሲሰራ፣ የአሜሪካ ንብረት የሆነው እና የሚተዳደር ኩባንያ ነው።
በየጥ:
ጥ፡- መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን ምንድን ነው?
መ፡ ማልቲናሽናል ኮርፖሬሽን በብዙ ሀገራት የሚሰራ ኩባንያ ሲሆን ዋና መሥሪያ ቤቱ በአንድ ሀገር እና በሌሎችም ቅርንጫፎች ወይም ቅርንጫፎች ያሉት ድርጅት ነው። እነዚህ ኮርፖሬሽኖች ንግድን ያካሂዳሉ እና በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ አካላዊ መገኘት አለባቸው.
ጥ፡ Walmart በማንኛውም የውጭ ሀገር ባለቤትነት የተያዘ ነው?
መ፡ አይ፣ ዋልማርት በማንኛውም የውጭ ሀገር ባለቤትነት የተያዘ አይደለም። በኒውዮርክ የአክሲዮን ልውውጥ ላይ የተዘረዘረ በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ ሲሆን ከዓለም ዙሪያ በመጡ ባለአክሲዮኖች ባለቤትነት የተያዘ ነው።
ጥ፡- እነዚህ ወሬዎች ለምን ይቀጥላሉ?
መልስ፡ ብዙ ጊዜ ወሬዎች በተሳሳተ መረጃ፣ በሴራ ንድፈ ሃሳቦች ወይም አለመግባባቶች ይሰራጫሉ። በቻይና ዋልማርት አሉባልታ ጉዳይ በቻይና የዋልማርት እንቅስቃሴ መስፋፋት የመነጨ ሊሆን ስለሚችል አንዳንዶች ቻይና ኩባንያውን እንደገዛችው በስህተት እንዲያምኑ አድርጓቸዋል።
ለማጠቃለል ያህል ቻይና ዋልማርትን ገዛች የሚለው ወሬ መሠረተ ቢስ ወሬ ከመሆን ያለፈ ፋይዳ የለውም። ዋልማርት የአሜሪካ-ባለቤትነት ያለው እና የሚተዳደር ሁለገብ ኮርፖሬሽን ነው። እንዲህ ያሉ አሉባልታዎችን ከማመን እና ከማሰራጨት በፊት መረጃን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ወደ አላስፈላጊ ግራ መጋባት እና ጭንቀት ሊመራ ይችላል.