ቻይና ዋልማርትን የገዛችው በአሜሪካ ነው?
ከቅርብ አመታት ወዲህ በማህበራዊ ሚዲያ እና የሴራ ቲዎሪ ድረ-ገጾች ላይ ቻይና ዋልማርት የተባለውን አለም አቀፍ የችርቻሮ ድርጅት በአሜሪካን ገዝታለች የሚሉ ወሬዎች አሉ። እነዚህ ወሬዎች ለብዙ ሰዎች ግራ መጋባትና ስጋት ፈጥረዋል። ነገር ግን፣ እውነትን ከልብ ወለድ መለየት እና ከእነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች ጀርባ ያለውን እውነት መመርመር አስፈላጊ ነው።
እውነታው
በቀላሉ ለማስቀመጥ፣ ቻይና ዋልማርትን በአሜሪካ አልገዛችም። ዋልማርት በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተ የአሜሪካ ኩባንያ ነው። ዋና መሥሪያ ቤቱ በቤንቶንቪል፣ አርካንሳስ ነው የሚሰራው እና እንደ ሁለገብ አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ነው የሚሰራው። ዋልማርት በቻይና ውስጥ መገኘት ሲኖረው እና እዚያ መደብሮችን ሲያንቀሳቅስ፣ የአሜሪካ ባለቤትነት ያለው ኩባንያ እንደሆነ ይቆያል።
አሉባልታዎችን ማስተናገድ፡-
ቻይና ዋልማርትን እንደገዛች የሚገልጹት ወሬዎች ካለመግባባት ወይም ከተሳሳተ መረጃ የመነጨ ሊሆን ይችላል። በቻይና ከፍተኛ የኢኮኖሚ ተጽእኖ እና በአለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ዘርፎች ባላት ኢንቨስትመንቶች ምክንያት አንዳንድ ውዥንብር ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን፣ እንደዚህ አይነት የይገባኛል ጥያቄዎችን ከመቀበልዎ በፊት ከታማኝ ምንጮች መረጃን ማረጋገጥ ወሳኝ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ ዋልማርት በቻይና ነው የተያዘው?
መ፡ አይ ዋልማርት የአሜሪካ ኩባንያ ነው እና በቻይና ባለቤትነት የተያዘ አይደለም።
ጥ፡ ቻይና በዋልማርት ባለቤትነት አላት?
መ: ቻይና ዋልማርት ውስጥ ምንም ባለቤትነት የላትም። ዋልማርት በቻይና ውስጥ ሥራ ቢኖረውም፣ የአሜሪካ ባለቤትነት ያለው ኩባንያ ሆኖ ቆይቷል።
ጥ፡- በዋልማርት ድርሻ ያላቸው የቻይና ኩባንያዎች አሉ?
መ፡ አይ፣ በዋልማርት ውስጥ ድርሻ ያላቸው የቻይና ኩባንያዎች የሉም።
በማጠቃለል, ቻይና ዋልማርትን በአሜሪካ ገዛች የሚለው ወሬ መሠረተ ቢስ ነው። ዋልማርት የአሜሪካ ንብረት የሆነ ኩባንያ ሲሆን ከቻይና ጋር የባለቤትነት ግንኙነት የለውም። የተሳሳቱ መረጃዎችን እና ግራ መጋባትን ለማስወገድ ከታማኝ ምንጮች በተገኘ ትክክለኛ መረጃ ላይ መተማመን ወሳኝ ነው።